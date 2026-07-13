NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
A tervezettnél is több embert küldhet el a Volkswagen, további 50 ezer állás van veszélyben
Gazdaság

A tervezettnél is több embert küldhet el a Volkswagen, további 50 ezer állás van veszélyben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Volkswagen vezérigazgatója egy belső dokumentumban arra figyelmeztetette a cég munkavállalóit, hogy a vállalatnál akár további 50 ezer munkahely is megszűnhet, ha a cég el akarja érni a versenytársakéhoz hasonló költséghatékonyságot.
Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

A Reuters hírügynökség birtokába jutott, a munkavállalóknak címzett belső dokumentum szerint Oliver Blume vezérigazgató kiemelte, hogy

a Volkswagennek határozott lépéseket kell tennie a versenyképesség megőrzése érdekében.

A kalkulációk szerint a német autógyártónál

mintegy 50 ezer állás megszüntetésére lehet szükség ahhoz, hogy a társaság költségszerkezete felvehesse a versenyt a piaci vetélytársakéval.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter erő üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben

Magyar Péter erős üzenetet küldött a legnagyobb magyarországi cégeknek

Egymilliárd eurós beruházást adott át a Mercedes Kecskeméten, Magyar Péter is megszólalt

Kapcsolódó cikkünk

Kína miatt mélyrepülésben a Volkswagen konszern

Hat éve nem volt ilyen gyenge a Porsche - Mélyrepülésben az eladások

Sokkterápia a Volkswagennél - A modellek fele eltűnhet, teljesen új korszak kezdődik

Történelmi lépésre készül Európa legnagyobb autógyártója: százezer állás és több gyár is veszélyben

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Egyre biztosabb: egy hidegcsepp középpontja éppen Magyarország fölött helyezkedik majd el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility