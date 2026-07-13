Aggasztó jelek érkeztek Kínából, valami nagyon félrecsúszott a gazdaságban

Egy 54 közgazdász körében végzett Reuters-felmérés szerint a kínai gazdaság növekedése lassulhatott a második negyedévben az év eleji stabil teljesítmény után, mivel a gyenge belső kereslet rontotta a kitartó export kedvező hatását. A várt lassulás miatt a piac újabb ösztönző intézkedésekben reménykedik.

Peking egyre mélyülő kereslet-kínálati egyensúlyhiánnyal küzd, így a mesterséges intelligencia által hajtott erős exportra épülő ipari termelés éles ellentétben áll a gyengülő fogyasztással és a visszaeső magánberuházásokkal.

A helyzetet az elhúzódó ingatlanpiaci válság és az ingadozó világpiaci olajárak is súlyosbítják.

A bruttó hazai termék az előrejelzések szerint éves összevetésben 4,5 százalékkal növekedhetett a második negyedévben, elmaradva az első negyedéves 5,0 százalékos bővüléstől. Ez a hivatalos célsáv alsó határához áll közel.

Bár ez alapvetően irigylésre méltó számnak tűnhet, Kínában ez kifejezetten rossz adatnak számít.

A Goldman Sachs elemzői szerint a növekedés szerkezete egyre egyenetlenebb, mert bár

az export továbbra is támogatja a gazdasági aktivitást, a belső kereslet érezhetően gyengült, a kivitel fellendülése pedig sem a munkaerőpiacon, sem a vállalati nyereségességben nem hozott érdemi javulást.

A keddi adatközlés szerint a kínai kivitel júniusban valamivel lassabb, ám továbbra is stabil ütemben bővülhetett. A vállalatok ugyanis az esetleges új amerikai védővámok bevezetése előtt felpörgették a szállításaikat, kihasználták a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, és agresszív árversennyel próbálták megnyerni az árérzékeny külföldi vásárlókat.

A befektetők kiemelten figyelik a Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának július végi ülését, amely iránymutatást adhat az esetleges újabb ösztönző csomagokról.

Az elemzők ugyanakkor nem számítanak határozott lépésekre mindaddig, amíg a növekedés nem lassul le drasztikusabban. Ezt a várakozást erősíti a stabil export, valamint az is, hogy Peking a defláció elleni küzdelem jegyében jelenleg a felesleges gyári kapacitások leépítésére összpontosít.

A várakozások szerint Kína inkább a költségvetési politikára támaszkodik majd, mivel a jegybank mozgástere meglehetősen korlátozott. A kormány felgyorsíthatja a költségvetési kiadásokat, amelyek a második negyedévben visszaestek, a 2026-os büdzsé pedig a GDP mintegy 4 százalékának megfelelő hiánnyal és jelentős kötvénykibocsátással számol. Az elemzők szerint az irányadó, hétnapos fordított repókamat egész évben változatlan maradhat, a kötelező tartalékráta pedig legkorábban a negyedik negyedévben csökkenhet 20 bázisponttal.

A fogyasztói árak idén várhatóan átlagosan 1,2 százalékkal emelkednek majd, ami elmarad a nagyjából 2 százalékos kormányzati inflációs céltól.

Forrás: Reuters

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