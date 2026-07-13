Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!

Közel másfél évtizede gyárt autókat a Mercedes Kecskeméten, most pedig gyakorlatilag egy új gyár készült el, amivel az eddigi kapacitás megduplázódik, és egy vadonatúj modell gyártása is elkezdődik Magyarországon. Az új üzem átadásán jártunk, megnéztük, hogy hogyan folyik a termelés, és hogyan gördülnek le a futószalagról az új kecskeméti C-Mercedesek.

Itt a legnagyobb európai Mercedes-gyár

Ma ünnepélyesen átadták a kecskeméti Mercedes-üzem második ütemét, gyakorlatilag egy második gyárat húztak fel, amivel együtt

a kecskeméti Mercedes egész Európában a legnagyobb, világszerte pedig a második legnagyobb Mercedes-gyár, a kínai üzem után.

Igen, nagyobb, mint a német gyárak, a brémai vagy a sindelfingeni, vagy akár az amerikai.

Az ünnepélyes átadáson természetesen a Mercedes felső vezetése és a magyar politikai vezetés is megjelent, beszédet mondott többek között Ola Källenius Mercedes-vezérigazgató és Magyar Péter is.

A B-osztálytól a több mint kétmillió legyártott autóig

Ma átadták a Mercedes legújabb üzemét, a kecskeméti gyár az egyik legnagyobb és legmodernebb egész Európában. Hogy lássuk, hogy jutott el idáig a magyar gyáregység, érdemes végig nézni a Mercedes Magyarországi pályafutását, hogy kapott egyre komolyabb megbízásokat a cégcsoporton belül, milyen autók és hajtásláncok készültek itt az elmúlt években.

A Mercedes-Benz magyarországi története közel 18 évvel ezelőtt, 2008-ban kezdődött, akkor jelentették be, hogy a német cég Kecskeméten építi fel új európai autógyárát, az üzem alapkövét 2009. október 9-én tették le, a közel 800 millió eurós zöldmezős beruházás keretében teljes gyártási folyamatot lefedő telephely épült saját karosszériaüzemmel, fényezőüzemmel, összeszerelő területtel és logisztikai infrastruktúrával.

A gyárat 2012. március 29-én avatták fel, akkor indult el a sorozatgyártás is. Az első Kecskeméten készülő modell a Mercedes-Benz B-osztály volt, amit a magyar üzem a németországi rastatti gyárral közös termelési rendszerben állított elő.

A következő fontos állomás 2013. január 25-én érkezett el, amikor megkezdődött a CLA sorozatgyártása. A négyajtós kupé első generációja kizárólag Kecskeméten készült az egész világpiacra. A modellválaszték 2015-ben a CLA Shooting Brake-kel bővült, aminek gyártását szintén kizárólag a magyar telephelyre szervezte a Mercedes.

2018-ban elindult az új A-osztály gyártása. Kecskemét volt az első Németországon kívüli Mercedes-üzem, ahol ennek a generációnak a sorozatgyártása megkezdődött. Ugyanebben az évben készült el az egymilliomodik kecskeméti autó, vagyis az üzem a termelés 2012-es indulásától számítva hat év alatt érte el ezt a darabszámot.

2019-ben a második generációs CLA Coupé és CLA Shooting Brake is megérkezett a gyárba, emellett három nagy teljesítményű Mercedes-AMG modell, az A 45 4MATIC+, a CLA 45 4MATIC+ Coupé és a CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake sorozatgyártása is elindult. A CLA két karosszériaváltozata és az AMG modellek egy része továbbra is kizárólag Kecskeméten készült.

A hajtásláncok köre 2020-ban bővült tovább, akkor kezdődött meg a CLA 250 e Coupé és a CLA 250 e Shooting Brake plug-in hibrid változatainak gyártása. Egy évvel később, 2021 októberében elindult a tisztán elektromos EQB sorozatgyártása is. Ez volt az első teljesen elektromos személyautó, amit Magyarországon sorozatban gyártottak.

A telephely infrastruktúrája közben több lépcsőben fejlődött. 2018-ban megnyílt a Mercedes-Benz Academy Kecskemét képzési központja, 2022-ben pedig termelni kezdett a második présüzem. A 23 ezer négyzetméteres létesítményben acélból és alumíniumból készülő karosszériaelemeket állítanak elő a kecskeméti gyártás és a Mercedes nemzetközi termelési hálózatának.

A legutóbbi hivatalosan közölt termelési mérföldkövet tavaly februárban érte el az üzem, amikor elkészült a kétmilliomodik Kecskeméten gyártott Mercedes. A jubileumi autó egy elektromos EQB volt.

Több mint egymilliárd euróból épült fel az új gyár

És akkor ugorjunk a jelenbe, ma ugyanis átadták az új Mercedes-gyárat, ami a német konszern eddigi legnagyobb magyarországi beruházása.

Ez most Európában a legnagyobb Mercedes-gyár, és világszerte is a második legnagyobb a kínai üzem után.

A vállalat 2022-ben jelentette be, hogy több mint egymilliárd eurót fordít a kecskeméti üzem bővítésére és átalakítására, aminek a célja, hogy a gyár felkészüljön a Mercedes következő generációs elektromos és hibrid modelljeinek gyártására. A beruházás keretében új karosszériaüzem, új összeszerelő üzem és akkumulátor-beszerelő részleg épült, miközben a meglévő gyártóterületeket is korszerűsítették.

Az új beruházással a kecskeméti telephely mérete nagyjából megduplázódik, 220 hektárról több mint 400 hektárra, az üzem elméleti éves gyártókapacitása megközelítheti a 400 ezer járművet.

A fejlesztés során a Mercedes először Kecskeméten alkalmazott teljes körű digitális iker technológiát egy komplett autógyár felépítésénél. A vállalat a teljes üzemet virtuálisan is megépítette, az épületek, a gyártósorok, az anyagáramlás és a logisztikai folyamatok működését már a kivitelezés előtt tesztelni tudta. Mint azt a gyárbejáráson megtudtuk, ezt a virtuális ikerüzemet gyakorlatilag folyamatosan üzemeltetik a fizikai üzem mellett, hogy folyamatosan javíthassák a hatékonyságot.

A munkaerő-bővítés fokozatosan történik. A korábbi tervek 2500 új Mercedes-alkalmazottról és további több száz beszállítói munkahelyről szóltak, a gyár hivatalos létszáma azonban jelenleg körülbelül ötezer fő. A vállalat idén azt közölte, hogy az év eleje óta mintegy 140 új munkavállalót vett fel, a termelés felfutásával pedig további létszámbővítés várható.

A beruházás mérete miatt gyakran felmerül a kérdés, hogy szükség lesz-e ekkora kapacitásra. Az elmúlt években a Mercedes értékesítése és a kecskeméti gyár kibocsátása is visszaesett, részben a modellváltások, részben az elektromos piac lassabb fejlődése miatt. A vállalat szerint ez átmeneti időszak volt, amelyet az új modellek bevezetése és a gyár átépítése okozott. A beruházás üzleti logikája arra épül, hogy a jövőben Kecskemét egyszerre tudjon elektromos, hibrid és hagyományos modelleket gyártani, így a kereslet változásaihoz sokkal gyorsabban tud alkalmazkodni, mint a korábbi, egyetlen platformra épülő autógyárak.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy egy autógyártó miért nem mondjuk egy másik autógyártó már meglévő üzemébe költözik be, ha már egyébként is túlkapacitások vannak Európában. A válasz az, hogy nulláról felépítve egy minden addiginál hatékonyabb gyárat lehet építeni, így volt ez Kecskeméten is. Csak néhány példa: a most felépített második gyáregység 20 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználással, és 81 százalékkal alacsonyabb CO2-kobocsátással működik, az üzemek melletti napelemparkban a teljes gyár (első és második fázis) áramfogyasztásának 25 százalékát meg tudják termelni.

Az üzembejáráson megnéztük az összeszerelő üzemet és az akkumulátor-összeszerelő gyáregységet is. Bár a termelés már zajlik, és a csarnokok melletti parkolókban is több száz autó állt, azért ezt sorozatgyártásnak még nem lehet nevezni. Egyébként is van egy folyamata annak, hogy egy új gyára hogyan pörgetnek fel, egy műszakkal, és alacsonyabb sebesség mellett gyártanak az elején, aztán jön a sebesség emelése és igény szerint a következő műszak vagy műszakok. És ha már igények,

ebből a gyárból Kína kivételével a teljes globális autópiacot ellátják.

Az üzem egyébként első ránézésre nem sokban különbözik azoktól, amiket az elmúlt években láttam, egy nagy újdonság viszont volt: az egyik utolsó munkaállomáson speciális robotkarok néznek be az autóba, AI segítségével végigscannelik a belteret, és feljegyeznek minden apró eltérést az ideálishoz képest. Vagyis a minőségellenőrzést is elvette a gép az embertől.

Fontos modellt gyártanak Kecskeméten

Az új üzemben az elektromos C osztály sorozatgyártása kezdődött meg, gyakorlatilag az új kecskeméti gyár legfontosabb feladata ennek az autónak az előállítása lesz. Az új típus abból a szempontból is fontos mérföldkő a Mercedes számára, hogy a vállalat fokozatosan elhagyja az elektromos modellek külön EQ elnevezését. A jövőben a villanyautók is a jól ismert modellcsaládok részeként jelennek meg, így ez az autó egyszerűen elektromos C osztályként kerül piacra.

Az autó nem a jelenlegi C osztály elektromos változata, hanem teljesen új fejlesztés. Kifejezetten elektromos hajtásra tervezett platformra épül, amely hosszabb tengelytávot, tágasabb utasteret és jobb helykihasználást tesz lehetővé. A várható műszaki adatok alapján az akkumulátor kapacitása 94 kilowattóra, az autó 800 voltos elektromos rendszert kap, és akár 330 kilowattos villámtöltésre is képes lehet. Ez azt jelenti, hogy nagyjából tíz perc alatt mintegy 320 kilométerre elegendő energiát lehet az akkumulátorba tölteni. A WLTP szerinti hatótáv 762 kilométer, de ahogy itt a helyszínen elhangzott, hamarosan jön a 800 kilométer feletti hatótávú modellváltozat is.

Az autó 489 lóerős, a gyorsulás 0-100-ra 4 másodperc.

Az új elektromos C osztály a fedélzeti technológia terén is számos újdonságot hoz. Megkapja a Mercedes új MB.OS operációs rendszerét, a mesterséges intelligenciával támogatott MBUX asszisztenst, valamint több új vezetéstámogató és kényelmi funkciót. A külső kialakítás is közelebb áll majd a hagyományos Mercedes limuzinokhoz, mint a korábbi EQ modelleké, miközben megmaradnak az elektromos autókra jellemző formai elemek is. Az, hogy ezt a modellt Kecskeméten gyártják, jól mutatja, hogy a magyar üzem egyre fontosabb szerepet tölt be a Mercedes európai gyártási hálózatában.

Címlapkép forrása: Portfolio