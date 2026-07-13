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Benzinár-ugrás a láthatáron – Ismét jöhetnek a védett árak?
Gazdaság

Benzinár-ugrás a láthatáron – Ismét jöhetnek a védett árak?

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Alig néhány hete vezették ki Magyarországon a hatósági üzemanyagárat, az iráni konfliktus eszkalációja azonban máris újraírhatja a piaci forgatókönyveket. A dízel ára átlépte a 600 forintos szintet, és hamarosan a benzin is követheti, miközben egy meredekebb drágulás ismét kormányzati beavatkozást hozhat: rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelempolitikáért felelős miniszter rendeletben állapíthat meg hatósági árat.

Az üzemanyagpiac még nem reagált az iráni helyzetre

Június 27 óta ismét a piaci viszonyok határozzák meg az üzemanyagok fogyasztói árát Magyarországon, miután kivezették a védett áras intézkedést. A szakértők szerint fenntathatatlan rendszer megszűnését (részletek itt) a kedvező piaci körülmények támogatták: nagy erősödésben volt a forint, az olajárak pedig beestek az iráni deeszkaláció hírére.

A piaci szereplők a rendszer kivezetésekor kifejezetten optimistán nyilatkoztak a várható árakról: a holtankoljak.hu szakértője szerint abban a környezetben reális esély mutatkozott arra, hogy a benzin és a dízel ára a következő időszakban is 600 forint alatt maradjon.

Nos,

a dízelnél ezt a határt már egy hete átléptük, és jó eséllyel a benzin is hamarosan fel fog zárkózni a drágulásban.

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Van mitől félni

Egy múlt heti elemzésben részletesen foglalkoztunk azzal, hogy mi vezethet az üzemanyagárak meredek emelkedéséhez. Röviden, a lényeg:

  • az orosz gázolajexport kiesése tartósan magas termékárakat hozhat az amúgyis szűkös dízelpiacon,
  • az iráni konfliktus felforrósodása magas szinten tarthatja a nyersolaj árát,
  • ráadásul a fokozódó geopolitikai nyomás tovább gyengítheti a forintot.

Ha valóban ilyen irányba indulnak el a dolgok és meredek emelkedésnek indul a benzin ára,

akkor bizony a kormány ismét beavatkozhat az üzemanyagpiaci folyamatokba.

Nézzük meg, hogy pontosan milyen eszközei vannak a kormányzatnak a beavatkozásra!

Fontos hangsúlyozni, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi áraknak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban. A fogyasztók által érzékelt kiskereskedelmi árak jellemzően kisebb késéssel követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Az árak változásának ütemét emellett a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, amely tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.

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Mit tehet a kormányzat?

A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztés szerint a hatósági ár megszüntetése után is megmaradt a későbbi beavatkozás lehetősége. Az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva ugyanis

LEHETŐSÉGET ADtAK A KERESKEDELEMPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTERNEK, HOGY RENDELETBEN ÁLLAPÍTSA MEG A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ HATÓSÁGI ÁRÁT.

A szövegezés szerint erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.

Megkérdeztük a minisztériumot, hogy a rendelkezés pontosan milyen beavatkozási lehetőséget teremt, és a jelenlegi piaci környezetben fontolgat-e lépéseket a kormány. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.

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