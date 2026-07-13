Benzinár-ugrás a láthatáron – Ismét jöhetnek a védett árak?

Az üzemanyagpiac még nem reagált az iráni helyzetre
Június 27 óta ismét a piaci viszonyok határozzák meg az üzemanyagok fogyasztói árát Magyarországon, miután kivezették a védett áras intézkedést. A szakértők szerint fenntathatatlan rendszer megszűnését (részletek itt) a kedvező piaci körülmények támogatták: nagy erősödésben volt a forint, az olajárak pedig beestek az iráni deeszkaláció hírére.
A piaci szereplők a rendszer kivezetésekor kifejezetten optimistán nyilatkoztak a várható árakról: a holtankoljak.hu szakértője szerint abban a környezetben reális esély mutatkozott arra, hogy a benzin és a dízel ára a következő időszakban is 600 forint alatt maradjon.
Nos,
a dízelnél ezt a határt már egy hete átléptük, és jó eséllyel a benzin is hamarosan fel fog zárkózni a drágulásban.
Van mitől félni
Egy múlt heti elemzésben részletesen foglalkoztunk azzal, hogy mi vezethet az üzemanyagárak meredek emelkedéséhez. Röviden, a lényeg:
- az orosz gázolajexport kiesése tartósan magas termékárakat hozhat az amúgyis szűkös dízelpiacon,
- az iráni konfliktus felforrósodása magas szinten tarthatja a nyersolaj árát,
- ráadásul a fokozódó geopolitikai nyomás tovább gyengítheti a forintot.
Ha valóban ilyen irányba indulnak el a dolgok és meredek emelkedésnek indul a benzin ára,
akkor bizony a kormány ismét beavatkozhat az üzemanyagpiaci folyamatokba.
Nézzük meg, hogy pontosan milyen eszközei vannak a kormányzatnak a beavatkozásra!
Fontos hangsúlyozni, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi áraknak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban. A fogyasztók által érzékelt kiskereskedelmi árak jellemzően kisebb késéssel követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Az árak változásának ütemét emellett a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, amely tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.
Mit tehet a kormányzat?
A védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztés szerint a hatósági ár megszüntetése után is megmaradt a későbbi beavatkozás lehetősége. Az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva ugyanis
LEHETŐSÉGET ADtAK A KERESKEDELEMPOLITIKÁÉRT FELELŐS MINISZTERNEK, HOGY RENDELETBEN ÁLLAPÍTSA MEG A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ HATÓSÁGI ÁRÁT.
A szövegezés szerint erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lenne lehetősége a miniszternek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel.
Megkérdeztük a minisztériumot, hogy a rendelkezés pontosan milyen beavatkozási lehetőséget teremt, és a jelenlegi piaci környezetben fontolgat-e lépéseket a kormány. Amint választ kapunk, frissítjük a cikket.
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