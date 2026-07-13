NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Beperelte Magyar Pétert a volt államfő, előkerült egy dokumentum is
Gazdaság

Beperelte Magyar Pétert a volt államfő, előkerült egy dokumentum is

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Áder János volt köztársasági elnök rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnév megsértése miatt polgári pert indít Magyar Péter ellen. A volt államfő Bayer Zsolt műsorában jelentette be, miután Magyar Péter azt állította, Áder 2018-as amerikai hivatalos útjára lányát közpénzből vitte magával. Áder a vádakra reagálva dokumentumokat mutatott, hogy lánya saját költségen utazott.

Áder János szerint Magyar Péter személyeskedéssel és „verbális erőszakkal” lépett át egy olyan határt, amelynek szerinte súlyos következményei lehetnek. A volt köztársasági elnök Bayer Zsolt műsorában azt közölte, hogy

a miniszterelnök kijelentései miatt rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnevének megsértése miatt polgári pert indít.

A vita előzménye, hogy Magyar Péter azt állította: Áder János 2018-as amerikai hivatalos útjára a lányát is közpénzből vitte magával, emellett korábban élesen bírálta a volt államfőt Sulyok Tamás tervezett leváltása és az Alaptörvény módosítása kapcsán is. Áder szerint éppen ezekre a kritikáira válaszul indultak ellene személyes támadások, amelyek szerinte túlmutatnak a politikai vitán.

A volt köztársasági elnök azt mondta, hogy a személyeskedést fenyegetés, megfélemlítés, becsületsértés és rágalmazás követte, és úgy véli, az ilyen „verbális erőszak” idővel akár fizikai erőszakba is torkollhat. Áder szerint a közösségi médiában kialakuló „lincshangulat” veszélyes folyamat, amelyet még azelőtt meg kell állítani, hogy fizikai atrocitásokhoz vezetne. Hozzátette: kíváncsian várja, hogy Magyar Péter a bíróság előtt milyen bizonyítékokkal támasztja majd alá állításait.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

Aggasztó jelek érkeztek Kínából, valami nagyon félrecsúszott a gazdaságban

Eddig nem látott közjogi intézményt kap Magyarország – Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?

Áder János dokumentumokat is mutatott, hogy 2018-ban hivatalos meghívásra utazott az Egyesült Államokba, ahol több hivatalos programon vett részt, a legkisebb lánya pedig valóban elkísérte, de kizárólag saját költségen. Ennek alátámasztására felolvasott egy, az Elnöki Hivatalból származó levelet, amely szerint lánya turistaosztályon, saját finanszírozásban utazott, emellett számlákat és átutalási bizonylatokat is bemutatott, amelyek állítása szerint igazolják, hogy a hivatal által előlegezett költségeket a család később teljes egészében megtérítette.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

Eddig nem látott közjogi intézményt kap Magyarország – Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?

Elhagyta az országot Orbán Viktor – már az USA-ban tartózkodik a Fidesz-elnök

Vitézy Dávid kezdeményezésére júliustól a GYSEV is szolgáltat adatot

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Megtámadták Moszkvát, Trumpot lenyűgözte Ukrajna – Háborús híreink hétfőn
Egyre biztosabb: egy hidegcsepp középpontja éppen Magyarország fölött helyezkedik majd el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility