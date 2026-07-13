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FONTOS Költekezni kellene, de nem akárhogyan – itt az új költségvetési csapda az Európai Unióban
 
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Beütött a nyári uborkaszezon, de bármikor érheti csapás a befektetéseinket

Portfolio
Csendes hétre számíthatunk, úgy tűnik, hogy a piacokon is beütött a nyári uborkaszezon. A következő napokban nem jönnek lényeges jegybanki döntések és a makroadatok terén is kisebb súlyú közlések érkeznek csak. Azért az amerikai inflációs adat hozhat mozgást a piacokra, de sokkal fontosabb lehet a közel-keleti konfliktus alakulása miután felborulni látszik a nagy nehezen megkötött amerikai-iráni tűzszünet.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Az elmúlt hetekben elsősorban a közel-keleti háborúval kapcsolatos hírek mozgatták a nemzetközi piaci hangulatot. Előbb lezárulni látszott a konfliktus, majd a múlt héten kiújultak az amerikai-iráni csapások, ami legjobban az olajár alakulásán mutatkozott meg.

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A bizonytalan geopolitikai helyzet a devizapiacra is hatással van, amikor kiújul ez a konfliktus, akkor az általában a dollár erősödésével jár, így történt ez az elmúlt időszakban is. Vagyis most már nem csak a Fed kamatemelési várakozásai, hanem a háború ismételt veszélye is az amerikai deviza mellett szól.

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Magyar szempontból még látványosabb volt a hatás a forintárfolyam esetében, a múlt héten érkező aggasztó hírek után a hazai deviza egészen 360-ig gyengült az euróval szemben. Ebben a nemzetközi hangulat romlása mellett szerepe volt a Pénzügyminisztérium bejelentésének, mely alapján a költségvetés helyzete a vártnál is rosszabb. Emellett azért sem volt meglepő a forint reakciója, mert az erős túlpozícionáltság miatt várható volt, hogy a magyar deviza érzékenyen reagál majd a hangulat esetleges változására. Vagyis ma annyira sokan állnak a forint mellett, hogy a globális kockázatkerülés felerősödésére a közeljövőben is érzékenyen reagálhat a forint.

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