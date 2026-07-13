Bóna Szabolcs azonnali beavatkozást sürget a tejiparban és a sertésiparban

"Üdvözlök minden olyan javaslatot, mely az állattenyésztés követelményeinek arányos, szakmai alapon történő felülvizsgálatát és egyszerűsítését célozza" - fogalmazott Bóna Szabolcs a közösségi oldalára feltöltött videóban. Az agrárminiszter hozzátette: azt is fontos leszögezni, hogy
a tervezett intézkedések nem veszélyeztethetik az élelmiszerlánc biztonságának magas szintjét.
Az állatbetegségek elleni hatékony fellépés kapcsán a miniszter kifejezetten támogatta, hogy a Bizottság vizsgálja felül a vakcinázásra vonatkozó előírásokat, és "tegyen meg mindent azért, hogy a harmadik országok széles körben elfogadják a regionalizáció elvét." Szerinte elsősorban a tej és sertéságazatban van szükség azonnali intézkedésekre a kialakult válsághelyzet kezelése érdekében.
Az állattenyésztési stratégiánál maradva úgy véli, többletkövetelmények bevezetésére, így különösen az állatjóléti előírások szigorítására csak előzetes hatásvizsgálat után, pénzügyi támogatással és megfelelő idő biztosításával kerülhet sor. Ez elengedhetetlen a versenyképesség fenntartásához, mint ahogy az is, hogy az importált termékekre azonos követelmények vonatkozzanak.
Minden stratégia annyit ér, amennyit végül sikerül megvalósítani belőle - fogalmazott.
Elmondása szerint a tervezett intézkedések végrehajtása során nem lehet csak és kizárólag a KAP-ra hagyatkozni, hanem egyéb források bevonása is szükséges. A költségvetési kérdéseknél maradva kifejezetten aggályosnak tartja, hogy az állattenyésztési stratégiában felvázolt célokkal ellentétben az elmúlt években jelentősen csökkent a legfertőzőbb állatbetegségek elleni védekezés esetében az uniós társfinanszírozás mértéke.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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