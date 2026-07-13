Eddig nem látott közjogi intézményt kap Magyarország – Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány 2026. július 10-én benyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, röviden az NVVH-ról szóló törvényjavaslatot. A javaslat egy, a magyar közjogi rendszerben korábban nem ismert hibrid intézményt hozna létre, amely egyszerre kapna közvagyonvédelmi, közigazgatási, nyomozati, vádképviseleti és polgári jogi igényérvényesítési jogosítványokat. A hivatalos indokolás szerint az NVVH feladata a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a hasonló visszaélések jövőbeni megelőzése lenne. A konstrukcióban azonosíthatók fontos és előremutató garanciális elemek, ugyanakkor a rendkívül széles hatáskörök miatt érdemi jogállami kockázatok is felmerülnek.

Az „elszámoltatás” régóta visszatérő politikai ígéret Magyarországon, főleg, ha az találkozik társadalmi igénnyel. A rendszerváltás utáni tapasztalatok azt mutatták, hogy a politikai állításból jogilag bizonyítható ügyet formálni lényegesen nehezebb. A korábbi próbálkozások – 1990-ben a pártállami múlt, a spontán privatizáció vagy a 2010 utáni elszámoltatási kísérletek ügyében – korlátozott eredményre vezettek. A mostani javaslat újdonsága ezért nem pusztán az, hogy ismét napirendre kerül a közvagyon visszaszerzésének ígérete, hanem az, hogy ehhez egy önálló, erős jogkörökkel felruházott közjogi intézményt rendelnének.

A NemzetiVagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását célzó T/357. törvényjavaslat az NVVH-t új, önálló közjogi intézményként állítja fel. A javaslat a „Tisztítótűzként” bemutatott kormányzati akcióterv része, amely a korábbi kormányzati-vagyoni struktúrák felülvizsgálatát és a jogellenesen kikerült közvagyon visszaszerzését célozza. A törvény első része magát a Hivatalt hozza létre, a további rendelkezések pedig azt szabályozzák, hogyan illeszkedik az NVVH a meglévő közjogi, hatósági, büntetőeljárási és bírósági rendszerbe.

A preambulum szerint a törvény célja a közbizalom helyreállítása, a közélet tisztaságának megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a közhatalom gyakorlása és a közvagyonnal való gazdálkodás kizárólag a köz érdekét szolgálja. Ennek megfelelően a Hivatal alapfeladata a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a közvagyonnal való gazdálkodás vizsgálata.

A vizsgálati jogkör különösen a közbeszerzéseket, támogatásokat, koncessziókat, állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, közfeladat-finanszírozást és uniós forrásokat érintő vagyoni folyamatokra terjed ki, ideértve a szerződéses láncok és a tényleges tulajdonosi kapcsolatok feltárását is. A Hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést és vizsgálatot folytathat, más szervek eljárását kezdeményezheti, közvagyonvédelmi felügyeletet rendelhet el, valamint törvényben meghatározott esetekben keresetet indíthat. A vizsgálatokra főszabály szerint hat hónap áll rendelkezésre, amely két alkalommal további hat-hat hónappal meghosszabbítható, így az eljárás időtartama legfeljebb másfél év lehet.

Az NVVH egyik legfontosabb sajátossága, hogy meghatározott ügyekben büntetőeljárási jogosítványokat is gyakorolhat, előkészítő eljárást folytathat, önállóan nyomozhat, és közvádlóként is felléphet. Emellett nyilvános kockázatelemzéseket készíthet a közvagyonnal való gazdálkodást érintő rendszerszintű kockázatokról.

A közvagyon fogalmát a szabályozás érdemben kiszélesíti. A 17. Alaptörvény-módosítás kiveszi a 2020-ban beiktatott szűkítő közpénz-definíciót - „Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.” -, a mostani törvény pedig a közvagyon körébe sorolja az állam, az önkormányzat és a költségvetési szerv vagyonát, az állami vagy önkormányzati befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek és az általuk létrehozott alapítványok vagyonát, valamint a költségvetési előirányzatokat is. A jelentősége abban áll, hogy a közvagyon védelme nem áll meg a formális állami tulajdonnál vagy a szűken vett költségvetési pénzmozgásoknál, hanem kiterjed azokra a vagyoni folyamatokra is, amelyek felett az állam, az önkormányzat vagy az általuk befolyásolt szervezeti kör tényleges rendelkezési, irányítási vagy finanszírozási befolyást gyakorol.

A Hivatal élén az Országgyűlés által választott elnök áll, munkáját négy elnökhelyettes segíti: a közpénzügyi elnökhelyettes, a nyomozati elnökhelyettes, a vádemelésért felelős elnökhelyettes és a fellebbviteli elnökhelyettes. Az elnököt az Országgyűlés titkos szavazással, az összes képviselő kétharmadának támogatásával választja meg. Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása hat évre szól, és nem választhatók újra, ezáltal lényegében beemelik őket a közjogi méltóságok sorai közé.

Az elnöki tisztséghez büntetlen előélet, megfelelő felsőfokú végzettség és jelentős szakmai tapasztalat szükséges, főszabály szerint legalább tizenöt év szakmai gyakorlat, tudományos fokozat esetén pedig legalább tíz év. A közpénzügyi elnökhelyettesnél külön követelmény az állami adóhatósági vagy vámhatósági területen szerzett legalább tizenöt éves gyakorlat, míg a nyomozati, vádemelési és fellebbviteli elnökhelyettesi tisztséget ügyészségi szolgálati viszonyban álló ügyészek tölthetik be.

A szabályozásban megjelenik az elsőként a közmédia átalakításánál felbukkanó, nagyon szigorú összeférhetetlenségi korlát is, mely értelmében nem választható meg elnökké vagy elnökhelyettessé az, aki a megválasztást megelőző hat évben jelentős politikai vagy választott közjogi tisztséget töltött be, a Kormányhoz vagy politikai vezetéshez kapcsolódó megbízatást látott el, illetve párttisztséget viselt vagy párt alkalmazásában állt.

Sosem látott hivatal

A törvényjavaslat a magyar közjogi rendszerben korábban nem ismert, európai összevetésben is szokatlan intézménytípust hoz létre. Az NVVH nem egyszerű ellenőrző hatóság lenne, hanem olyan hibrid szerv, amely egyszerre kap közigazgatási, büntetőeljárási és polgári jogi eszközöket a közvagyon védelmére és a jogellenesen kikerült vagyon visszaszerzésére.

Nincs olyan ország, mint Magyarország az Európai Unióban. (...) Mit kell ilyenkor csinálni? Mi a recept? Hogyan lehet lebontani egy illiberális demokráciát? Hogyan lehet visszaállítani a jogállamot? Van ilyen receptkönyv? Mert ha van, akkor szeretném elkérni. Magyarország ebből a szempontból úttörő, hogy először került ilyen helyzetbe, és először van abban a helyzetben, hogy a saját népe azt mondta, hogy szeretné ezt meghaladni

- jellemezte a helyzetet Ruff Bálint az Ötpontban podcastben.

A közjogi rendszeren átívelő jogkörök

Az NVVH egyetlen szervezetben egyesíti a közigazgatási hatósági jogköröket (kockázatértékelés, vizsgálat, felügyelet alá vonás, bírságolás), a nyomozó-vádhatósági jogositványokat (nyomozás, vádemelés, vádképviselet), valamint a polgári jogi igényérvényesítést (keresetindítás, szerződés semmisségének megállapítása). Ezek a funkciók a magyar jogrendszerben hagyományosan különböző szervek között oszlanak meg, az NVVH azonban egy kézben összpontosítaná őket, így egy

ügyet a kockázatelemzéstől a vizsgálaton és az esetleges büntetőeljáráson át a vagyon visszaszerzéséig végig tudna kísérni.

Európában egyébként találhatók részleges funkcionális párhuzamok — így például az Egyesült Királyság Serious Fraud Office-a, amely a súlyos és összetett gazdasági bűnügyekben a nyomozási és vádhatósági funkciókat egy szervezeten belül kapcsolja össze, illetve az ír Criminal Assets Bureau, amely multidiszciplináris vagyon-visszaszerzési modellként adó-, rendészeti és polgári jogi eszközöket egyesít — ezek sem jelentenek teljes megfelelőit a javasolt hivatalnak. Egyikük sem koncentrálja egy kézben a közigazgatási felügyeleti, a nyomozó-vádhatósági, valamint a polgári jogi igényérvényesítési jogosítványokat olyan módon, hogy egy ügy teljes életútját a kockázatelemzéstől a vizsgálaton és az esetleges büntetőeljáráson át a vagyon tényleges visszaszerzéséig végigkísérhesse.

A Hivatal hibrid jellegét a személyi állomány is tükrözi, köztisztviselők, rendvédelmi szervektől vezényelt hivatásos állományúak, NAV-tól érkező pénzügyi nyomozók és beosztott ügyészek is dolgozhatnak benne. Emellett jelentős bírságolási jogkörrel rendelkezne, az együttműködési kötelezettség megszegése esetén természetes személyekkel szemben 50 ezer forinttól 50 millió forintig, jogi személyekkel szemben pedig 500 ezer forinttól 5 milliárd forintig terjedő bírságot szabhatna ki, akár ismételten is.

Korlátolt szuperügyészség

A javaslat egyik legfontosabb újítása, hogy a büntetőeljárási törvénybe külön fejezetet iktat az NVVH-ról. Ennek alapján a „közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények” esetén a Hivatal saját hatáskörbe vonhatja az ügyet. Ez nem önmagában a magához vonás miatt újdonság, hiszen ilyen jogosítványa eddig is volt az ügyészségnek, a lényeg az, hogy az NVVH döntése az ügyészség általános magához vonási jogának kifejezett korlátjává válna.

Az ügyészség bármely ügyben magához vonhatja a nyomozást, kivéve, ha az NVVH határozatot hozott az ügy saját hatáskörbe vonásáról.

- áll a T/357-es javaslat 281. § (5) pontjában.

Ez a megoldás az NVVH-t a kijelölt ügykörben az ügyészséggel részben párhuzamos, bizonyos helyzetekben pedig azt megelőző szereplővé teszi. A Hivatal emellett egyes, korábban tipikusan ügyészségi jogosítványokat is megkapna, például meghatározott esetekben az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét.

Felügyeleti jogkörök

Különösen erős eszköz a közvagyonvédelmi felügyelet, amely lehetővé teszi, hogy a Hivatal közpénzügyi elnökhelyettese már a büntetőeljárás korai szakaszában, akár vádemelés vagy a nyomozás elrendelése előtt beavatkozzon egy gazdálkodó szervezet működésébe. A felügyelő betekinthet az iratokba és könyvekbe, ellenőrizheti vagy ellenjegyzéshez kötheti a vagyoni kötelezettségvállalásokat, és kivételesen a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó döntéseket is meghozhatja, ha ez a működőképesség fenntartásához szükséges.

A jogintézmény a csődeljárási vagyonfelügyelethez hasonló erős beavatkozást jelent, azzal a különbséggel, hogy azt nem bíróság, hanem a Hivatal rendelné el közigazgatási hatósági határozattal. Fontos jogállami garanciális elem ugyanakkor, hogy a felügyelet fenntartását hathavonta felül kell vizsgálni, és ha a felügyelő döntését a bíróság később megsemmisíti, az állam köteles megtéríteni a ténylegesen felmerült kárt.

Adatvédelmi korlátozások

A törvény lehetővé teszi, hogy a Hivatal a vizsgálat eredményessége érdekében időlegesen korlátozza az érintettek adatvédelmi jogait, például késleltesse vagy mellőzze a tájékoztatást arról, hogy adataikat kezeli. Ez akkor merülhet fel, ha az előzetes tájékoztatás veszélyeztetné a vizsgálat sikerét vagy befolyásmentes lefolytatását. A megoldás az uniós adatvédelmi szabályok alapján önmagában nem kizárt, de széles mérlegelési mozgásteret ad a Hivatalnak.

Erős finanszírozási garanciák

A Hivatal a központi költségvetésben önálló fejezetet kapna, költségvetési javaslatát pedig a Kormány változtatás nélkül köteles az Országgyűlés elé terjeszteni. A működési és fejlesztési források főszabály szerint nem csökkenthetők az előző évi szint alá, kivéve, ha ehhez maga a Hivatal hozzájárul. Ez erős pénzügyi önállóságot biztosít, és jelentősen mérsékli annak lehetőségét, hogy a mindenkori kormány költségvetési eszközökkel gyakoroljon nyomást a szervezetre.

Ennek jelentősége a korábbi intézményi tapasztalatok fényében különösen fontos. A közmédia finanszírozási modellje is megmutatta (miután a Medgyessy-kormány átvállalta az úgynevezett üzembentartási díjat), hogy ha egy intézmény működése közvetlenül a mindenkori költségvetési döntésektől függ, az hosszabb távon igazodási kényszert teremthet. Az NVVH esetében a javaslat éppen ezt a rejtett függőséget kívánja csökkenteni azzal, hogy a Hivatal finanszírozását külön védelem alá helyezi.

Hogyan illeszkedik be a magyar közjogi rendszerbe az új intézmény?

A törvényjavaslat az NVVH-t nem elszigetelt szervként, hanem a teljes állami intézményrendszerbe bekötött, több jogterületet átfogó hivatalként hozza létre. Erre szolgál mintegy 300 paragrafus, amely a többi intézménnyel kapcsolatos viszonyt szabályozza.

Ügyészség

Az NVVH és az ügyészség viszonya a javaslat egyik legérzékenyebb pontja, mert a Hivatal egyszerre kapcsolódik az ügyészséghez, és meghatározott ügyekben annak helyébe is léphet. A Hivatalba beosztott ügyészek továbbra is megtartják ügyészi jogállásukat, fegyelmi ügyeikben a legfőbb ügyész jár el, megbízatásuk megszűnését követően pedig visszailleszkednek az ügyészségi szervezetbe. Ugyanakkor a kiemelt közvagyon-bűncselekmények körében az NVVH saját hatáskörbe vonhatja az ügyet, amellyel az adott eljárásban kizárhatja az ügyészség további irányító szerepét. Ilyenkor a büntetőeljárási szabályok alkalmazásában az NVVH lényegében az ügyészség, illetve meghatározott esetekben a legfőbb ügyész helyébe lép.

Az ügyészség és az NVVH közötti viszony nem általános szervezeti alárendeltséget jelent, de több ponton egyértelműen az NVVH funkcionális elsőbbségét teremti meg. Ez nemcsak az ügy saját hatáskörbe vonásánál látható, hanem a Hivatalba beosztott ügyészek szabályozásánál is. A javaslat szerint az NVVH elnöke kezdeményezheti a legfőbb ügyésznél ügyész beosztását a Hivatalba. Ha a kezdeményezés teljesítése az ügyészség feladatainak ellátását veszélyeztetné, a legfőbb ügyész csupán jelzéssel élhet az NVVH elnöke felé. Ez a megoldás azt jelzi, hogy a kijelölt személyi állomány biztosításában az NVVH igénye elsőbbséget élvez az ügyészség szervezeti fenntartásaival szemben.

Az NVVH létrehozása — különösen az Európai Ügyészséghez való csatlakozással együtt — az ügyészi vádmonopólium korábbi modelljének érdemi korlátozását is jelenti. Az állami büntetőigény érvényesítése meghatározott ügykörökben már nem kizárólag az ügyészséghez kötődne. A közvagyont érintő kiemelt bűncselekmények esetében az NVVH önálló közvádlói jogosítványokat gyakorolhatna, míg az Európai Ügyészséghez való csatlakozás után a delegált európai ügyészek is vádat emelhetnének és képviselhetnének magyar bíróság előtt.

A módosítás mögött az a jogállami probléma áll, hogy az ügyészi vádmonopólium kizárólagossága a közvagyont érintő korrupciós és gazdasági bűncselekmények esetében különösen érzékeny helyzetet teremtett. Ha az ügyészség valamely ügyben nem emelt vádat, az állami vagy önkormányzati sértettek számára csak korlátozottan állt rendelkezésre alternatív eljárási út. A korábbi években visszatérő kritika volt, hogy politikailag érzékeny ügyekben az ügyészség kizárólagos döntési pozíciója a felelősségre vonás elmaradásához vagy elhúzódásához vezethetett, különösen Polt Péter hivatali idejében. Az NVVH megjelenése ezért nem pusztán hatásköri bővítés, hanem az ügyészségi kizárólagosság intézményi ellensúlya is.

Állami Számvevőszék

Az ügyészség után az egyik legfontosabb kapcsolódási pont az Állami Számvevőszék helyzete. Első látásra feladatütközés merülhet fel, hiszen az ÁSZ eddig is a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás egyik legfontosabb ellenőrző szerve volt. Az ÁSZ aznban tárgyi értelemben szélesebb, de eszközeiben szűkebb intézmény. Általános pénzügyi-gazdasági ellenőrzést végez, jelentéseket készít, intézkedési tervet kérhet és más szervek eljárását kezdeményezheti, de nem nyomozó hatóság, nem vádló, és önmagában nem vagyon-visszaszerző szerv. Az ÁSZ törvényi feladatai közé tartozik többek között a központi költségvetés végrehajtásának, az államháztartás gazdálkodásának, az államháztartásból származó források felhasználásának és a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése.

Ezzel szemben az NVVH kifejezetten operatív közvagyonvédelmi szervként jönne létre. Nemcsak feltárhatja a közvagyon köréből jogellenesen kikerült vagyonelemeket, hanem meghatározott esetekben nyomozhat, vádat képviselhet, közvagyonvédelmi felügyeletet rendelhet el, és polgári jogi igényeket is érvényesíthet. Az ÁSZ tehát továbbra is rendszerszintű pénzügyi-ellenőrzési és parlamenti beszámoltatási intézmény maradna, míg az NVVH feladata a feltárt közvagyonvédelmi kockázatok konkrét jogi és vagyoni következményeinek végigvitele lenne.

Az MNB-alapítványok ügye jól mutatja az ÁSZ szerepének erejét és korlátait is. A nyilvánosságban megjelent információk szerint az ÁSZ vizsgálatai jelentős vagyongazdálkodási problémákat és vitatott alapítványi vagyonkezelési döntéseket tártak fel, sőt az ügyben az ÁSZ büntetőfeljelentéssel is élt. Tehát a Számvevőszék képes lehet súlyos közpénzügyi problémák feltárására, de a folyamat ezen a ponton más intézményekhez kerül: a büntetőjogi felelősségre vonás, a vagyon tényleges visszaszerzése vagy a szerződéses láncok operatív felgöngyölítése már nem az ÁSZ klasszikus feladata.

Az NVVH létrehozása nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ÁSZ feleslegessé válik, hanem inkább azt, hogy a jogalkotó elismeri az ÁSZ intézményi korlátait. Az ÁSZ rendszerszintű pénzügyi kontrollra alkalmas, de nem arra, hogy bonyolult céghálókon, alapítványi struktúrákon, szerződéses láncokon vagy vagyonmozgásokon keresztül maga szerezze vissza a közvagyont. Az NVVH éppen ezt a hiányzó végrehajtó-vagyonvisszaszerző funkciót töltené be. Az ÁSZ átalakítása ilyen irányba elvileg lehetséges lett volna, de az gyökeresen megváltoztatta volna a Számvevőszék alkotmányos karakterét: egy parlamenti ellenőrző szervből részben nyomozó-vádhatósági és vagyonfelügyeleti szervet kellett volna létrehozni. Ez nem egyszerű hatásköri bővítés, hanem intézményi identitásváltás lett volna. Másfelől, nem szabad elmenni amellett, hogy a Tisza-kormány egyik fontos ígérete volt az intézmény létrehozása.

Rendőrség és nyomozóhatóságok

A Hivatal felügyelheti a nyomozó hatóság (jellemzően a rendőrség) felderítési tevékenységének törvényességét, irányíthatja a vizsgálatot, illetve saját hatáskörben is nyomozhat. A rendőrségről szóló törvény módosítása szerint, ha a titkos információgyűjtés során olyan adat keletkezik, amely az NVVH hatáskörébe tartozó kiemelt bűncselekmény gyanúját veti fel, a titkos információgyűjtést folytató szerv vezetője köteles nyolc napon belül kezdeményezni a büntetőeljárás megindítását az NVVH-nál.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A NAV állományából vezényelt, illetve kirendelt pénzügyi nyomozók a Hivatal személyi állományának részét képezhetik, másrészt a NAV mint hatóság maga is együttműködésre kötelezett szervezet a közvagyonvédelmi vizsgálatok során, ha adóügyi vagy vámügyi információval rendelkezik a vizsgált vagyoni folyamatokról.

Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Az MNB az egyetlen szerv, amelyet a törvény kifejezetten és tételesen kivon a Hivatal hatásköre alól, ez ugyanis nem terjed ki az MNB törvényben meghatározott alapfeladataira, így különösen a monetáris politikai, jegybanki és pénzügyi stabilitási feladatokra. Ez a jegybanki függetlenség védelmét szolgálja. A kivétel ugyanakkor szűken értelmezendő, mert nem az MNB-hez kapcsolódó minden vagyoni folyamatot, hanem kizárólag az alapfeladatok körébe tartozó tevékenységeket zárja ki a Hivatal vizsgálati köréből.

Ebből következően az MNB-alapítványok vagyongazdálkodása nem feltétlenül élvez teljes mentességet a közvagyonvédelmi vizsgálat alól. A hatásköri határ ott húzódik, hogy az NVVH nem avatkozhat be a jegybank törvényben védett alapfeladataiba, de az MNB-től alapítványi körbe került vagyon felhasználása, kezelése, befektetése vagy esetleges értékvesztése közvagyonvédelmi szempontból vizsgálható kérdés lehet. Ez különösen az MNB-alapítványi vagyonkezelési ügyek miatt bír gyakorlati jelentőséggel, ahol a nyilvánosságban jelentős vagyonvesztés és vitatott befektetési döntések merültek fel.

Alkotmánybíróság

A Hivatal elnöke önálló indítványozási jogot kap az Alkotmánybíróság előtt azokban az esetekben, amikor a legfőbb ügyésznek eddig eljáráskezdeményezési joga volt az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján, ugyanezt a jogot a törvény az NVVH elnökének is biztosítja. Emellett az NVVH elnöke és tagjai tettenérése esetén az Alkotmánybíróság saját tagjaira vonatkozó szabályokhoz hasonló, speciális eljárási garanciák érvényesülnek.

Alapvető jogok biztosa

A törvény szerint a Hivatal tevékenysége felett általánosságban érvényesül az alapvető jogok biztosáról szóló törvény szerinti kontrollmechanizmus – az ombudsman kivizsgálhatja az NVVH tevékenységével vagy mulasztásával összefüggő visszásságokat. Egyetlen kivétel a vádképviseleti tevékenység, amelyet kizártak, ez azonban az ügyészségnél is alkalmazott szabályrendszerhez igazodik.

Integritás Hatóság

Az Integritás Hatóság az NVVH elnökének és elnökhelyetteseinek vagyonnyilatkozatát vizsgálhatja az uniós költségvetési források ellenőrzéséről szóló törvény alapján, de – szemben más vagyonnyilatkozat-köteles személyekkel – itt az Integritás Hatóság önálló bírságolási jogköre kizárt. A jelentése alapján az összeférhetetlenség megállapítását, illetve a bírság kiszabását az Országgyűlés mentelmi bizottsága kezdeményezi, és a végső döntés is az Országgyűlésé. Ez azt jelenti, hogy az NVVH vezetőit egy fokkal jobban védi a parlamenti eljárás, mint amennyire egy tisztán hatósági/Integritás Hatósági útra terelt vagyonnyilatkozat-ellenőrzés védené.

Bíróságok

A közvagyonvédelmi kockázatértékelés és -vizsgálat önmagában nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ezért azzal szemben – a bírság kiszabásának esetét kivéve – nincs helye közigazgatási pernek. A közvagyonvédelmi felügyeletet elrendelő határozat viszont hatósági határozat, amely bíróság előtt megtámadható, és ha a bíróság utóbb megsemmisíti azt, az állam kártalanítási felelősséggel tartozik az okozott kárért. A büntetőeljárásban az NVVH mint közvádló a rendes bírósági fórumrendszer előtt jár el, ugyanúgy, mint eddig az ügyészség.

Nemzetbiztonsági szolgálatok

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény módosítása szerint az NVVH törvény szerint kijelölt vezetője az ügyészségi nyomozásra vonatkozó szabályok alkalmazásához hasonló módon megállapodást köthet a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóival, ha az NVVH által folytatott nyomozás során nemzetbiztonsági jellegű eljárási kérdés merül fel. Emellett az NVVH elnöke és elnökhelyettesei is a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső, kiemelt közjogi tisztségviselők körébe kerülnek.

Hatékony, felügyelt intézmény

Az NVVH előnye, hogy egy kézben kapcsolja össze azokat az eszközöket, amelyek korábban több, egymástól elkülönült szerv között oszlottak meg. A kockázatértékelés, a közvagyonvédelmi vizsgálat, a nyomozás, a vádemelés és a polgári jogi igényérvényesítés egy szervezeten belüli kezelése csökkentheti az információveszteséget, gyorsíthatja az ügyek előrehaladását, és egységesebb stratégiát tehet lehetővé a vagyon visszaszerzésére. Ez különösen olyan összetett ügyekben lehet jelentős, ahol közbeszerzési, adóhatósági, büntetőjogi, cégjogi és vagyonkezelési kérdések egyszerre merülnek fel.

A Hivatal függetlenségét több szerkezeti garancia is erősíti. Nem minisztériumi háttérintézményként működne, hanem önálló költségvetési fejezettel rendelkező közjogi szervként, amelynek vezetőit az Országgyűlés választja meg kétharmados többséggel. Az elnök nem a Kormánynak, hanem az Országgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel, ami a magyar közjogi rendszerben hagyományosan erősebb függetlenségi modellt jelent. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a Hivatal költségvetési forrásai főszabály szerint nem csökkenthetők a Hivatal hozzájárulása nélkül, így a mindenkori végrehajtó hatalom költségvetési nyomásgyakorlási lehetősége korlátozottabb.

Fontos elem a szigorú összeférhetetlenségi szabályrendszer is. Ez lényegében kizárja, hogy aktív vagy közelmúltbeli politikai szereplők közvetlenül politikai tisztségük megszűnése után kerüljenek egy függetlennek szánt közjogi intézmény vezetésébe.

A javaslat jogállami biztosítékokat is tartalmaz. Több helyen megjelenik a szükségesség, arányosság és célhoz kötöttség követelménye, a szabályozás védi az ügyvédi titkot és a védekezés céljából készült iratokat, kizárja az önvádra kötelezést, valamint kártalanítási felelősséget ír elő jogellenes beavatkozás esetére. Mindez azért lényeges, mert a Hivatal rendkívül erős jogosítványokat kapna, ezek elfogadhatósága nagyban attól függ, hogy a garanciális szabályok a gyakorlatban is érvényesülnek-e.

A Hivatal feletti elsődleges közjogi kontrollt az Országgyűlés gyakorolja. Az elnököt és az elnökhelyetteseket a parlament választja meg, dönthet megbízatásuk megszűnéséről, mentelmi joguk felfüggesztéséről, az elnök pedig évente nyilvános beszámolót köteles benyújtani az Országgyűlésnek. Emellett rendszerszintű közvagyonvédelmi kockázatok esetén az illetékes parlamenti bizottságok is tájékoztatást kaphatnak.

A bírói kontroll több ponton jelenik meg. A közvagyonvédelmi felügyeletet elrendelő határozat, a bírság kiszabása és egyes mulasztási ügyek közigazgatási bíróság előtt támadhatók meg, míg a büntetőeljárási döntések a rendes büntetőbírósági fórumrendszer kontrollja alatt állnak. Különösen fontos garancia, hogy ha a bíróság utóbb megsemmisíti a felügyelő döntését, az állam köteles megtéríteni az ezzel okozott, ténylegesen felmerült kárt.

A külső kontroll további eleme az alapvető jogok biztosának és az Integritás Hatóságnak a szerepe. Az ombudsman vizsgálhatja a Hivatal működésével összefüggő alapjogi visszásságokat, a vádképviseleti tevékenység azonban sajátos kivételt képez. Az Integritás Hatóság az NVVH vezetőinek vagyonnyilatkozatait ellenőrizheti, ugyanakkor a végső szankcionálási jogkör az Országgyűlésnél marad. Ez a megoldás egyszerre jelent integritási kontrollt és erős parlamenti-közjogi védelmet a Hivatal vezetői számára.

A kontroll hiányosságai és a főbb kockázatok

A törvény több ponton erős kontrollmechanizmusokat épít be, ugyanakkor bizonyos döntéseket kifejezetten kivon az érdemi felülvizsgálat alól. Ezek közül a legfontosabb az ügy saját hatáskörbe vonásáról szóló NVVH-határozat, amely ellen a javaslat szerint nincs jogorvoslat. Ez azt jelenti, hogy sem az ügyészség, sem a terhelt, sem a sértett nem vitathatja önálló eljárásban, hogy az adott ügyet valóban az NVVH jogosult-e magához vonni. Mivel ez a döntés egyben az ügyészség kiszorításával is járhat, a jogorvoslat hiánya az egyik legerősebb jogállami kockázat.

Korábban visszatérő kritika volt, hogy az ügyészi vádmonopólium és az ügyészség politikai befolyásoltságának vélelme több korrupciógyanús ügyben az eljárások elmaradásához, késedelméhez vagy lassú előrehaladásához vezethetett. Az NVVH létrehozása ezt a problémát kívánja kezelni, ugyanakkor szűkebb ügykörben, ráadásul pont a közvagyonnal kapcsolatos ügyekben hasonló kockázatot is létrehozhat. Az ügyek saját hatáskörbe vonása és az ezzel szembeni jogorvoslat hiánya részleges vádközpontosítást eredményezhet az NVVH-nál, amely — megfelelő kontroll nélkül — ugyanúgy politikai vagy intézményi visszaélés kockázatát hordozhatja, mint korábban az ügyészségi kizárólagosság.

Hasonlóan érzékeny pont az ügykiválasztás átláthatósága. A kockázatértékelési módszertan nyilvános, de az egyedi ügykiválasztási szempontok, a döntés-előkészítő elemzések és a folyamatban lévő vizsgálatok részletei nem ismerhetők meg. Ez szakmailag indokolható lehet a vizsgálatok eredményessége érdekében, ugyanakkor kívülről nehezen ellenőrizhetővé teszi, hogy a Hivatal valóban objektív, szakmai szempontok alapján választja-e ki az ügyeit, vagy a politikai kontextus is befolyásolja a prioritásokat.

További kockázat, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat során hozott, együttműködési kötelezettséget előíró döntések ellen főszabály szerint nincs önálló jogorvoslat, a bírósági út jellemzően akkor nyílik meg, ha a Hivatal bírságot szab ki. Ez hatékonysági szempontból érthető, mert megakadályozza az eljárások elhúzását, ugyanakkor az érintettek számára szűkíti annak lehetőségét, hogy már a vizsgálat korai szakaszában vitassák a Hivatal adat- vagy iratbekérési, illetve együttműködést előíró intézkedéseit.

Hasonló jogorvoslati probléma korábban az Állami Számvevőszék megállapításai alapján alkalmazott pénzügyi jogkövetkezményekkel kapcsolatban is felmerült. A helyzetet a 32/2019. (XI. 15.) AB határozat tisztázta, amely alkotmányos követelményként mondta ki, hogy az ÁSZ megállapításai alapján indult végrehajtási jellegű közigazgatási cselekmények jogszerűségét a bíróságnak érdemben felül kell tudnia vizsgálni, ideértve a fizetési kötelezettség összegszerűségét is. Úgy tűnik, hogy ezt a jogalkotó az NVVH szabályozásánál már figyelembe vette, mert a Hivatal által kiszabható bírságok esetében alapvetően biztosítja a bírósági felülvizsgálat lehetőségét.

A hatalomkoncentráció kérdése az NVVH egész modelljét érinti. A Hivatal egy kézben egyesíti a kockázatelemzési, vizsgálati, felügyeleti, nyomozati, vádemelési és részben vagyon-visszaszerzési eszközöket. Ez az eljárások hatékonyságát növelheti, de klasszikus jogállami aggályt is felvet,

mivel több döntési szint, valamint több, eredetileg elkülönülő eljárási szakasz irányítása kerül ugyanahhoz a szervezethez.

A kétharmados parlamenti választás, az újraválaszthatóság kizárása és a szigorú megszűnési okok papíron erősíthetik a Hivatal függetlenségét a napi politikai nyomással szemben. Ugyanez azonban kockázatot is jelenthet, ha egy adott parlamenti többség rendelkezik a szükséges kétharmaddal. Ebben az esetben egyetlen politikai ciklus alatt feltöltheti a teljes vezetést, amely ezt követően hosszú időre meghatározza a Hivatal irányát, miközben elmozdítására csak kivételes esetekben van lehetőség.

A törvény 14. § (8)–(9) bekezdése szerint az elnök és az elnökhelyettesek megbízatásuk lejárta után is hivatalban maradnak az új vezetők megválasztásáig. Ez a szabály a jogfolytonosságot szolgálja, ugyanakkor a korábbi intézményi tapasztalatok alapján csökkentheti a mindenkori parlamenti többség kompromisszumkészségét a konszenzusos jelölési folyamatokban. Ha ugyanis a mandátum lejárta nem eredményez automatikus tisztségvesztést, a korábban megválasztott vezetés akár hosszabb ideig is hivatalban maradhat, ami a közjogi tisztségek „bebetonozásának” egyik ismert technikája. Ezt tovább erősítheti az, hogy a Tisza jelenlegi kétharmadának birtokában egyedül dönthet a jelöltek személyéről – és így, hat év múlva akár ellenzékből, akár kormánypozícióból, de akadályozhatja az elnöki testület elmozdításást is.

Végül gyakorlati kockázatot jelenthet a Hivatal gyors felállítása is. A vezetők megválasztására és az intézmény indulására előírt rövid határidők a politikai program sürgősségét tükrözik, ugyanakkor kevés időt hagyhatnak a jelöltek szakmai, közéleti és integritási szempontú alapos vizsgálatára. Ez különösen azért lényeges, mert a Hivatal vezetése rendkívül erős jogosítványokat kap, és működésének hitelessége nagyrészt a kinevezési folyamat átláthatóságán és szakmai megalapozottságán múlik.

Biztos siker vagy biztos bukás?

Az NVVH létrehozása valódi intézményi újítás a magyar közjogi rendszerben. A javaslat nem egyszerűen egy új ellenőrző hivatalt állítana fel, hanem olyan hibrid szervet hozna létre, amely egyesíti a közvagyonvédelmi vizsgálat, a nyomozás, a vádemelés, a közvagyonvédelmi felügyelet és a polgári jogi igényérvényesítés eszközeit. Ez érdemben növelheti annak esélyét, hogy az elszámoltatás ne maradjon politikai ígéret vagy kommunikációs kampány, hanem

jogilag végigvihető, vagyoni következményekkel járó eljárásokban öltsön testet.

A társadalmi igény erre régóta jelen van, és a Hivatal éppen azt a hiányzó intézményi láncszemet próbálja megteremteni, amely a feltárástól a tényleges vagyon-visszaszerzésig képes lehet egy ügyet végigvinni.

A törvényjavaslat erőssége, hogy nem pusztán szimbolikus választ ad a közvagyonvesztés problémájára. Az NVVH erős jogosítványokat kapna, de ezek mellé több fontos garanciális elem is társul. Ilyen például a parlamenti választás és beszámoltatás, önálló költségvetési védelem, bírói kontroll egyes beavatkozó döntéseknél, kártalanítási felelősség jogellenes intézkedés esetén, összeférhetetlenségi szabályok, valamint az alapjogi, adatvédelmi és integritási kontroll különböző formái. Az is figyelemre méltó, hogy az új kormány rendkívül rövid idő alatt egy részletes, a teljes közjogi intézményrendszerhez kapcsolódó szabályozási csomagot dolgozott ki. Ez azt mutatja, hogy a javaslat mögött nem csupán politikai akarat, hanem jelentős jogalkotói előkészítés és intézményi tervezés is áll.

Lehetett volna úgy csinálni, ahogy a Fidesz csinálta volna, hogy egy éjszaka benyújtják és már másnap elfogadják. De én azt gondolom (...), hogy egy intézményt, amiben az emberek megbíznak, de nem csak a Tisza-párti szavazók, hanem minden magyar. Ennek időt kell adni

- jelentette ki Ruff Bálint a folyamatról. A vele készült interjúban egyébként többször is visszatért az intézményi bizalom kérdése, amely az elmúlt években jelentősen csökkent. Ez további érv lehet egy új, tiszta lappal induló intézmény felállítása mellett.

A kockázatok ugyanakkor nem elhanyagolhatók. A jogorvoslat nélküli saját hatáskörbe vonás, az ügykiválasztás korlátozott átláthatósága, a széles adatkezelési jogosítványok, a vezetők erős közjogi védelme és a több jogági funkció egy szervezetben történő összpontosítása mind olyan pontok, amelyek a gyakorlatban fokozott figyelmet igényelnek.

A Hivatal megítélése ezért végső soron nemcsak a törvény szövegén, hanem a működésének minőségén fog múlni.

Ha az NVVH következetesen, szakmai alapon, arányosan és politikai elfogultság nélkül jár el, akkor a kockázatok kezelhetővé válhatnak, és az intézmény valóban történelmi jelentőségű lépés lehet a közvagyon védelmében. Ha viszont a kivételes jogosítványok politikai szelekcióval vagy gyenge külső kontrollal párosulnak, ugyanaz az eszközrendszer komoly jogállami feszültségeket is termelhet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert