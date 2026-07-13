Egymilliárd eurós beruházást adott át a Mercedes Kecskeméten, Magyar Péter is megszólalt

A Mercedes-Benz 1 milliárd eurós beruházással bővítette kecskeméti gyárát, amelynek eredményeként a létesítmény termelési kapacitása a duplájára nő – jelentette be Magyar Péter.

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A beruházás célja a magyarországi gyártóbázis jelentős kapacitásbővítése, amely tovább erősíti a Mercedes-Benz jelenlétét Magyarországon.

A most átadott fejlesztés értéke 1 milliárd euró.

A bővítés révén a kecskeméti gyár termelési volumene

a korábbihoz képest kétszeresére emelkedik.

Az eseményen megszólalt Magyar Péter miniszterelnök is, aki kiemelte, hogy

Európa legnagyobb, illetve a pedig második legnagyobb Mercedes-üzeme jön létre, és hazánkban gyártják a Mercedes C-osztály elektromos változatát.

Ola Källenius, a Mercedes-Benz Group vezérigazgatója pedig elmondta, hogy a márka különböző országokban van jelen, de a munkát megosztják, csakúgy mint azt, hogy hogyan kívánják alakítani a jövőt. Egyben pedig megköszönti a magyar partnereknek a sikeres együttműködést.

A vezérigazgató kiemelte azt is, hogy sokat jelent számára, hogy a helyszínen van a magyar miniszterelnök. Elmondta, hogy

Nem minden nap van lehetőségük arra a privilégiumra, hogy a miniszterelnök vezesse a C-osztályt"

Címlapkép forrása: Dudar Szilard