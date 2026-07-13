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Éles közleményt adott ki Sulyok Tamás
Gazdaság

Éles közleményt adott ki Sulyok Tamás

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Sulyok Tamás köztársasági elnök visszautasította a hivatalban lévő miniszterelnöknek az államfő 17. alaptörvény-módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozó kijelentéseit. Az államfő szerint a miniszterelnök valótlan állításokat tett, amelyek méltatlanok és sértik az alkotmányos működés alapelveit.

A köztársasági elnök álláspontja szerint a nyilvánosság előtt elhangzott állítások célja a közvélemény befolyásolása, valamint az államfő autonóm döntésének befolyásolása lehet az alaptörvény-módosítással kapcsolatos alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezésének kérdésében.

Úgy véli, hogy a köztársasági elnök alkotmányos hatásköreinek gyakorlásába irányuló bármilyen külső beavatkozási kísérlet elfogadhatatlan. A közlemény szerint az ilyen lépések alkalmasak lehetnek arra, hogy nyomást gyakoroljanak az államfő döntésére.

A köztársasági elnök hangsúlyozta:

hamis manipulációval, fenyegetéssel, vagy bármilyen eszközzel a köztársasági elnök hatáskörébe történő beavatkozási kísérlet a végrehajtó hatalom képviselői részéről kirívóan sérti az alkotmányos rendet.

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A 17. Alaptörvény-módosítás célja a kormány szerint az állam „foglyul ejtésének” megakadályozása: átalakítaná a közjogi intézményeket, szűkítené a sarkalatos törvényeket, visszaadna jogköröket az Alkotmánybíróságnak, korlátozná a képviselői mandátumokat, létrehozna vagyonvisszaszerzési hivatalt, és közvetlenül rendezné a köztársasági elnök ügyét is. Sulyok Tamás mandátuma a módosítás hatálybalépését követő napon megszűnne, az Országgyűlés pedig új államfőt választana; ha nem írná alá, Magyar Péter szerint megfosztási eljárás indulhat ellene.

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