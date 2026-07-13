Elhagyta az országot Orbán Viktor – már az USA-ban tartózkodik a Fidesz-elnök

A Fidesz elnöke – aki már hetekkel korábban, Brüsszelben jelezte, hogy idén sem hagyja ki a tornát – a frankfurti repülőtéren nyilatkozott a várakozásairól. A dallasi francia–spanyol, valamint az angol–argentin elődöntő kimenetelét illetően nem bocsátkozott esélylatolgatásba, mivel mindkét találkozót rendkívül nyíltnak tartja. Azt azonban elárulta, hogy meglátása szerint a francia a mezőny legjobb csapata.
A korábbi kormányfő a tervek szerint a július 14-i dallasi első elődöntőt, a július 15-én Atlantában rendezendő második összecsapást, majd a július 19-i New Jersey-i döntőt is a helyszínről követi figyelemmel.
Az utazás a labdarúgás mellett diplomáciai szempontból is tartogathat érdekességeket, hiszen 2025 novembere óta ez lehet az első alkalom egy személyes találkozóra a politikus és Donald Trump amerikai elnök között.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
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