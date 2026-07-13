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Figyelmeztetést adott ki a Lidl, miután ügyféladatok kerültek illetéktelen kezekbe Hollandiában és Belgiumban
Gazdaság

Figyelmeztetést adott ki a Lidl, miután ügyféladatok kerültek illetéktelen kezekbe Hollandiában és Belgiumban

Portfolio
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Adatszivárgás érintette a Lidl holland és belga webáruházának ügyfeleit, miután hackerek rövid időre hozzáfértek a vásárlók személyes adataihoz. A szupermarketlánc tájékoztatása szerint ugyanakkor fizetési adatok és lakcímek nem kerültek illetéktelen kezekbe - írta a Retail Detail.

A támadás nem közvetlenül a webáruházat, hanem a Lidl egyik külső informatikai partnerét érte. Az ismeretlen elkövetők egy személyes adatokat tartalmazó fájlhoz fértek hozzá, amelyet részben le is másoltak.

A megszerzett adatok között nevek, telefonszámok, e-mail-címek, születési dátumok és vásárlói azonosítók szerepelnek.

A Lidl nem közölte, pontosan hány felhasználói fiókot érint az incidens, a károsult ügyfeleket azonban közvetlenül értesítette. A vállalat hangsúlyozta, hogy a webáruház alaprendszere sértetlen maradt, így a támadók nem jutottak hozzá jelszavakhoz, fizetési és banki adatokhoz, sem pedig a számlázási vagy szállítási címekhez, és maguk az ügyfélfiókok sem kerültek veszélybe.

A cég tájékoztatása szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy a megszerzett adatokkal bárki visszaélt volna. A Lidl mindazonáltal arra figyelmeztet, hogy

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a jövőben célzott adathalász üzenetek jelenhetnek meg, amelyekben a csalók a vállalat nevében próbálhatják meg megtéveszteni a vásárlókat, ezért fokozott óvatosságra inti ügyfeleit.

Az érintett informatikai partner időközben helyreállította rendszerei biztonságát, és külső szakértőket bízott meg a támadás körülményeinek feltárásával. A szolgáltató feljelentést tett, a Lidl pedig értesítette az illetékes adatvédelmi hatóságot is.

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