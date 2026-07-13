Figyelmeztetést adott ki a Lidl, miután ügyféladatok kerültek illetéktelen kezekbe Hollandiában és Belgiumban

A támadás nem közvetlenül a webáruházat, hanem a Lidl egyik külső informatikai partnerét érte. Az ismeretlen elkövetők egy személyes adatokat tartalmazó fájlhoz fértek hozzá, amelyet részben le is másoltak.
A megszerzett adatok között nevek, telefonszámok, e-mail-címek, születési dátumok és vásárlói azonosítók szerepelnek.
A Lidl nem közölte, pontosan hány felhasználói fiókot érint az incidens, a károsult ügyfeleket azonban közvetlenül értesítette. A vállalat hangsúlyozta, hogy a webáruház alaprendszere sértetlen maradt, így a támadók nem jutottak hozzá jelszavakhoz, fizetési és banki adatokhoz, sem pedig a számlázási vagy szállítási címekhez, és maguk az ügyfélfiókok sem kerültek veszélybe.
A cég tájékoztatása szerint egyelőre semmi nem utal arra, hogy a megszerzett adatokkal bárki visszaélt volna. A Lidl mindazonáltal arra figyelmeztet, hogy
a jövőben célzott adathalász üzenetek jelenhetnek meg, amelyekben a csalók a vállalat nevében próbálhatják meg megtéveszteni a vásárlókat, ezért fokozott óvatosságra inti ügyfeleit.
Az érintett informatikai partner időközben helyreállította rendszerei biztonságát, és külső szakértőket bízott meg a támadás körülményeinek feltárásával. A szolgáltató feljelentést tett, a Lidl pedig értesítette az illetékes adatvédelmi hatóságot is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Magyar Péter keményen reagált Sulyok Tamás védekezésére
Gulyás Gergely példáját ajánlotta.
Ha nem látjuk, nem hisszük el - Egészen komikus bakit hoztak össze az oroszok
A videó minden másodperce arany.
Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!
Európában nincs ennél nagyobb üzeme a német cégnek.
Magyar Péter súlyos figyelmeztetése: sivataggá válhat Magyarország egyik legfontosabb területe
Az aszályhelyzet és a víziközmű-hálózat hibái miatt erősen bírálta az előző kormányt.
New York Times: példátlan izraeli titkosszolgálati akció volt Budapesten - Egy egész ország sorsát döntötték el
Az előző kormány állítólag teljes egészében támogatta az akciót.
Figyelem, jön az új állampapír-kamatvágás, rövidül a Fix Magyar Állampapír futamideje is
Villámgyorsan csökkennek a kamatok.
Miért nem tud Magyarország skandináv jóléti nyugdíjakat fizetni? - Havi 47 444 forinttal épít kiutat a tudatos generáció
Sokan várnak el osztrák vagy skandináv szintű állami védőhálót a nyugdíjas éveikre, de a gazdasági realitás mást mutat. Miért nem fenntartható hosszú távon az állami nyugdíjrendszer jel
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?