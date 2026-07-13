Gulyás Gergely bejelentette lemondását

A parlamenti szavazás előtt álló törvénytervezet horderejű közjogi változásokat idézne elő.

Maximalizálná a parlamenti képviselők megbízatási idejét , tizenkét éves mandátumkorlátot vezetve be.

, tizenkét éves mandátumkorlátot vezetve be. Felállítaná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt.

Megszüntetné Sulyok Tamás államfő megbízatását, ami lehetővé tenné egy új köztársasági elnök megválasztásának folyamatát.

Az Alkotmánybíróság tagjaira vonatkozóan visszaállítanák a hetvenéves felső korhatárt, így Polt Péternek, a testület elnökének is távoznia kellene a tisztségéből.

Mivel a kormánypárti Tisza-frakció önmagában is rendelkezik a döntéshozatalhoz szükséges kétharmados többséggel, az Alaptörvény módosításának elfogadásához nincs szükség a Fidesz és a KDNP szavazataira.

Ellenállás az ellenzék részéről

A tervezett intézkedések heves ellenállást váltottak ki az ellenzékből, amely a múlt héten "Stop Önkény" elnevezéssel már demonstrációt is szervezett a módosítás ellen.

Gulyás Gergely hétfőn bejelentette lemondását a Fidesz frakcióvezetői tisztségéről, mivel álláspontja szerint a javaslat a képviselők legalább felét ellehetetlenítené a politikai versenyben.

A politikus példátlannak minősítette az államfő elmozdítását, valamint az előterjesztést kísérő erőszakos politikai fellépést. Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő megerősítette, hogy a Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem asszisztálnak a demokrácia leépítéséhez, így sem a részletes vitán, sem a zárószavazáson nem vesznek részt, a bojkottal egy időben pedig megkoszorúzzák Antall József néhai miniszterelnök sírját.

Magyar Péter hétfő reggel azzal vádolta meg a Fideszt, hogy megtiltotta a köztársasági elnöknek az Alaptörvény-módosítás aláírását, és a Gulyás Gergely által irányított stábbal előre elkészíttetett egy alkotmánybírósági beadványt. A miniszterelnök állítása szerint Polt Péter már felkészült arra, hogy befogadja az államfői indítványt,

majd határozatlan időre elnapolja a döntést, megakadályozva ezzel a jogszabály hatálybalépését.

Gulyás Gergely határozottan visszautasította a vádakat, és valótlannak nevezte a miniszterelnök rá, illetve a képviselőcsoportra vonatkozó állításait. Hangsúlyozta, hogy miközben a Tisza az elmúlt harminchat év leggyalázatosabb parlamenti döntésének meghozatalára készül, a kormányfő alaptalanul vádolja azokat, akiket éppen közjogi eszközökkel igyekszik kiszorítani a demokratikus versenyből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi