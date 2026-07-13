Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Magyar Péter folytatja a lajstromot
Magyar Péter folytatja a kifogásait Sulyok Tamással kapcsolatban, így például azt is hiányolja, hogy a gyermekvédelmi intézetekben történő visszaélések esetén sem szólalt fel, amikor az előző kormány nem tett meg minden lépést az ügyek feltárására.
A kormányfő szerint nem közjogi lépéseket, hanem kiállást vártak volna el a köztársasági elnöktől.
Magyar Péter azt is kifogásolja, hogy idén márciusban sem szólalt fel az elnök, amikor a Tisza Párt egyik munkatársa ellen koholt vádak miatt indult titkosszolgálati eljárás a Gundalf-ügyként ismert botrányban.
Sulyok Tamás nem vesz részt az ülésen
Magyar Péter elmondta, hogy hívták Sulyok Tamás köztársasági elnököt is, hogy számot adjon, hogy miként képviselte köztársasági elnökként a magyar népet, ahol válaszolhatott volna arra a kérdésre, hogy mit és miért tett.
Felidézte, hogy így változtattak meg sok szabályt, hogy Varga Zs. András lehessen a Kúria elnöke, például bírói tapasztalata nem volt, amelyet addig elvártak az előírások. Magyar Péter szerint itt sem szólalt fel Sulyok Tamás, még az Alkotmánybíróság elnökeként.
Felrótta azt is a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy akkor sem volt jelen, amikor 2025-ben a Fidesz-KDNP-kormány korlátozta a gyülekezési jogot a Pride betiltása érdekében.
Még mindig felszólalhat volna akkor, amikor Orbán Viktor március 15-én arra használta fel a nemezi ünnepet, hogy eltaposandó rovarnak nevezzen újságírókat, civileket, mindenkit, aki nem értett egyet az akkori kormánnyal. [...] De Sulyok Tamás akkor is hallgatott
– mondta Magyar Péter.
Kifogásolta azt is, hogy az államfő amiatt sem tett lépéseket, hogy az előző kormány kiléptette volna Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból.
Magyar Péter tabula rasa címmel tartja meg felszólalását
Jó újra itt, a hangulat is más, talán még jobb – kezdte beszédét Magyar Péter miniszterelnök, utalva arra, hogy a Fidesz- és KDNP-frakciók távolmaradtak az üléstől.
Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető állítólag javasolta, hogy a képviselőik adják vissza a mandátumaikat – állította Magyar Péter –, de ezt leszavazták.
Kezdődik az ülésnap
Forsthoffer Ágnes házelnök nyitja meg az országgyűlés rendkívüli ülésnapját.
Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása
Rendkívüli politikai figyelem övezi a hétfői parlamenti ülést, amelyen Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában várhatóan részletesen ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról. Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a módosítás, valamint Sulyok Tamás köztársasági elnök szerepe körül.
A hétfői parlamenti vita előzményeként Magyar Péter szombat este egy Redditen tartott „Ask Me Anything” (AMA) kérdezz-felelek során számos, a kormány következő hónapokra tervezett intézkedését is felvázolta. A miniszterelnök megerősítette, hogy személy szerint támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, ugyanakkor hangsúlyozta:
az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is be kívánják vonni, a végső döntést pedig a választópolgárok hozzák majd meg.
A fórumon több gazdaságpolitikai és szociális intézkedésről is beszélt.:
- jelezte, hogy új lakossági energetikai pályázat és házfelújítási program indulhat,
- dolgoznak a női higiénés termékek, valamint később az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésén,
- emellett célzott béremeléseket ígért több ágazatban, köztük az iskolai NOKS-dolgozók és a szociális szféra munkavállalói számára.
- Szóba került a diákhitel kamatának mérséklése,
- a nyugdíjas SZÉP-kártya,
- egy új hazaváró program,
- valamint a kaszinók adómentességének megszüntetése is.
Magyar Péter emellett több szabályozási változást is előrevetített: szigorítanák a gyorshajtókra és ittas vezetőkre vonatkozó szankciókat, felülvizsgálnák a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét, a rendszerhasználati díjakat és a független benzinkutak kompenzációját, valamint átalakíthatják a bírói kinevezések pontrendszerét és a tankerületi központok működését. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem tervezik a Fidesz betiltását, ugyanakkor vizsgálják egyes állami intézmények vezetőinek leváltását.
A miniszterelnök a kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadójáról érkezik a Parlamentbe.
Az eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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