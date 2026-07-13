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Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása
Gazdaság

Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

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Magyar Péter miniszterelnök hétfőn 13 órakor ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról hétfői napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök egy szombati Reddit AMA-fórumon megerősítette, hogy támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, és az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is bevonnák. Az online kérdezz-feleleken számos gazdaságpolitikai és szociális intézkedést is felvázolt, köztük új energetikai pályázatot, áfacsökkentést, célzott béremeléseket és a diákhitel kamatának mérséklését. Emellett szabályozási változásokat is előrevetített a közlekedési szankciók szigorításától a bírói kinevezési rendszer átalakításáig. Cikkünket folyamatosan frissítjük a parlamenti eseményekkel és a felszólalás legfontosabb bejelentéseivel.
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Magyar Péter folytatja a lajstromot

Magyar Péter folytatja a kifogásait Sulyok Tamással kapcsolatban, így például azt is hiányolja, hogy a gyermekvédelmi intézetekben történő visszaélések esetén sem szólalt fel, amikor az előző kormány nem tett meg minden lépést az ügyek feltárására.

A kormányfő szerint nem közjogi lépéseket, hanem kiállást vártak volna el a köztársasági elnöktől.

Magyar Péter azt is kifogásolja, hogy idén márciusban sem szólalt fel az elnök, amikor a Tisza Párt egyik munkatársa ellen koholt vádak miatt indult titkosszolgálati eljárás a Gundalf-ügyként ismert botrányban.

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Sulyok Tamás nem vesz részt az ülésen

Magyar Péter elmondta, hogy hívták Sulyok Tamás köztársasági elnököt is, hogy számot adjon, hogy miként képviselte köztársasági elnökként a magyar népet, ahol válaszolhatott volna arra a kérdésre, hogy mit és miért tett.

Felidézte, hogy így változtattak meg sok szabályt, hogy Varga Zs. András lehessen a Kúria elnöke, például bírói tapasztalata nem volt, amelyet addig elvártak az előírások. Magyar Péter szerint itt sem szólalt fel Sulyok Tamás, még az Alkotmánybíróság elnökeként.

Felrótta azt is a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy akkor sem volt jelen, amikor 2025-ben a Fidesz-KDNP-kormány korlátozta a gyülekezési jogot a Pride betiltása érdekében.

Még mindig felszólalhat volna akkor, amikor Orbán Viktor március 15-én arra használta fel a nemezi ünnepet, hogy eltaposandó rovarnak nevezzen újságírókat, civileket, mindenkit, aki nem értett egyet az akkori kormánnyal. [...] De Sulyok Tamás akkor is hallgatott

– mondta Magyar Péter.

Kifogásolta azt is, hogy az államfő amiatt sem tett lépéseket, hogy az előző kormány kiléptette volna Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

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Magyar Péter tabula rasa címmel tartja meg felszólalását

Jó újra itt, a hangulat is más, talán még jobb – kezdte beszédét Magyar Péter miniszterelnök, utalva arra, hogy a Fidesz- és KDNP-frakciók távolmaradtak az üléstől.

Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető állítólag javasolta, hogy a képviselőik adják vissza a mandátumaikat – állította Magyar Péter –, de ezt leszavazták.

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Kezdődik az ülésnap

Forsthoffer Ágnes házelnök nyitja meg az országgyűlés rendkívüli ülésnapját.

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Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Rendkívüli politikai figyelem övezi a hétfői parlamenti ülést, amelyen Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában várhatóan részletesen ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról. Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a módosítás, valamint Sulyok Tamás köztársasági elnök szerepe körül

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A hétfői parlamenti vita előzményeként Magyar Péter szombat este egy Redditen tartott „Ask Me Anything” (AMA) kérdezz-felelek során számos, a kormány következő hónapokra tervezett intézkedését is felvázolta. A miniszterelnök megerősítette, hogy személy szerint támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, ugyanakkor hangsúlyozta:

az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is be kívánják vonni, a végső döntést pedig a választópolgárok hozzák majd meg.

A fórumon több gazdaságpolitikai és szociális intézkedésről is beszélt.:

  • jelezte, hogy új lakossági energetikai pályázat és házfelújítási program indulhat,
  • dolgoznak a női higiénés termékek, valamint később az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésén,
  • emellett célzott béremeléseket ígért több ágazatban, köztük az iskolai NOKS-dolgozók és a szociális szféra munkavállalói számára.
  • Szóba került a diákhitel kamatának mérséklése,
  • a nyugdíjas SZÉP-kártya,
  • egy új hazaváró program,
  • valamint a kaszinók adómentességének megszüntetése is.

Magyar Péter emellett több szabályozási változást is előrevetített: szigorítanák a gyorshajtókra és ittas vezetőkre vonatkozó szankciókat, felülvizsgálnák a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét, a rendszerhasználati díjakat és a független benzinkutak kompenzációját, valamint átalakíthatják a bírói kinevezések pontrendszerét és a tankerületi központok működését. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem tervezik a Fidesz betiltását, ugyanakkor vizsgálják egyes állami intézmények vezetőinek leváltását.

A miniszterelnök a kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadójáról érkezik a Parlamentbe.

Az eseményről élőben tudósítunk.

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