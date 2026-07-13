Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Magyar Péter elmondta, hogy hívták Sulyok Tamás köztársasági elnököt is, hogy számot adjon, hogy miként képviselte köztársasági elnökként a magyar népet, ahol válaszolhatott volna arra a kérdésre, hogy mit és miért tett.

Felidézte, hogy így változtattak meg sok szabályt, hogy Varga Zs. András lehessen a Kúria elnöke, például bírói tapasztalata nem volt, amelyet addig elvártak az előírások. Magyar Péter szerint itt sem szólalt fel Sulyok Tamás, még az Alkotmánybíróság elnökeként.

Felrótta azt is a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy akkor sem volt jelen, amikor 2025-ben a Fidesz-KDNP-kormány korlátozta a gyülekezési jogot a Pride betiltása érdekében.

Még mindig felszólalhat volna akkor, amikor Orbán Viktor március 15-én arra használta fel a nemezi ünnepet, hogy eltaposandó rovarnak nevezzen újságírókat, civileket, mindenkit, aki nem értett egyet az akkori kormánnyal. [...] De Sulyok Tamás akkor is hallgatott

– mondta Magyar Péter.

Kifogásolta azt is, hogy az államfő amiatt sem tett lépéseket, hogy az előző kormány kiléptette volna Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból.