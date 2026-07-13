Háromszorosára ugrott az export egy európai óriás felé: ez tarthatja életben a magyar virágpiacot

A hazai dísznövénytermesztés 2025-ben összesen 1487 hektáron zajlott, amelynek túlnyomó részét, 1399 hektárt a szabadföldi termesztés adta, miközben fedett, azaz fűtött vagy fűtetlen körülmények között mindössze 88 hektáron folyt a munka.
Az ágazat legmeghatározóbb szegmense továbbra is a szinte kizárólag szabadföldön zajló faiskolai termesztés maradt, amely a teljes terület 92 százalékát fedte le.
A fennmaradó területen a cserepes és hagymás növények 5 százalékkal, míg a vágott virágok és díszzöldek 3 százalékkal osztoztak. Az utóbbi kategóriában a korábbi évekhez képest jelentős szerkezeti eltolódás volt megfigyelhető a szabadföldi termesztés irányába.
A termelők dolgát az elmúlt időszakban számos tényező együttesen nehezítette. A szélsőséges időjárás és a növénybetegségek mellett a 2023–2024-es időszak magas inflációjának utóhatásai is rányomták a bélyegüket a piacra, hiszen a háztartások továbbra is óvatosan költekeztek, így a nem alapvető szükségletnek számító dísznövények iránti kereslet sok esetben stagnált. A helyzetet tovább súlyosbította az energia, a műtrágya, a növényvédő szerek és a munkaerő árának tartósan magas szintje.
Ezt a megnövekedett költségnyomást a termelők alig tudták érvényesíteni az eladási áraikban, mert tartottak a vásárlók elvesztésétől.
Ráadásul a hazai piacnak erős importversennyel is meg kellett küzdenie, különösen a kiváló logisztikával és rugalmas árképzéssel rendelkező holland, valamint dél-európai árukkal szemben. A kereslet emellett erősen szezonális maradt, így az értékesítés zöme leginkább az olyan kiemelt ünnepekre és időszakokra korlátozódott, mint a húsvét, az anyák napja vagy a mindenszentek.
A piaci nehézségek ellenére a szektor fejlődését célzott források segítették. A Közös Agrárpolitika keretében 2025-ben több pályázat is nyitva állt, amelyek a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését, a tudásátadást, valamint a kertészeti üzemek technológiai megújulását szolgálták. Ezek a támogatások kiváló lehetőséget biztosítottak az energiahatékonyság növelésére, valamint a korszerű gépek és az innovatív termesztéstechnológiák bevezetésére.
A szektor működéséhez elengedhetetlen a megfelelő munkaerő, amelynek összetétele meglehetősen heterogén, hiszen a szakképzett kertészek felelnek a folyamatok irányításáért és a növényvédelemért, miközben a betanított munkások végzik a fizikai erőt igénylő feladatokat. A szezonális ingadozások miatt a területen magas a fluktuáció. Az időzített termesztés révén a növények a legnagyobb kereslet idején, jellemzően november és június között kerülnek piacra, így az éves árbevétel mintegy 60–70 százaléka is ekkor realizálódik. Az AKI adatgyűjtése alapján a dísznövénytermesztés nettó árbevétele 2025-ben 20,8 milliárd forint volt, amelyből a faiskolai termelés 13 milliárdot, a cserepes és hagymás növények 6,1 milliárdot, míg a vágott virágok 1,6 milliárd forintot tettek ki.
A külkereskedelmet tekintve az import aránya a vizsgált évben közel 72 százalékra nőtt, ami meghaladta az elmúlt öt év átlagát.
A hazai export továbbra is rendkívül koncentrált képet mutatott, hiszen a kivitel 98,2 százaléka mindössze öt országba, Németországba, Romániába, Szlovákiába, Csehországba és Szerbiába irányult. Ugyanakkor figyelemre méltó átrendeződés történt a célpiacok között. Míg a korábban meghatározó szlovák és román irányú kivitel folyamatosan csökkenő tendenciát mutatva idén is drasztikusan visszaesett, addig
a Németországba irányuló export értéke a megelőző évhez képest megháromszorozódott, így a teljes magyar dísznövénykivitel mintegy felét ez az egyetlen piac szívta fel.
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