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Háromszorosára ugrott az export egy európai óriás felé: ez tarthatja életben a magyar virágpiacot
Gazdaság

Háromszorosára ugrott az export egy európai óriás felé: ez tarthatja életben a magyar virágpiacot

agrarszektor.hu
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A magyar dísznövényágazat 2025-ben komoly kihívásokkal, egyebek mellett tartósan magas termelési költségekkel, visszafogott lakossági kereslettel és erős importversennyel nézett szembe, ugyanakkor a célzott agrártámogatások hatékonyan segítették a szektor technológiai modernizációját. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) adatai szerint az ágazat közel 21 milliárd forintos nettó árbevételt ért el. A külkereskedelem terén jelentős átrendeződés történt, ugyanis a korábbi kelet-európai piacok szűkülésével párhuzamosan Németország vált a hazai export messze legfontosabb célpontjává - számolt be az Agrárszektor.
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A hazai dísznövénytermesztés 2025-ben összesen 1487 hektáron zajlott, amelynek túlnyomó részét, 1399 hektárt a szabadföldi termesztés adta, miközben fedett, azaz fűtött vagy fűtetlen körülmények között mindössze 88 hektáron folyt a munka.

Az ágazat legmeghatározóbb szegmense továbbra is a szinte kizárólag szabadföldön zajló faiskolai termesztés maradt, amely a teljes terület 92 százalékát fedte le.

A fennmaradó területen a cserepes és hagymás növények 5 százalékkal, míg a vágott virágok és díszzöldek 3 százalékkal osztoztak. Az utóbbi kategóriában a korábbi évekhez képest jelentős szerkezeti eltolódás volt megfigyelhető a szabadföldi termesztés irányába.

A termelők dolgát az elmúlt időszakban számos tényező együttesen nehezítette. A szélsőséges időjárás és a növénybetegségek mellett a 2023–2024-es időszak magas inflációjának utóhatásai is rányomták a bélyegüket a piacra, hiszen a háztartások továbbra is óvatosan költekeztek, így a nem alapvető szükségletnek számító dísznövények iránti kereslet sok esetben stagnált. A helyzetet tovább súlyosbította az energia, a műtrágya, a növényvédő szerek és a munkaerő árának tartósan magas szintje.

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Ezt a megnövekedett költségnyomást a termelők alig tudták érvényesíteni az eladási áraikban, mert tartottak a vásárlók elvesztésétől.

Ráadásul a hazai piacnak erős importversennyel is meg kellett küzdenie, különösen a kiváló logisztikával és rugalmas árképzéssel rendelkező holland, valamint dél-európai árukkal szemben. A kereslet emellett erősen szezonális maradt, így az értékesítés zöme leginkább az olyan kiemelt ünnepekre és időszakokra korlátozódott, mint a húsvét, az anyák napja vagy a mindenszentek.

A piaci nehézségek ellenére a szektor fejlődését célzott források segítették. A Közös Agrárpolitika keretében 2025-ben több pályázat is nyitva állt, amelyek a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését, a tudásátadást, valamint a kertészeti üzemek technológiai megújulását szolgálták. Ezek a támogatások kiváló lehetőséget biztosítottak az energiahatékonyság növelésére, valamint a korszerű gépek és az innovatív termesztéstechnológiák bevezetésére.

A szektor működéséhez elengedhetetlen a megfelelő munkaerő, amelynek összetétele meglehetősen heterogén, hiszen a szakképzett kertészek felelnek a folyamatok irányításáért és a növényvédelemért, miközben a betanított munkások végzik a fizikai erőt igénylő feladatokat. A szezonális ingadozások miatt a területen magas a fluktuáció. Az időzített termesztés révén a növények a legnagyobb kereslet idején, jellemzően november és június között kerülnek piacra, így az éves árbevétel mintegy 60–70 százaléka is ekkor realizálódik. Az AKI adatgyűjtése alapján a dísznövénytermesztés nettó árbevétele 2025-ben 20,8 milliárd forint volt, amelyből a faiskolai termelés 13 milliárdot, a cserepes és hagymás növények 6,1 milliárdot, míg a vágott virágok 1,6 milliárd forintot tettek ki.

A külkereskedelmet tekintve az import aránya a vizsgált évben közel 72 százalékra nőtt, ami meghaladta az elmúlt öt év átlagát.

A hazai export továbbra is rendkívül koncentrált képet mutatott, hiszen a kivitel 98,2 százaléka mindössze öt országba, Németországba, Romániába, Szlovákiába, Csehországba és Szerbiába irányult. Ugyanakkor figyelemre méltó átrendeződés történt a célpiacok között. Míg a korábban meghatározó szlovák és román irányú kivitel folyamatosan csökkenő tendenciát mutatva idén is drasztikusan visszaesett, addig

a Németországba irányuló export értéke a megelőző évhez képest megháromszorozódott, így a teljes magyar dísznövénykivitel mintegy felét ez az egyetlen piac szívta fel.

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