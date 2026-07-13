Hiába a rengeteg olaj, Oroszország nem tud mit kezdeni vele

Az IEA pénteken közzétett havi jelentésében a finomítók, tárolók és logisztikai létesítmények elleni folyamatos ukrán dróncsapásokkal indokolta a becslések módosítását. A várakozások szerint a kitermelés 2027-re napi 8,8 millió hordóra csökken a 2025-ös napi 9,2 millió hordós szinthez képest. Az ügynökség az orosz kínálati előrejelzést 2026-ra napi 85 ezer, míg 2027-re napi 150 ezer hordóval fogta vissza.

A dróntámadások arra késztették Moszkvát, hogy a hazai üzemanyaghiány kezelése érdekében dízel-exporttilalmat vezessen be a benzin és a kerozin kivitelét érintő korábbi korlátozások mellett.

Bár az orosz kőolajkitermelés júniusban napi 120 ezer hordóval napi 8,86 millió hordóra nőtt a májusi adatokhoz képest, ez a szint még mindig napi 900 ezer hordóval elmarad az OPEC+ megállapodásban rögzített orosz kvótától. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az elmúlt hónapban elismerte, hogy

a kitermelés az év eleje óta mérséklődött, amit a finomítók váratlan karbantartási leállásaival indokolt.

Oroszország egyébként 2023 áprilisa óta nem tesz közzé hivatalos olajkitermelési adatokat.

A finomítók elleni ukrán csapások paradox módon az orosz nyersolajexport növekedését eredményezték az elmúlt hónapokban. Iparági források szerint a nyugati kikötőkből indított szállítmányok júniusban rekordot döntöttek, és várhatóan júliusban is magas szinten maradnak. A balti-tengeri Primorszk és Uszty-Luga, valamint a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőiből induló export volumene júniusban együttesen megközelítette a napi 3 millió hordót.

Az IEA adatai szerint Oroszország teljes nyersolajexportja júniusban napi 5,8 millió hordóra emelkedett, ami napi 620 ezer hordós növekedést jelent a májusi szinthez képest. Ezzel szemben a finomított termékek kivitele napi 230 ezer hordóval napi 1,91 millió hordóra esett vissza. A nyersolaj-kivitel növekedése és a feldolgozott termékek exportjának visszaesése közötti ellentét jól mutatja a dróncsapások orosz finomítói kapacitásokra gyakorolt tartós hatását,

a sérült hazai üzemek miatt ugyanis a feldolgozatlan nyersolaj jelentős részét a külföldi piacokra kénytelenek átirányítani.

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