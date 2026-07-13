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Horvátországba utazol? Rossz hír jött a kutakról
Gazdaság

Horvátországba utazol? Rossz hír jött a kutakról

MTI
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Horvátországban drágul kedden a dízel, a mezőgazdaságban használt kék dízel és a cseppfolyós gáz, a benzin ára ugyanakkor nem változik - döntött hétfőn a horvát kormány.

A benzin literenkénti ára továbbra is 1,54 euró (549 forint) marad. A dízel öt centtel 1,59 euróra (567 forintra), a kék dízel pedig hat centtel 1,02 euróra (363 forintra) drágul.

A tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára két centtel, 1,23 euróra (438 forintra), a palackosé ugyancsak két centtel, 1,81 euróra (645 forintra) emelkedik.

Az új árak két hétig maradnak érvényben.

A kabinet az áremelkedés mérséklése érdekében az előző kéthetes időszakhoz képest literenként egy centtel csökkentette a jövedéki adót. Emellett a benzin, a dízel és a kék dízel forgalmazói árrését literenként további két centtel mérsékelte.

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A kormány számításai szerint az intézkedések nélkül a benzin literje 1,66 euróba (592 forintba), a dízelé 1,72 euróba (613 forintba), a kék dízelé pedig 1,05 euróba (374 forintba) kerülne. Állami beavatkozás nélkül a tartályos cseppfolyós gáz kilogrammonkénti ára 1,32 euró (470 forint), a palackosé pedig 2,02 euró (720 forint) lenne.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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