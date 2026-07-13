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Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Holnap sem lesz árváltozás a kutakon, derül ki a holtankoljak adataiból. Pedig a hétvégén tovább eszkalálódott az iráni helyzet, aminek hatására kilőtt az olajár és gyengülésbe kezdett a forint.

Keddtől továbbra sem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Az elmúlt napokban kiegyensúlyozottan alakult a nagykereskedelmi árszint, így újabb módosításra ezúttal sem kerül sor.

A mai országos átlagárak az alábbiak (2026.07.13-án):

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter

A hétvégén ismét kiéleződött az amerikai-iráni konfliktus: a két fél fokozta a katonai műveleteket,

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Irán pedig bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását.

Az Egyesült Államok ezt követően újabb csapásokat hajtott végre, a feszültség eszkalálódása pedig azonnal megmozgatta a pénzügyi piacokat. A Brent árfolyama nagyot ugrott, és ismét megközelítette a hordónkénti 80 dolláros szintet. A devizapiacon szintén jelentős elmozdulások bontakoztak ki: a dollár erősödik, miközben a forint gyengül.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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