Kiperelték a titkolt adatokat: egymilliós éjszakánkénti számlát is fizettünk Nagy Márton külföldi luxusútjai után

Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter kilenc hónap alatt 12 külföldi kiküldetésen vett részt, és rendszeresen ötcsillagos luxusszállodákban szállt meg. A minisztérium eredetileg megtagadta az adatok kiadását a 24.hu-nak, de a bíróság kimondta, hogy egy kormánytag hivatalos útjainak szállodaköltségei közérdekű adatnak minősülnek.

Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter külföldi útjain rendszeresen ötcsillagos luxusszállodákban szállt meg közpénzből – derül ki a 24.hu által közérdekű adatigényléssel és perrel megszerzett dokumentumokból.

A minisztérium eredetileg nem volt hajlandó kiadni, mely szállodákban foglaltak számára szobát, noha egyes éjszakák költsége elérte a 700–800 ezer forintot is.

A kiperelt adatok alapján a miniszter kilenc hónap alatt 12 külföldi úton vett részt, ebből négyszer Brüsszelben. Három alkalommal ugyanakkor a Brüsszeltől 40–50 percre fekvő Antwerpenben, a Botanic Sanctuary Antwerp luxushotelben is megszállt, miközben a tárca nem közölt olyan hivatalos programot, amely indokolta volna az antwerpeni tartózkodást.

A legdrágább ismert belgiumi út 2024. november vége és december eleje között volt:

a négynapos kiküldetés teljes szállásköltsége 3 325 597 forintot tett ki, ami átlagosan 831 399 forintos éjszakánkénti kiadást jelentett.

Az út során Antwerpen mellett egy brüsszeli ötcsillagos szállodában, a Juliana Hotelben is foglaltak számára szobát.

A 2025-ös brüsszeli utak sem voltak olcsóbbak: februárban két éjszakára 851 723 forintot költöttek szállásra, ami mintegy 425 ezer forintos éjszakánkénti költségnek felel meg. Márciusban két éjszaka ára 1 023 698 forint volt, vagyis 511 ezer forint éjszakánként, míg májusban egy újabb Ecofin-ülés idején a kétnapos út szállásköltsége már 1 442 396 forintra emelkedett, ami 721 ezer forintos napi átlagot jelentett.

A dokumentumok szerint a belgiumi utakon rendre két szállodát is igénybe vett a miniszter, miközben az antwerpeni Botanic Sanctuary szobaárai jellemzően 150–900 ezer forint között mozognak. A lap kiemeli, hogy a minisztérium nem adott magyarázatot arra sem, mi indokolta az antwerpeni kitérőket, sem arra, hogyan oszlottak meg a brüsszeli és antwerpeni szállásköltségek.

A kiperelt lista további jelentős szállodaszámlákat is feltárt:

Bécsben egyetlen éjszakáért 796 ezer forintot fizettek,

Hongkongban és Sencsenben öt éjszaka 1 022 388 forintba került,

Luxemburgban egy éjszaka 372 733 forint volt,

míg Peking és Hongkong további öt éjszakája 1 016 912 forintos kiadást jelentett.

Az ügy jogi jelentőségét növeli, hogy a bíróság ismét megerősítette: egy kormánytag hivatalos útjainak szállodaköltségei közérdekű adatoknak minősülnek.

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