Kiszivárogtak a titkos kormányhatározatok: elképesztő milliárdokat osztott szét az Orbán-kormány

A bírósági úton megszerzett 2073/2025. számú kormányhatározat alapján az intézmény a tel-avivi magyar nagykövetség szervezeti egységeként működik, indulására az Orbán-kormány alatt

a külügyi tárca 537 millió, a kulturális tárca pedig további 28 millió forintot különített el. A működésére 2026-tól évente legalább 191 millió forintos költségvetést terveztek.

Az akadémia 2025 decemberében, a választások előtt fél évvel nyílt meg Jeruzsálem egyik legdrágább negyedében. A tényleges működéséről azonban kevés információ érhető el: honlapja alig tartalmaz adatot, nyilvános rendezvényeket nem szervezett, közösségimédia-oldalát pedig csak közvetlenül a választások előtt indították el. Nem ismert az sem, hány embert foglalkoztat, milyen konstrukcióban használja az ingatlant, illetve pontosan mire költötték az induló támogatásokat.

Az ügy egy szélesebb, titkos forráselosztási gyakorlat részeként került nyilvánosságra. A Transparency International Magyarország többéves pereskedés után 42, úgynevezett 2000-es sorszámú kormányhatározathoz jutott hozzá, amelyek alapján 2021 és 2023 között legalább 160 milliárd forintot osztottak szét nem nyilvános döntésekkel különböző alapítványok között.

A legnagyobb összeget, mintegy 52 milliárd forintot a Makovecz Campus Alapítvány kapta, míg a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27 milliárd, a Batthyány Lajos Alapítvány közel 10 milliárd, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány pedig 5 milliárd forinthoz jutott. Jelentős támogatást kapott többek között a Schmidt Mária vezette közalapítvány, a Kommentár Alapítvány és az Alapjogokért Központ is. A Transparency International szerint ez a gyakorlat jogsértő lehet, mivel ilyen típusú határozatokkal elvileg nem lehetne pénzügyi kötelezettséget vállalni.

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