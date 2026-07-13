NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Kiszivárogtak a titkos kormányhatározatok: elképesztő milliárdokat osztott szét az Orbán-kormány
Gazdaság

Kiszivárogtak a titkos kormányhatározatok: elképesztő milliárdokat osztott szét az Orbán-kormány

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több mint félmilliárd forint közpénzt költött el az előző, Orbán Viktor vezette kormány a Jeruzsálemi Magyar Akadémia titkos létrehozására a választások előtt. Egy bírósági úton kikényszerített adatigénylés nyomán nemcsak a rejtélyes intézmény finanszírozásának részletei derültek ki, hanem az is, hogy a kabinet az elmúlt években mintegy 160 milliárd forintot osztott szét a nyilvánosság kizárásával, nem nyilvános határozatokkal különböző kormányközeli szervezeteknek - tudósított az Átlátszó.

A bírósági úton megszerzett 2073/2025. számú kormányhatározat alapján az intézmény a tel-avivi magyar nagykövetség szervezeti egységeként működik, indulására az Orbán-kormány alatt

a külügyi tárca 537 millió, a kulturális tárca pedig további 28 millió forintot különített el. A működésére 2026-tól évente legalább 191 millió forintos költségvetést terveztek.

Az akadémia 2025 decemberében, a választások előtt fél évvel nyílt meg Jeruzsálem egyik legdrágább negyedében. A tényleges működéséről azonban kevés információ érhető el: honlapja alig tartalmaz adatot, nyilvános rendezvényeket nem szervezett, közösségimédia-oldalát pedig csak közvetlenül a választások előtt indították el. Nem ismert az sem, hány embert foglalkoztat, milyen konstrukcióban használja az ingatlant, illetve pontosan mire költötték az induló támogatásokat.

Az ügy egy szélesebb, titkos forráselosztási gyakorlat részeként került nyilvánosságra. A Transparency International Magyarország többéves pereskedés után 42, úgynevezett 2000-es sorszámú kormányhatározathoz jutott hozzá, amelyek alapján 2021 és 2023 között legalább 160 milliárd forintot osztottak szét nem nyilvános döntésekkel különböző alapítványok között.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter

Vége a régi "olcsó" Horvátországnak

Magyar Péter világosan üzent Sulyok Tamásnak: ha ezt meglépi, azonnal indul az eljárás

A legnagyobb összeget, mintegy 52 milliárd forintot a Makovecz Campus Alapítvány kapta, míg a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány 27 milliárd, a Batthyány Lajos Alapítvány közel 10 milliárd, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány pedig 5 milliárd forinthoz jutott. Jelentős támogatást kapott többek között a Schmidt Mária vezette közalapítvány, a Kommentár Alapítvány és az Alapjogokért Központ is. A Transparency International szerint ez a gyakorlat jogsértő lehet, mivel ilyen típusú határozatokkal elvileg nem lehetne pénzügyi kötelezettséget vállalni.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Valóságos katonai nagyhatalom emelkedik fel Európa szívében, ez mindent boríthat
Itt vannak a részletek: a rezsimnek kész terve volt Trump megölésére
Egyre biztosabb: egy hidegcsepp középpontja éppen Magyarország fölött helyezkedik majd el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility