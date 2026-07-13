Költekezni kellene, de nem akárhogyan – itt az új költségvetési csapda az Európai Unióban

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Az energiaárak újabb megugrása stagflációs csapdába szorítja az eurózónát: az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése 2026-ra már egy százalék alatti növekedést vár, miközben az infláció 3 százalékra gyorsulhat. Idén még enyhe költségvetési élénkítés rajzolódik ki a növekvő védelmi kiadásokból és az energiatámogatásokból, mivel azokat részben ellensúlyozza az uniós helyreállítási alap (RRF) utolsó pénzeinek felhasználása. De 2027-ben az RRF kifutása és a fiskális szabályok visszatérése akár a GDP 0,5 százalékának megfelelő megszorítást hozhat. Az Európai Bizottság elemzői figyelmeztetnek, hogy az általános árkompenzáció költséges és inflációgerjesztő, ezért a támogatásoknak célzottnak, ideiglenesnek és kivezethetőnek kell lenniük. Magyarországot különösen súlyosan érinti a helyzet, mivel a magas költségvetési hiány, az uniós SAFE-hitelből való kiszorulás és az eurózóna lassulása egyszerre szűkíti a mozgásteret.

Az iráni háború miatt az energiaárak újabb megugrása egyszerre lassítja a gazdaságot, emeli az inflációt és szűkíti a kormányok mozgásterét. Az Európai Bizottság elemzőinek friss jelentése szerint az eurózóna 2026-ban még megengedhet magának némi költségvetési élénkítést, 2027-ben azonban az uniós helyreállítási alap kifutása és a stabilitási és növekedési paktum fiskális szabályainak visszatérése már a megszorítás irányába tolhatja a gazdaságpolitikát.

A költségvetési politika legkényelmetlenebb feladványa akkor keletkezik, amikor a gazdaság lassul, de az infláció gyorsul. Egy keresleti válságban a recept viszonylag egyszerű: a jegybank kamatot csökkent, a kormány pedig költekezik. Egy energiaár-sokk esetén ugyanez a gyógyszer könnyen ront a beteg állapotán, mert egyszerűen más a probléma: a kereslet intenzív marad, a kínálat emeli az árakat. Ebben a helyzetben az állami támogatások életben tarthatják a fogyasztást, növelve az emelkedő energiaköltségek okozta az inflációs nyomást, amire a jegybank magasabb kamatokkal válaszol. A költségvetés egyik kézzel ad, a monetáris politika a másikkal elvesz.

Pontosan ebbe a helyzetbe került az eurózóna a közel-keleti konfliktus nyomán,

az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése 2026-ra már csak 0,9 százalékos növekedést vár a 2025-ös 1,4 százalék után, ami 0,3 százalékponttal rosszabb a tavaly őszi becslésnél.

A 2027-es prognózist szintén lefelé, 1,2 százalékra módosították. Közben a harmonizált infláció a 2025-ös 2,1 százalékról idén 3 százalékra emelkedhet, és csak jövőre mérséklődhet 2,3 százalékra. A növekedési kockázatok lefelé, az inflációs kockázatok felfelé mutatnak – ennél hálátlanabb kombinációt nehéz lenne tervezni egy pénzügyminisztériumban.

Az energiaár valójában külföldre fizetett adó

Az olaj- és gázimport drágulása első pillantásra még javíthatja is az állam áfabevételeit, de ez a nyereség gyorsan elolvad. A háztartások kevesebbet költenek más termékekre, a vállalatok profitja zsugorodik, a beruházások lassulnak, később pedig a foglalkoztatás és a munkajövedelmek is megsínylik a sokkot. A magasabb energiaszámla így olyan, mintha a fogyasztókra kivetett adó lenne, csakhogy a bevétel nem a hazai költségvetésben, hanem az energiahordozókat exportáló országokban landol. A társaságiadó-, személyijövedelemadó- és járulékbevételek gyengülnek, miközben az automatikus stabilizátorok – például az álláskeresési támogatások – növelik a kiadásokat.

A 2022–2023-as energiaválság intő példát kínál, ahogy arra az Európai Bizottság egy új elemzésében is felhívják a figyelmet: az uniós tagállamok akkor a GDP mintegy 2 százalékának megfelelő támogatást vezettek be, ám ennek csupán egynegyedét célozták kifejezetten a sérülékeny háztartásokra és vállalatokra.

Az általános ársapkák és üzemanyagadó-csökkentések jelentős része olyan fogyasztókat is segített, akik támogatás nélkül is ki tudták volna fizetni a számláikat.

Eklatáns példa erre a magyar rezsicsökkentés, amely erősítette azt, hogy a gázfogyasztásból a felső öt jövedelmi tized 56,3 százalékot, az alsó öt tized 43,7 százalékot használt fel, ezt tovább bontva a leggazdagabb tized részesedése 13,9, a legszegényebbé 7,8 százalék volt – derül ki Horváth Gábor, Kotek Péter, Simonovits András és Takácsné Tóth Borbála által készített modellszámításból.

Az Európai Bizottság elemzőinek üzenete az egyetemes támogatások kapcsán így nem az, hogy az állam maradjon tétlen, hanem az, hogy a segítség legyen ideiglenes, célzott és előre rögzített módon kivezethető. A pénzt hosszabb távon inkább energiahatékonyságra, villamosításra, megújulókra és közös európai infrastruktúrára érdemes fordítani.

Enyhe élénkítés, három motorral

Az Európai Bizottság a mostani elemzésében a fiskális irányultságot nem egyszerűen a hiány változásával méri, hanem azt vizsgálja, hogy a nemzeti és uniós forrásból finanszírozott elsődleges kiadások mennyivel nőnek gyorsabban vagy lassabban a gazdaság középtávú potenciális növekedésénél. A GDP mínusz 0,25 és plusz 0,25 százaléka közötti hatást semlegesnek tekintették, de bármilyen előjelű nagyobb változást élénkítésnek vagy szigorításnak értékeltek. E mérce alapján 2025 lényegében semleges év volt: a folyó plusz kormányzati ráfordítások és egyes tőkekiadások visszafogása a GDP körülbelül 0,35 százalékával fékezte a gazdaságot, ezt azonban ellensúlyozták az állami beruházások, az uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) aktivált támogatásai és más uniós források.

Idén már a GDP 0,27 százalékának megfelelő, vagyis enyhén expanzív impulzus rajzolódik ki. Három motor dolgozik egyszerre:

felgyorsul az RRF-pénzek elköltése a helyreállítási alap 2026-os augusztusi projektzárási határideje előtt nőnek a védelmi kiadások emellett megjelentek az energiaárak miatt bevezetett támogatások is, bár utóbbiak egyelőre a GDP 0,1 százalékánál kisebb tételt jelentenek.

A költekezés szerkezete kedvezőbb a korábbi válságkezelésénél, mert nagyobb súlyt kapnak a beruházások, több a célzott energiatámogatás, kevesebb az egyetemes. De a határvonal vékony: ennél erősebb élénkítés már könnyen további kamatemelésre kényszeríthetné az Európai Központi Bankot – amely júniusban már 25 bázispontos szigorításról döntött.

A védelmi fordulat számai különösen látványosak, mivel az euróövezet katonai kiadásai a GDP 1,4 százalékáról 2027-re 1,9 százalékra emelkedhetnek. Észtországban 5,4, Lettországban 5,5 százalékos arányt vetítenek előre, miközben Németország 1,4-ről 2,2, Franciaország 1,8-ról szintén 2,2 százalékra léphet 2024 és 2027 között. A fiskális szabályok nemzeti mentesítési záradéka 18 tagállamnak, köztük 14 euróövezeti országnak enged átmeneti eltérést a kiadási pályától, legfeljebb a GDP 1,5 százalékáig. A rendelkezésre álló mozgástérnek azonban 2026-ban még csak kisebb részét használják fel.

Az euróövezeti átlag elfedi a tagállamok közötti szakadékot, ami jól látszik abból, hogy tizenegy ország költségvetése élénkít 2026-ban, háromé semleges, hét pedig fékez. Franciaországban a szigorítás elérheti a GDP 0,9 százalékát, Észtországban és Görögországban viszont közel 2,75 százalékos expanzió várható. A különbséget részben a költségvetési helyzet magyarázza: Franciaország, Belgium, Szlovákia, Ausztria és Finnország a folyó kiadások növekedését próbálja visszafogni ez ellenük folyó túlzottdeficit-eljárások, vagy annak fenyegető közelsége miatt. Eközben a balti államok és Görögország nagyobb védelmi és beruházási programokat futtatnak. Az RRF utolsó évében Görögországban, Portugáliában, Szlovéniában, Bulgáriában, Litvániában, Horvátországban és Szlovákiában az uniós pénzek önmagukban is a GDP több mint fél százalékával támogathatják a keresletet.

Jön a szakadék, vagy a sziklafal

Jövőre a jelenlegi intézkedések alapján még semlegesnek látszik az összesített fiskális pálya, de ez megtévesztő nyugalom. Az RRF kifutása szigorító hatást gyakorol, amelyet a nemzeti – főként védelmi – kiadások csak részben ellensúlyoznak. Több ország ráadásul a mostani tervekkel túllépné az uniós kiadási korlátokat, ezért a 2027-es költségvetésekben további intézkedésekre lehet szükség.

Ha ezek megvalósulnak, az eurózóna egészében a GDP mintegy 0,5 százalékának megfelelő fiskális fékezés következhet az Európai Bizottság jelentése szerint.

A két szélsőségnél Bulgária költségvetési impulzusa változatlan politika mellett 1,6 százalékos szigorítást, Luxemburgé 0,9 százalékos élénkítést mutathat.

A beruházások mégsem zuhannának vissza a járvány előtti szintre, sőt az euróövezet állami beruházási rátája a 2019-es 3 százalékról 2026-ra 3,8 százalékra nőhet, és 2027-ben is nagyjából ezen a magas szinten maradhat.

Az RRF helyét részben a nemzeti és védelmi beruházások veszik át, amelyet a helyreállítási forrásokhoz hasonlóan szintén egy közös hitelfelvételből, a SAFE-ből finanszíroznak.

Ez egyszerre jó és rossz hír: jó, mert a kiigazítás nem feltétlenül az infrastruktúra és a termelékenységet javító projektek rovására történik. Rossz, mert az európai beruházási szint fenntartása egyre inkább a tagállami költségvetésekre támaszkodik, miközben az eladósodott országok mozgástere szűkül.

Magyarország nem szerepel az elemzésben – lévén még nem tagja az euróövezetnek –, de a tanulságok azonosak, a dilemma itthon is ismerős. A drágább energia rontja a külső egyensúlyt és a vállalati jövedelmezőséget, az euróövezeti lassulás gyengíti az exportkeresletet, az EKB szigorúbb kamatpályája pedig megemeli az európai finanszírozás árát az itthon jelen lévő multik számára. Ráadásul Magyarország is vállalta védelmi kiadásainak fokozását, de egyelőre nem fér hozzá a kedvező uniós SAFE-hitelhez, miközben a költségvetési hiány az Orbán-kormány választás előtti közpénz-dorbézolása miatt idén év végére akár 7-8 százalék is lehet.

Az Európai Bizottság elemzésének legfontosabb tanulsága ezért Budapestről nézve is az, hogy nem minden költségvetési élénkítés egyforma. Az általános árkompenzáció azonnal költségessé váló lépés, erős inflációs hatással. De a célzott segítség, az energiafüggőséget csökkentő beruházáspk és a termelékenységet javító kiadások viszont egyszerre tompíthatják a mostani sokkot és a következőt. Európa 2026-ban még időt vásárol, a számlát csak 2027-ben kezdik kézbesíteni.

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