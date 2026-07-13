Közeleg a határidő: érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok

Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-e előtt kiállított, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok – hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium, egyúttal azt kérték, az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra.

A minisztérium közölte, az érintettek többsége idős ember, akik közül sokan hosszú évek óta ugyanazt az okmányt használják, ezért előfordulhat, hogy nem értesültek a változásról. Kiemelték: mivel az érvényesség megszűnéséről a hatóság külön értesítést nem küld, kiemelten fontos a családtagok és hozzátartozók segítsége.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyazonosító igazolványát. Amennyiben az érintett még régi, könyv formátumú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, mielőbb kezdeményezze annak cseréjét

– írták.

Közölték azt is, az új, kártyaformátumú személyazonosító igazolvány bármely kormányablakban igényelhető, időpontfoglalással vagy anélkül. A személyazonosító igazolvány cseréjekor a régi okmányt be kell mutatni, az új átvételekor pedig le kell adni.

A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

Tudatták: a kormányablakok bővebb kapacitás mellett, soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét.

A tárca tájékoztatása szerint amennyiben az érintett egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága miatt nem tud személyesen megjelenni, a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalnál mobil kormányablakos (mobil okmányirodai) ügyintézés is kezdeményezhető.

A Belügyminisztérium kéri a lakosságot, hogy az okmánycserét ne halasszák az utolsó pillanatra. Az időben elindított ügyintézéssel elkerülhető, hogy az érintettek érvényes személyazonosító okmány hiányában nehezebben intézhessék mindennapi ügyeiket

– írták.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János