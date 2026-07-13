Labilis légtömeg tart Magyarország felé, jégeső és zápor is benne van a pakliban

A HungaroMet Facebook-posztja szerint

a kialakult csapadékgócok északról dél, illetve délkelet felé vonultak át az országon.

Míg a záporok nagyobb területet is érintettek, a zivatarok elsősorban az északkeleti régióban fordultak elő.

A csapadék mellett a légmozgás is meghatározó volt, mivel az északnyugati szél szinte mindenhol megélénkült. A legintenzívebb széllökéseket az északi Dunántúlon tapasztalták, ahol a légáramlás kifejezetten megerősödött, elszórtan pedig viharos erejűvé fokozódott.

A HungaroMet hétfő estig szóló előrejelzésében azt írta, ma gomolyfelhős idő várható általában többórás napsütéssel. A gomolyfelhők napközben várhatóan szét is terülnek, így erősen felhős, borult időszakokra is számítani lehet - különösen az ország keleti felén -, majd estére ezek feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég.

Eleinte még délnyugaton sem kizárt kisebb zápor, majd inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék.

Az északias szél sokfelé megélénkül, amit a Dunántúlon néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. Késő estére általában 20 és 28 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet.

Az Időkép időjárási szakportál az előrejelzésében azt írta: a következő napokban Európa északnyugati része fölött, a Brit-szigetektől északra fog elhelyezkedni

annak a nagy kiterejedésű anticiklonnak a középpontja, amelynek keleti, délkeleti peremén fogunk elhelyezkedni.

Nagy forróságtól hazánkban emitt nem kell tartani. Szerdától azonban

labilisabb légtömeg fogja alakítani az időjárásunkat.

Szerdán már országszerte erősebb lesz a gomolyfelhő-képződés, és csapadék is nagyobb területen alakulhat ki. Jelentősebb mennyiség ismét csak lokálisan, kis területekre koncentrálódva hullhat, az intenztívebb gócokban jégesőre is számítani lehet.

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