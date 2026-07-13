Magyar Péter erős üzenetet küldött a legnagyobb magyarországi cégeknek

Magyar Péter szerint
a gazdasági növekedés csak akkor tekinthető sikeresnek, ha annak eredményeiből a munkavállalók is részesülnek.
A miniszterelnök a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. új kecskeméti üzemének átadásán úgy fogalmazott: a kétkezi munkást ugyanúgy megilleti a tisztes bér, a munkahelyi biztonság és a pihenés szabadsága, mint a vállalatok vezetőit.
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kabinet célja nem csupán új munkahelyek létrehozása, hanem az is, hogy a tisztességgel végzett munka biztos megélhetést nyújtson. Szerinte a beruházások akkor szolgálják igazán az ország érdekeit, ha azok a magyar gazdaság egészére kedvező hatást gyakorolnak.
Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a Mercedes kecskeméti gyára nem pusztán új termelőkapacitást jelent, hanem lehetőséget is arra, hogy a magyar vállalatok magasabb hozzáadott értékkel kapcsolódjanak be az elektromosautó-gyártás nemzetközi beszállítói láncaiba. Kiemelte, hogy a magyar szaktudás és innováció komoly szerepet játszhat ebben a folyamatban, ezért a kormány azt szeretné, ha a hazai kis- és középvállalkozások is profitálnának a nagy külföldi beruházásokból.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az új kormány kiszámítható partneri kapcsolatot kíván fenntartani a Mercedesszel és minden olyan vállalattal, amely Magyarországon kíván beruházni. Ennek érdekében a kabinet stabil gazdasági környezetet, versenyképes adórendszert, megfelelő infrastruktúrát és képzett munkaerőt ígér a befektetőknek.
Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy
a partnerségnek kölcsönösnek kell lennie. A kormány elvárja a Magyarországon működő vállalatoktól a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését.
Álláspontja szerint a beruházások hosszú távú sikerének ez is alapvető feltétele.
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