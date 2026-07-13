Magyar Péter keményen reagált Sulyok Tamás védekezésére

Súlyos közjogi konfliktus bontakozott ki az Országgyűlés tiszás többsége és Sulyok Tamás köztársasági elnök között az Alaptörvény tizenhetedik módosítása kapcsán, amely megszüntetné az államfő megbízatását. Sulyok visszautasította a rá nehezedő politikai nyomást, és előzetes alkotmánybírósági normakontrollt fontolgat, míg Magyar Péter gyávasággal vádolta, megfosztási eljárást helyezett kilátásba és a Facebookon is üzent az államfőnek.

Éles konfliktus alakult ki a Sándor-palota és az Országgyűlés tiszás többsége között az Alaptörvény tizenhetedik módosítása miatt, amely megszüntetné Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. Az államfő visszautasította a szerinte rá nehezedő politikai nyomást, és mérlegeli az előzetes alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezését, miközben Magyar Péter miniszterelnök parlamenti beszédében gyávasággal és a Fidesz érdekeinek kiszolgálásával vádolta, valamint megfosztási eljárást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem írná alá a módosítást.

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Sulyok erre reagálva közleményt adott ki, amelyben valótlannak és méltatlannak nevezte a miniszterelnök állításait, ezek szerinte a közvélemény befolyásolását és független döntésének korlátozását szolgálják. Magyar Péter ezzel szemben a közösségi médiában és a parlamentben is felszólította az államfőt, hogy

jelenjen meg az Országgyűlésben, vállaljon nyílt alkotmányjogi vitát, és ne húzza az időt, mert szerinte heteken belül új köztársasági elnöke lesz az országnak.

A köztársasági elnök Facebook-bejegyzése alatt – mint azt a Telex kiszúrta – Magyar Péter is reagált Sulyok védekezésére.

Miért nem jött el ma (se) a Parlamentbe? Miért nem mondta ezt el itt?” – írta három darab, sírva röhögős emodzsi társaságában a kormányfő a bejegyzés alatti kommentjében. Egy másik hozzászólásban pedig azt írta:

Vegyen példát Gulyás Gergelyről elnök úr.

Ezzel arra utalt az új miniszterelnök, hogy az eddigi Fidesz frakcióvezetői posztját betöltő Gulyás hétfőn lemondott a leváltott kormánypárt parlamenti csoportjának vezetéséről.

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A tiszás kétharmaddal rendelkező parlament hétfőn szavazhat a módosításról, amely Sulyok elmozdítása mellett tizenkét éves mandátumkorlátot vezetne be a képviselők számára. A Fidesz már tüntetést is szervezett a javaslat ellen.

Magyar szerint az államfő az alkotmánymódosítást csak közjogi érvényességi szempontból vizsgálhatja, tartalmilag nem. Ha a parlament elfogadja a javaslatot, Sulyoknak öt napja lesz az aláírásra; ennek megtagadása esetén megfosztási eljárás indulhat ellene. A miniszterelnök úgy látja, a Fidesz a választási vereség után az Alkotmánybíróságon és a Sándor-palotán keresztül próbálja késleltetni a hatalomváltást.

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