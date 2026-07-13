Magyar Péter: Sulyok Tamásnak öt napja maradt az aláírásra

Magyar Péter a Fidesz frakciót vezető – de hétfőn a miniszterelnök beszédével párhuzamosan a lemondását bejelentő – Gulyás Gergelynek is: elítéli, hogy önkényről beszélnek, amikor a mostani alkotmánymódosításról beszélnek.

Magyar Péter arra szólította fel Gulyás Gergelyt, hogy az önkényről ne politikai jelszavak szintjén, hanem azokkal beszéljen, akik szerinte személyesen szenvedték el az Orbán-rendszer hatalomgyakorlásának következményeit. Példaként említett egy matematikatanárt, akinek két évtizedes pályafutása azért tört derékba, mert polgári engedetlenségből nem tartott meg néhány órát.

A miniszterelnök azt javasolta, hogy látogassák meg annak a rendőrkapitánynak a hozzátartozóit is, aki állítása szerint a Promenád24 lejárató kampánya miatt veszítette életét. Magyar Péter felidézte továbbá egy 17 éves tüntető esetét, akit szerinte a rendőrség könnygázzal fújt le, majd úgy fogalmazott: a Fidesz képviselői legalább azok előtt ne állítsák be magukat üldözöttként, akiknek az életét valóban tönkretette a korábbi hatalom.

A kormányfő ezután a Sándor-palota előtt tartott demonstrációra tért ki, és bírálta Ábrahám Róbertet, akit a Fidesz fizetett propagandistájának nevezett. Azt állította, hogy Ábrahám egy nyilvános rendezvényen vaksága miatt gúnyolta ki Kátai-Németh Vilmost, Magyarország szociális és családügyi miniszterét.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kátai-Németh Vilmos 16 évesen veszítette el a látását, később ügyvéd lett, fekete övet szerzett harcművészetből, önvédelmi kurzusokat tartott, családot alapított, és jelenleg miniszterként szolgálja az országot. A Fidesz–KDNP képviselőinek azt üzente, hogy

megtiszteltetésként kellene tekinteniük arra, hogy vele együtt ülhetnek az Országgyűlésben.