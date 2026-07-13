NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Magyar Péter: Sulyok Tamásnak öt napja maradt az aláírásra
Gazdaság

Magyar Péter: Sulyok Tamásnak öt napja maradt az aláírásra

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn 13 órakor kezdte el ismertetni a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról hétfői napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök egy szombati Reddit AMA-fórumon megerősítette, hogy támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, és az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is bevonnák. Az online kérdezz-feleleken számos gazdaságpolitikai és szociális intézkedést is felvázolt, köztük új energetikai pályázatot, áfacsökkentést, célzott béremeléseket és a diákhitel kamatának mérséklését. Emellett szabályozási változásokat is előrevetített a közlekedési szankciók szigorításától a bírói kinevezési rendszer átalakításáig. Cikkünket folyamatosan frissítjük a parlamenti eseményekkel és a felszólalás legfontosabb bejelentéseivel.
Megosztás

Gulyás Gergelynek is üzent a miniszterelnök

Magyar Péter a Fidesz frakciót vezető – de hétfőn a miniszterelnök beszédével párhuzamosan a lemondását bejelentő – Gulyás Gergelynek is: elítéli, hogy önkényről beszélnek, amikor a mostani alkotmánymódosításról beszélnek.

Magyar Péter arra szólította fel Gulyás Gergelyt, hogy az önkényről ne politikai jelszavak szintjén, hanem azokkal beszéljen, akik szerinte személyesen szenvedték el az Orbán-rendszer hatalomgyakorlásának következményeit. Példaként említett egy matematikatanárt, akinek két évtizedes pályafutása azért tört derékba, mert polgári engedetlenségből nem tartott meg néhány órát.

A miniszterelnök azt javasolta, hogy látogassák meg annak a rendőrkapitánynak a hozzátartozóit is, aki állítása szerint a Promenád24 lejárató kampánya miatt veszítette életét. Magyar Péter felidézte továbbá egy 17 éves tüntető esetét, akit szerinte a rendőrség könnygázzal fújt le, majd úgy fogalmazott: a Fidesz képviselői legalább azok előtt ne állítsák be magukat üldözöttként, akiknek az életét valóban tönkretette a korábbi hatalom.

A kormányfő ezután a Sándor-palota előtt tartott demonstrációra tért ki, és bírálta Ábrahám Róbertet, akit a Fidesz fizetett propagandistájának nevezett. Azt állította, hogy Ábrahám egy nyilvános rendezvényen vaksága miatt gúnyolta ki Kátai-Németh Vilmost, Magyarország szociális és családügyi miniszterét.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy Kátai-Németh Vilmos 16 évesen veszítette el a látását, később ügyvéd lett, fekete övet szerzett harcművészetből, önvédelmi kurzusokat tartott, családot alapított, és jelenleg miniszterként szolgálja az országot. A Fidesz–KDNP képviselőinek azt üzente, hogy

megtiszteltetésként kellene tekinteniük arra, hogy vele együtt ülhetnek az Országgyűlésben.

Megosztás

Magyar Péter: tényleg ezt hitték?

Magyar Péter azt mondta, az Alaptörvény tizenhetedik módosítása körül kialakult vita számára is számos fontos tanulsággal szolgált. Köszönetet mondott a magyar embereknek és a szakmai szervezeteknek a beérkezett javaslatokért és észrevételekért, miközben a Fidesznek ironikusan a szerinte „megmosolyogtató pillanatokat” köszönte meg.

A miniszterelnök a Fidesz–KDNP képviselőihez fordulva azt mondta, hogy miközben korábban tüntetéseket oszlattak fel és tiltottak be, most azt kívánja nekik, hogy még több olyan demonstrációt szervezzenek, mint a múlt csütörtöki, általa „Stop önkény” néven említett megmozdulás. Úgy fogalmazott, hogy a magyar embereknek szükségük van a derűre a jelenlegi történelmi időszakban.

Magyar Péter ezt követően arról beszélt, szerinte a Fidesz tévesen gondolta, hogy a kormányváltás után Sulyok Tamás változatlanul a Sándor-palotában maradhat. Azt állította, hogy a köztársasági elnök a legnehezebb időszakban cserben hagyta a nemzetet, és úgy vélte, a választók ezt nem fogják elfelejteni.

A kormányfő szerint a rekordközeli választási részvétel egyértelmű felhatalmazást adott a korábbi rendszer leváltására, ezért szerinte nem várható el, hogy az előző kormány által kinevezett közjogi tisztségviselők változatlanul a helyükön maradjanak. Úgy fogalmazott, nemcsak a kormány, hanem az általa felépített hatalmi struktúra megváltoztatására is felhatalmazást kaptak a választóktól.

Megosztás

Polt Péter is célkeresztbe került

Magyar Péter arról beszélt, hogy az előző rendszer rendőröket és egyszerű magyar állampolgárokat kényszerített választásra a megélhetésük és a lelkiismeretük között, miközben a Magyar Nemzeti Bank alapítványi rendszerében százmilliárdnyi közpénz sorsa vált átláthatatlanná. Felidézte, hogy Matolcsy György korábbi miniszter és tizenkét éven át jegybankelnök vezetése alatt súlyos vagyonvesztést, illetve szabálytalan gazdálkodást tártak fel.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a csaknem 300 milliárd forint közpénzt kezelő jegybanki alapítványnak éveken keresztül nem volt könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója. Hozzátette, hogy a nyomozás csak 2025-ben indult meg, miközben Polt Péter legfőbb ügyészsége korábban szerinte érdemi vizsgálat nélkül nézte végig a közpénz százmilliárdok eltűnését.

Magyar Péter élesen bírálta, hogy Polt Péter jelenleg az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmányosság felett őrködik. Úgy fogalmazott, hogy Poltot éppen annyira érdekli az alkotmányosság sorsa, amennyire korábban a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból eltűnt közpénzek ügye még legfőbb ügyészként: szerinte egyáltalán nem.

A kormányfő végül azoknak is üzent, akik abban bíznak, hogy a választási vereséggel a korábbi ügyek és az azokhoz kapcsolódó felelősség egyszerűen eltűnhet.

Semmi sem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve

– üzente végül Orbán Viktor szavait idézve Magyar Péter, aki szerint minden közpénzmozgásnak utánajárnak, minden elhallgatott ügyet feltárnak. De hangsúlyozta, hogy jogállami eszközökkel történik majd az elszámoltatás.

Megosztás

„Ennek emberi áldozata is lett”

Magyar Péter felidézte, hogy több mint 40 ezer ember hagyta el az országot, míg nem tudni, hogy hány embert üldözött el az előző hatalom fenyegetésekkel. Szerinte művészeket, újságírókat, rendőröket és egyszerű polgárokat is választás elé állítottak, hogy el kelljen hagyniuk Magyarországot.

Megosztás

Egyetlen embert védett csak a mostani alaptörvény

A magyar nép aláírása lenne, ha nem írnánk ezt az alaptörvényt, hisz az a magyar costra alapító dokumentuma

– jelentette ki Magyar Péter.

Felidézte, hogy 2010-ben a Fidesz-KDNP beszélt fülkeforradalomról, nemzeti együttműködés rendszeréről, amit a mostani miniszterelnök egy beismerésnek tart: egyetlen ember akaratának rendelték volna alá a közvagyont, a hatalmat és az intézményeket. Szerinte ez az egyetlen ember Orbán Viktor, akinek a baráti és családi köre lett az új gazdasági elit, és mindenki más az ő megmaradásukat szolgálta.

Magyar Péter szerint a Tisza ennek a rendszernek a lebontására kapott kétharmados felhatalmazást.

Megosztás

Magyar Péter történelmi példákat sorol

Magyar Péter hosszan sorolja a történelmi példákat Szent Istvántól az 1848-as forradalomtól, amikor a magyar nép képes volt megadni az alkotmányos választ a fenyegetettségére.

Amikor veszélybe kerül az ország megmaradása, a törvény védi azt meg. Amikor veszélybe kerül a szabadság, a törvény adja azt vissza az embereknek

– mondta el Magyar Péter indoklásként, aki szerint a mostani módosításnak épp az a feladata, hogy megvédje a közvagyont, megvédje az embereket a titkosszolgálatoktól, valamint hogy megvédje a közjogi intézményeket, hogy a bukott kormánypárt átmentse a hatalmát és vagyonát.

Megosztás

Magyar Péter: ne oktassák ki a magyar népet

Legyen mindenki számára világos: aki ebben az alkotmányellenes cselekedetben részt vesz, ami a Fidesz boszorkánykonyhájában készül, hogy senki nem ismerheti felül az alkotmányos rendet. [...] Aki ebben részt vesz, annak ezért vállalnia kell ezért a felelősséget

– tette hozzá Magyar Péter, aki többször is maffiafőnökként utalt Orbán Viktor korábbi miniszterelnökre, aki szerinte a következő napokban a pártjával mindenre kész lesz az alkotmány-módosítás ellenében.

A kormányfő elmondta, hogy a hatalom forrása a magyar nép, ezért felszólította, hogy ne oktassa ki a magyar embereket alkotmányosságból és jogállamból.

Megosztás

Magyar: Sulyok Tamás mindig a Fidesz érdekeit védte

Akkor kellett volna megvédenie az alkotmányosságot, amikor annak egyik alapja került veszélybe: hogy a magyar titkosszolgálat a hazát védje, ne a hatalom pribjékje legyen

– mondta beszédében a miniszterelnök.

Aki szerint hosszan lehetne még folytatni a sort, de Sulyok Tamás ezekben az ügyekben mind nem szólalt fel. Szerinte minden magyar tudja, hogy amikor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, akkor mindig az előző kormánypárt javára cselekedett a köztársasági elnök.

Magyar Péter szerint tartalmi kontrollt nem kérhet Sulyok Tamás, mert a Fidesz-KDNP kormányzása megkurtította az elnöki jogokat, így az alaptörvény 17. módosítását alá kell írnia öt napon belül.

A kormányfő szerint a köztársasági elnök és a Fidesz-KDNP viszont megpróbálják hátráltatni majd a folyamatot. Magyar Péter az alkotmány szabályaira hivatkozva jelezte, hogy az államfő csak közjogi érvénytelenség miatt küldheti a dokumentumot az Alkotmánybírósághoz, de ilyen nem áll fenn, amelyet Sulyok Tamás is elismert – legalábbis a kormányfő szerint –, így elvárja, hogy aláírja a mostani módosítást.

De Magyar arról beszél, hogy a Fidesz állítólag állítólag már megírt egy alkotmányjogi panaszt, amelyet majd Sulyok nyújtana be az Alkotmánybíróságnak. Ezért a kormány választ vár arra, hogy egyeztetett-e a köztársasági elnök a korábbi kormánypártokkal, van-e ilyen előterjesztés, tervez-e ilyet beadni az államfő az Ab-hoz.

Megosztás

Magyar Péter folytatja a lajstromot

Magyar Péter folytatja a kifogásait Sulyok Tamással kapcsolatban, így például azt is hiányolja, hogy a gyermekvédelmi intézetekben történő visszaélések esetén sem szólalt fel, amikor az előző kormány nem tett meg minden lépést az ügyek feltárására.

A kormányfő szerint nem közjogi lépéseket, hanem kiállást vártak volna el a köztársasági elnöktől.

Magyar Péter azt is kifogásolja, hogy idén márciusban sem szólalt fel az elnök, amikor a Tisza Párt egyik munkatársa ellen koholt vádak miatt indult titkosszolgálati eljárás a Gundalf-ügyként ismert botrányban.

Megosztás

Sulyok Tamás nem vesz részt az ülésen

Magyar Péter elmondta, hogy hívták Sulyok Tamás köztársasági elnököt is, hogy számot adjon, hogy miként képviselte köztársasági elnökként a magyar népet, ahol válaszolhatott volna arra a kérdésre, hogy mit és miért tett.

Felidézte, hogy így változtattak meg sok szabályt, hogy Varga Zs. András lehessen a Kúria elnöke, például bírói tapasztalata nem volt, amelyet addig elvártak az előírások. Magyar Péter szerint itt sem szólalt fel Sulyok Tamás, még az Alkotmánybíróság elnökeként.

Felrótta azt is a jelenlegi köztársasági elnöknek, hogy akkor sem volt jelen, amikor 2025-ben a Fidesz-KDNP-kormány korlátozta a gyülekezési jogot a Pride betiltása érdekében.

Még mindig felszólalhat volna akkor, amikor Orbán Viktor március 15-én arra használta fel a nemezi ünnepet, hogy eltaposandó rovarnak nevezzen újságírókat, civileket, mindenkit, aki nem értett egyet az akkori kormánnyal. [...] De Sulyok Tamás akkor is hallgatott

– mondta Magyar Péter.

Kifogásolta azt is, hogy az államfő amiatt sem tett lépéseket, hogy az előző kormány kiléptette volna Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból.

Megosztás

Magyar Péter tabula rasa címmel tartja meg felszólalását

Jó újra itt, a hangulat is más, talán még jobb – kezdte beszédét Magyar Péter miniszterelnök, utalva arra, hogy a Fidesz- és KDNP-frakciók távolmaradtak az üléstől.

Gulyás Gergely fideszes frakcióvezető állítólag javasolta, hogy a képviselőik adják vissza a mandátumaikat – állította Magyar Péter –, de ezt leszavazták.

Megosztás

Kezdődik az ülésnap

Forsthoffer Ágnes házelnök nyitja meg az országgyűlés rendkívüli ülésnapját.

Megosztás

Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Rendkívüli politikai figyelem övezi a hétfői parlamenti ülést, amelyen Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában várhatóan részletesen ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról. Az elmúlt napokban éles politikai vita bontakozott ki a módosítás, valamint Sulyok Tamás köztársasági elnök szerepe körül

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter világosan üzent Sulyok Tamásnak: ha ezt meglépi, azonnal indul az eljárás

A hétfői parlamenti vita előzményeként Magyar Péter szombat este egy Redditen tartott „Ask Me Anything” (AMA) kérdezz-felelek során számos, a kormány következő hónapokra tervezett intézkedését is felvázolta. A miniszterelnök megerősítette, hogy személy szerint támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, ugyanakkor hangsúlyozta:

az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is be kívánják vonni, a végső döntést pedig a választópolgárok hozzák majd meg.

A fórumon több gazdaságpolitikai és szociális intézkedésről is beszélt.:

  • jelezte, hogy új lakossági energetikai pályázat és házfelújítási program indulhat,
  • dolgoznak a női higiénés termékek, valamint később az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésén,
  • emellett célzott béremeléseket ígért több ágazatban, köztük az iskolai NOKS-dolgozók és a szociális szféra munkavállalói számára.
  • Szóba került a diákhitel kamatának mérséklése,
  • a nyugdíjas SZÉP-kártya,
  • egy új hazaváró program,
  • valamint a kaszinók adómentességének megszüntetése is.

Magyar Péter emellett több szabályozási változást is előrevetített: szigorítanák a gyorshajtókra és ittas vezetőkre vonatkozó szankciókat, felülvizsgálnák a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét, a rendszerhasználati díjakat és a független benzinkutak kompenzációját, valamint átalakíthatják a bírói kinevezések pontrendszerét és a tankerületi központok működését. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nem tervezik a Fidesz betiltását, ugyanakkor vizsgálják egyes állami intézmények vezetőinek leváltását.

A miniszterelnök a kecskeméti Mercedes-gyár új üzemegységének átadójáról érkezik a Parlamentbe.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter erős üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben

Magyar Péter erős üzenetet küldött a legnagyobb magyarországi cégeknek

Egymilliárd eurós beruházást adott át a Mercedes Kecskeméten, Magyar Péter is megszólalt

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. június 30-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Tisza-kormány: Magyar Péter erős üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben
Dél-Korea segítséget kért Észak-Koreától
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility