Magyar Péter súlyos figyelmeztetése: sivataggá válhat Magyarország egyik legfontosabb területe

Magyar Pétert napirend előtti felszólalásokban az aszály, az öntözés, a víziközmű-hálózat állapota és az energiahatékonysági programok ügyében kérdezték az ellenzékiek. A miniszterelnök szerint a víziközmű-hálózat felújítási ciklusa mintegy 300 évre nőtt, az öntözött területek aránya nemzetközi összevetésben is rendkívül alacsony, a rendszerből pedig nagyjából négyezer milliárd forintnyi fejlesztés hiányzik. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy a vízdíjak befagyasztása mellett nem pótolta a kieső bevételeket, leállított több támogatási konstrukciót, és nem tett eleget a vízmegtartásért. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője a korábbi fejlesztéseket és a vízügyi dolgozók béremelését emelte ki, Toroczkai László pedig szakértői operatív testület felállítását és a nagy vízfelhasználó nemzetközi vállalatok különadóztatását javasolta.

A napirend előtti felszólalást követő vitában az ellenzéki frakcióvezetői Toroczkai László (Mi Hazánk), Rétvári Bence (KDNP) és Gulyás Gergely (Fidesz) elsősorban az aszály, a vízmegtartás, az öntözés és a víziközmű-hálózat állapota miatt kérdezte Magyar Péter miniszterelnököt. A Mi Hazánk elnöke azt javasolta, hogy

a kormány állítson fel szakértői operatív testületet, és különadókkal kötelezze hozzájárulásra a nagy vízfelhasználó nemzetközi vállalatokat, köztük az akkumulátorgyárakat.

A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője ezzel szemben

az előző kormány fejlesztéseit, a vízügyi dolgozók béremelését, a csatornák és tározók rendbetételét, valamint a víziközmű-fejlesztésekre rendelkezésre álló forrásokat emelte ki.

Magyar Péter válaszában azt mondta, a korábbi kormánypártok úgy beszélnek az elmúlt évekről, mintha nem ők lettek volna tizenhat évig hatalmon. Szerinte Rétvári Bence és Gulyás Gergely győzelmi jelentést adott elő, miközben az ország számos térségében leromlottak a csatornák, rendkívül alacsony az öntözött területek aránya, és a Homokhátság mára inkább sivatagos, mint félsivatagos állapotba került.

A miniszterelnök a vízdíjak befagyasztását is bírálta, mert állítása szerint az előző kormány nem pótolta vissza megfelelően az így kieső bevételeket a szolgáltatóknak. Úgy fogalmazott, ennek következtében

a víziközmű-hálózat felújítási ciklusa mintegy 300 évre nőtt, miközben a vezetékek élettartama legfeljebb száz év.

Azt állította, hogy a rendszerből egyes számítások szerint körülbelül négyezer milliárd forintnyi fejlesztés hiányzik.

Magyar Péter a vízügyi dolgozók korábbi, 30 százalékos béremeléséről azt mondta, arra csak azután került sor, hogy a Tisza mozgalma a nagy árvízi védekezés idején nyilvánosságot adott az ágazatban dolgozók alacsony fizetésének és nehéz helyzetének. Felidézte, hogy a Tisza önkéntesei homokzsákokat pakoltak a gátakon, miközben a korábbi kormány propagandája szerinte őket támadta. Hozzátette, az országjárások során olyan civil vízmegtartási kezdeményezésekkel is találkoztak, amelyeket az előző kabinetnek országos programmá kellett volna fejlesztenie.

A kormányfő nemzetközi összehasonlításban is gyengének nevezte a magyar teljesítményt. Szerinte a Pó-síkságon, Lengyelországban és a Balkánon kedvezőtlenebb éghajlati körülmények között is magasabb az öntözött területek aránya, miközben Magyarországon ez még a szocializmus utolsó éveinek szintjét sem éri el. Azt állította, hogy a hazai mezőgazdasági termésátlag nagyjából az 1990-es szinten maradt, miközben több nyugat-európai országban és Lengyelországban többszörösére nőtt, a lengyel agrárexport pedig sokkal gyorsabban bővült a magyarnál.

Magyar Péter az energiahatékonysági programok kapcsán is az előző kormány felelősségét hangsúlyozta, azzal vádolta a Fideszt, hogy

több támogatási konstrukciót leállított, a napelemes programokban pedig nem fizette ki időben a vállalkozókat, ami szerinte több száz kis- és középvállalkozás csődjéhez vezetett.

Kifogásolta azt is, hogy a Fidesz képviselői korábban nem támogatták a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását, miközben most a víziközművek, a kórházak, az iskolák és az energiahatékonysági beruházások folytatását kérik számon.

A miniszterelnök végül úgy értékelt, hogy a magyar rendszerváltás utáni politikai pártokat nem a korrupció felszámolásának közös célja kötötte össze, hanem a közpénzekből való részesedés. Lengyelország példáját állította szembe a magyar fejlődéssel, mondván, ott a kormány és az ellenzék közötti éles viták ellenére közös alap maradt a kommunista rendszer korrupciójának elutasítása. Magyar Péter szerint ez különbözteti meg a valódi nemzeti politikát attól a rendszertől, amelyben a közpénzek megszerzése vált a politikai együttműködés alapjává.

Jelezte, hogy a felszabadított 6000 milliárd forintnyi uniós támogatásból a vízvisszatartással kapcsolatos programokat is támogatnak. Emellett Magyar Péter a beszéde végén gesztust tett a Fidesz és a KDNP felé is:

jelezte, hogy konstruktív javaslatokra nyitottak az ellenzéktől, remélik, hogy minél több ilyen kezdeményezés kacspán együttműködhetnek velük.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026. július 13-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert.