Magyar Péter világosan üzent Sulyok Tamásnak: ha ezt meglépi, azonnal indul az eljárás

Az Országgyűlés előtt fekvő alkotmánymódosítás elfogadása a benyújtók szerint kulcsfontosságú lépés a korábbi berendezkedés hálózatának lebontásában. A döntés megteremti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának alapját, felszámolja a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, és utat nyit a korábbi politikai kinevezettek, így Sulyok Tamás köztársasági elnök leváltása előtt.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 10. Benyújtotta a kormány az Nemzeti Vagyonvisszaerzési Hivatalról szóló törvénytervezetet a Parlamentnek

A jogszabály elfogadása után az államfőnek öt nap áll rendelkezésére az aláírásra.

Mivel a módosítást tartalmilag nem vizsgálhatja, és nyilvánvaló közjogi érvénytelenség sem áll fenn, Sulyok Tamásnak a megszokott eljárás szerint alá kellene írnia a döntést. Magyar Péter szerint azonban a Fidesz vezetése – Gulyás Gergely közreműködésével – már előre elkészített egy alkotmánybírósági beadványt az államfő számára. Ennek célja, hogy az elnök az aláírás helyett előzetes normakontrollt kérjen, megakadályozva ezzel a módosítás hatálybalépését. A miniszterelnök bejegyzésében kitér arra is, hogy a beadványt a tervek szerint Polt Péter várja majd az Alkotmánybíróságon, hogy az ügy elbírálását beláthatatlan időre elhúzza.

A nyilatkozat egyértelmű figyelmeztetést címez a folyamat résztvevőinek, hangsúlyozva, hogy a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz.

Amennyiben Sulyok Tamás az ötnapos határidőn belül nem írja alá a módosítást, az Országgyűlés megfosztási eljárást indít ellene.

Ebben az esetben az Alaptörvény értelmében az államfő jogköreit felfüggesztik, a jogszabályt pedig az Országgyűlés elnöke láthatja el kézjegyével. Magyar Péter a nyilatkozat végén leszögezte: hiába készül a korábbi kormánypárt további alkotmányellenes lépésekre, nem fognak sikerrel járni, mivel a közhatalom végső forrása a magyar nép.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd