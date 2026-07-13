Megkopogtatják a dinnyepiacot

A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az út menti árusokig.
Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeire.
A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges
- hívták fel a figyelmet.
Az idei ellenőrzés a hazai és import görögdinnyékre egyaránt kiterjed. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomonkövethetőségi követelmények teljesülését. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének, meghamisításának gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal.
Hozzátették, a vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell.
Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint összértékben.
Összesen 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból - írt közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság .
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