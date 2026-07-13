Megkopogtatják a dinnyepiacot

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok az idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdinnye-forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek - közölte a hatóság.

A vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az út menti árusokig.

Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeire.

A darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges

- hívták fel a figyelmet.

Az idei ellenőrzés a hazai és import görögdinnyékre egyaránt kiterjed. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomonkövethetőségi követelmények teljesülését. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az esetekre, amikor felmerül a származási ország megtévesztő feltüntetésének, meghamisításának gyanúja. A termékek eredetének igazolása érdekében a forgalmazóknak a helyszínen rendelkezniük kell a szükséges dokumentumokkal.

Hozzátették, a vizsgálják a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e. Fontos szempont a tételazonosító és a pirostól eltérő hússzín feltüntetése, míg a hazai görögdinnyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell.

Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.

A feltárt hiányosságok nyomán 26 esetben szabtak ki bírságot, több mint 19 millió forint összértékben.

Összesen 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni és kivonni a forgalomból - írt közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság .

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio