Megszavazták az Alaptörvény módosítását, élőben beszél Magyar Péter

Hétfőn 18:19-kor szavazott az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról, aminek része Sulyok Tamás köztársasági elnöki pozícióból történő eltávolítása, illetve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal létrehozása.
A képviselők
- 139 igen szavazattal,
- 6 nem szavazat ellenében,
- tartózkodás nélkül
elfogadták a módosításokat. A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen a szavazáson.
Történelmi szavazáson vagyunk túl, a módosítások kétharmados elfogadásával megkezdtük/befejeztük az Orbán-rendszer közjogi átalakítását - mondta Magyar Péter. Szeptemberben indul egy minden magyart bevonó új alkotmányozási folyamat.
Ez "csak" egy állomás volt, folytatjuk a munkát, az ügynökakták megnyitását, az EU-s források hazahozatalát, a korrupció elleni küzdelmet - fogalmazott a miniszterelnök.
Sulyok Tamásnak 5 napja van, hogy aláírja ezt a módosítást, vagy lemondjon, nincs más lehetőség - mondta Magyar Péter.
A választók döntését hajtottuk végre - nyomatékosította Magyar,
aki szerint a hatalom végső forrása a nép. Magyar Péter arra is kitért, hogy Orbán Viktor jelenleg Amerikában tartózkodik, hogy megtekintse a futball-világbajnokság utolsó meccseit. Gulyás Gergely volt fideszes frakcióvezető lemondását Magyar úgy kommentálta: bárki is lesz az új frakcióvezető, Gulyásnál csak rosszabb lehet.
Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást, ez minden, csak nem a jogállam vége - vélekedett Magyar Péter.
Szeptember elejére egy nyílt, transzparens pályázaton kiválasztják az NVVH leendő vezetőit, és a hivatal megkezdheti a munkáját
- folytatta.
Zajlik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának tárgyalása is.
Jönnek a kérdések
A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársaságielnök-jelöltje - mondta egy újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter. Olyan jelöltet szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét, kiáll a gyengékért és elesettekért, és fontos erkölcsi kérdésekben megnyilvánul.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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