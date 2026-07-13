Megszavazták az Alaptörvény módosítását, élőben beszél Magyar Péter

Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, ezzel Sulyok Tamás köztársaság eltávolítását A parlamenti zárószavazásokat követően a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országgyűlés Piros társalgójában, Magyar Péter megszólalásáról élőben tudósítunk.

Hétfőn 18:19-kor szavazott az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról, aminek része Sulyok Tamás köztársasági elnöki pozícióból történő eltávolítása, illetve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal létrehozása.

A képviselők

139 igen szavazattal,

6 nem szavazat ellenében,

tartózkodás nélkül

elfogadták a módosításokat. A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen a szavazáson.

Történelmi szavazáson vagyunk túl, a módosítások kétharmados elfogadásával megkezdtük/befejeztük az Orbán-rendszer közjogi átalakítását - mondta Magyar Péter. Szeptemberben indul egy minden magyart bevonó új alkotmányozási folyamat.

Ez "csak" egy állomás volt, folytatjuk a munkát, az ügynökakták megnyitását, az EU-s források hazahozatalát, a korrupció elleni küzdelmet - fogalmazott a miniszterelnök.

Sulyok Tamásnak 5 napja van, hogy aláírja ezt a módosítást, vagy lemondjon, nincs más lehetőség - mondta Magyar Péter.

A választók döntését hajtottuk végre - nyomatékosította Magyar,

aki szerint a hatalom végső forrása a nép. Magyar Péter arra is kitért, hogy Orbán Viktor jelenleg Amerikában tartózkodik, hogy megtekintse a futball-világbajnokság utolsó meccseit. Gulyás Gergely volt fideszes frakcióvezető lemondását Magyar úgy kommentálta: bárki is lesz az új frakcióvezető, Gulyásnál csak rosszabb lehet.

Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást, ez minden, csak nem a jogállam vége - vélekedett Magyar Péter.

Szeptember elejére egy nyílt, transzparens pályázaton kiválasztják az NVVH leendő vezetőit, és a hivatal megkezdheti a munkáját

- folytatta.

Zajlik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának tárgyalása is.

Jönnek a kérdések

A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársaságielnök-jelöltje - mondta egy újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter. Olyan jelöltet szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét, kiáll a gyengékért és elesettekért, és fontos erkölcsi kérdésekben megnyilvánul.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert