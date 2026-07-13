Megszavazták az Alaptörvény módosítását, Magyar Péter szerint nem kizárhatóak további módosítások

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Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosítását, ezzel Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását. A parlamenti zárószavazásokat követően a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatót tart az Országgyűlés Piros társalgójában, Magyar Péter megszólalásáról élőben tudósítunk.

Hétfőn 18:19-kor szavazott az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról, aminek része Sulyok Tamás köztársasági elnöki pozícióból történő eltávolítása, illetve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása.

A képviselők

139 igen szavazattal,

6 nem szavazat ellenében,

tartózkodás nélkül

elfogadták a módosításokat. A Fidesz-KDNP képviselői nem voltak jelen a szavazáson.

Történelmi szavazáson vagyunk túl, a módosítások kétharmados elfogadásával megkezdtük/befejeztük az Orbán-rendszer közjogi átalakítását - mondta Magyar Péter. Szeptemberben indul egy minden magyart bevonó új alkotmányozási folyamat.

Ez "csak" egy állomás volt, folytatjuk a munkát, az ügynökakták megnyitását, az EU-s források hazahozatalát, a korrupció elleni küzdelmet - fogalmazott a miniszterelnök.

Sulyok Tamásnak 5 napja van, hogy aláírja ezt a módosítást, vagy lemondjon, nincs más lehetőség - mondta Magyar Péter.

A választók döntését hajtottuk végre - nyomatékosította Magyar,

aki szerint a hatalom végső forrása a nép. Magyar Péter arra is kitért, hogy Orbán Viktor jelenleg Amerikában tartózkodik, hogy megtekintse a futball-világbajnokság utolsó meccseit. Gulyás Gergely volt fideszes frakcióvezető lemondását Magyar úgy kommentálta: bárki is lesz az új frakcióvezető, Gulyásnál csak rosszabb lehet.

Egy demokratikusan megválasztott parlament demokratikus többsége egy jogállamnak mindenben megfelelő eljárás végén hozott egy egyértelmű döntést, amire a magyar emberektől kért és kapott felhatalmazást, ez minden, csak nem a jogállam vége - vélekedett Magyar Péter.

Szeptember elejére egy nyílt, transzparens pályázaton kiválasztják az NVVH leendő vezetőit, és a hivatal megkezdheti a munkáját

- folytatta.

Zajlik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának tárgyalása is.

Jönnek a kérdések

A frakció még nem tárgyalt arról, hogy ki lenne a Tisza köztársaságielnök-jelöltje - mondta egy újságírói kérdésre válaszolva Magyar Péter. Olyan jelöltet szeretnének választani, aki képes megtestesíteni a nemzet egységét, kiáll a gyengékért és elesettekért, és fontos erkölcsi kérdésekben megnyilvánul. A 30 napos határidő miatt viszont nem lesz idő arra, hogy társadalmi egyeztetésre kerüljön sor az elnökjelölt személyét illetően. De Magyarország reakciója egyértelmű lesz. Lehet, hogy rövid elnöki ciklus lesz, mert az új alkotmány hatályba lépésekor, 1-1,5 év múlva véget érhet az elnök megbízatása, és akár közvetlen elnökválasztásra is sor kerülhet.

5 napja van Sulyok Tamásnak, hogy vagy aláírja a módosítást, vagy lemondjon. Formai szabálytalanság, közjogi normasértés nyilvánvalóan nem történt, így Sulyok Tamás egy ilyen beadvány benyújtásával szembemenne az Alaptörvény rendelkezéseivel, ekkor elkerülhetetlen lenne a megfosztási eljárás elindítása. Ha Orbán Viktor fontosabbnak tartja, hogy vébémeccsre menjen, akkor a köztársasági elnök is többet érdemel annál, mint hogy utolsó mohikánként alkotmányellenesen utóvédharcot folytasson - mondta Magyar.

A közvetlen elnökválasztásról Magyar azt mondta: most igyekeznek konszenzusos, mindenki által elfogadható jelöltet kiválasztani, az új alkotmány leendő tartalmát illetően viszont még nem lehet megelőlegezni semmilyen döntést.

Szó sincs arról, hogy önmagát akarná köztársasági elnöknek jelölni, mondta Magyar.

A Velencei Bizottság októberre tolta a válaszadást Sulyok Tamás megkeresésére, erről Magyar Péter úgy vélekedett, hogy mindenki tudja, hogy "trükkös dolog" egy jogállamot lebontó rendszer után újjáépíteni a jogállamiságot. Ilyenkor csak ideiglenes, egyszeri, gyors megoldással lehet átvágni a gordiuszi csomót. Ha van egy alkotmányos helyzet, amelyet egy félig-meddig autoriter maffia rendszer hozott létre, azt helyre kell hozni - mondta Magyar. Ezért nem számít negatív véleményre a Velencei Bizottságtól. De ha októberben vagy novemberben javaslatokat tesznek majd, azt az éppen akkor zajló alkotmányozási folyamatba be tudják majd építeni.

Jöhet még Alaptörvény-módosítás - utalt rá Magyar Péter, mert az új alkotmány megszületése hosszabb időt, 1-1,5 évet vehet igénybe, ezért nem kizárható, hogy addig lesz még a mostani Alaptörvényben módosítás. De a cél az, hogy minél kevesebb legyen.

Az alkotmánybírákról Magyar Péter felidézte: szeptember elején szűnik meg 4 alkotmánybírónak, és nem sokkal később még egynek a megbízatása, egyelőre több vonatkozó tervük nincsen. Több szempontból módosították az AB hatásköreit, jogköröket adtak vissza, fontos például, hogy maguk közül választhassanak elnököt az alkotmánybírák, egyelőre nem kell újra hozzányúlni a szabályozáshoz, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz még változás.

Az ellenzéki kritikákat, amelyek most a demokrácia végét vizionálják, Magyar Péter az elmúlt 16 év fényében hiteltelennek nevezte.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert