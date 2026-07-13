Megszólalt a lemondásáról Gulyás Gergely: Orbán Viktor tudomásul vette

Gulyás Gergely az interjúban elmondta, lemondásának két oka volt. Az egyik, hogy olyan alkotmánymódosítást fogadott el az Országgyűlés, „amely ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell”. Lemondása ezért figyelmeztetés és tiltakozás az 1990 óta „példátlan” lépések ellen.
A politikus úgy folytatta, lemondásának másik oka, hogy a mostani alkotmánymódosítással az ő passzív választójogát is megvonja a hatalom, nem lehet többet képviselő.
Az a jó, ha olyan frakcióvezető van, aki indulhat a következő választáson
– mondta Gulyás Gergely, megjegyezve, hogy a Fidesz-frakció kétharmada, a KDNP-frakció ¾-e nem indulhat újra 2030-ban.
Nehéz úgy hiteles frakcióvezetőnek lenni, ha nem indulhat újra a választáson – emelte ki a képviselő.
Gulyás Gergely megjegyezte, 2 és negyed órás beszélgetést folytatott a frakcióval. A Fidesz-frakció többi tagja nem akarta, hogy lemondjon.
A leköszönő frakcióvezető szerint egy-másfél héten belül meglesz az utódja. Ő elmondta a frakciónak, kit javasol, de az interjúban ezt nem akarta nyilvánosságra hozni. Annyit azonban közölt,
olyan jelenlegi képviselő a jelöltje, aki 2030-ban is újraindulhat.
Kérdésre azt mondta, nem Szentkirályi Alexandra a jelöltje, de további találgatásokba nem akart belemenni.
Gulyás Gergely szerint a Fidesz nem gyengülni fog a váltással – szerinte az ő jelöltje „jobban fogja csinálni, mint én”.
Arra a kérdésre, hogy miért nem mond le a mandátumáról, elmondta, ez is felmerült benne, de határozott kérés volt, hogy segítse tovább a frakció munkáját a frakció tagjaként.
Gulyás Gergely kérdésre azt mondta,
Orbán Viktor „tudomásul vette” a lemondását.
A Fidesz elnökével még pénteken beszélt, akkor közölte vele lemondási szándékát.
Hátrébb lépek, igen
– jegyezte meg a leköszönő frakcióvezető.
Megjegyezte, azt nem mondaná, hogy az alkotmánymódosítás után diktatúra lenne, de „1989/90 óta példátlan módon sérült a demokrácia”.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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