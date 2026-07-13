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Súlyos helyzetbe kerültek a nyugdíj előtt állók: százezrek csúszhatnak szegénységbe a korhatáremelés miatt az Egyesült Királyságban
Gazdaság

Súlyos helyzetbe kerültek a nyugdíj előtt állók: százezrek csúszhatnak szegénységbe a korhatáremelés miatt az Egyesült Királyságban

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Az Egyesült Királyság parlamentjének pártokon átívelő munkaügyi és nyugdíjbizottsága azt javasolja a kormánynak, hogy emelje meg a 66 éveseknek folyósított univerzális segély összegét, mivel az állami nyugdíjkorhatár emelése egyre több embert taszíthat szegénységbe. A javaslat átmeneti megoldást jelentene a hosszabb távú támogatási rendszer kidolgozásáig - írja az FT Adviser.

Az állami nyugdíjkorhatár fokozatosan emelkedik, és 2028 áprilisára eléri a 67 évet. A garantált, havi 1031 fontot biztosító nyugdíj-kiegészítő támogatás (Pension Credit) azonban csak azoknak jár, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt. A bizottság jelentése szerint ez azt jelenti, hogy

egyre több 66 éves kényszerül hosszabb ideig a jóval alacsonyabb, havi 425 fontos univerzális segélyre hagyatkozni.

A helyzet különösen a rossz egészségi állapotúakat, a hozzátartozóikat ápolókat, valamint a fizikailag megterhelő munkakörökben évtizedeket ledolgozókat érinti súlyosan. Sokan kényszerülnek arra, hogy a nyugdíjas éveikre félretett megtakarításaikat éljék fel, amíg el nem érik a hivatalos nyugdíjkorhatárt.

Debbie Abrahams, a bizottság elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közelítő, nehéz helyzetben lévő embereknek választaniuk kelljen a romló egészségi állapot melletti további munka és a nyugdíjba vonulásig tartó elszegényedés között. Az elnök rámutatott arra is, hogy az idősebb korosztály a betegségek, az életkori diszkrimináció és az átképzési lehetőségek hiánya miatt lényegesen nagyobb akadályokkal néz szembe a munkaerőpiacon.

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A képviselők bírálták a "gyenge döntéshozatalt" is, miután kiderült, hogy a nyugdíjkorhatár emeléséről szóló legutóbbi hatásvizsgálatok 2011-ből és 2013-ból származnak, vagyis már több mint egy évtizedesek. A bizottság figyelmeztetett, hogy

amikor 2020-ban 66 évre emelték a korhatárt, a nyugdíj előtti utolsó évükben lévők körében a szegénységi arány 10-ről 24 százalékra ugrott,

ami mintegy 100 ezer embert taszított a szegénységi küszöb alá.

A jelentés szerint a 66 évesek kiegészítő támogatása 600 millió fontba kerülne, miközben a pénzügyminisztérium 10,5 milliárd fontos megtakarítást vár a korhatáremeléstől. A dokumentum megfogalmazása szerint bár a foglalkoztatásra gyakorolt hatás is fontos szempont, a szegénység csökkentésének kényszere felülírja a munkavállalási ösztönzők miatti aggodalmakat.

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