Tisza-kormány: Magyar Péter erő üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben

Mozgalmas hétvégét zárt a Tisza-kormány, hétfőn pedig az Országgyűlés elé kerül az Alaptörvény 17. módosítása, amely a köztársasági elnök jogállását és Sulyok Tamás távozását eredményezheti. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte,

hogy amennyiben az államfő nem írja alá az elfogadott módosítást, öt napon belül kezdeményezhetik a megfosztási eljárást.

A kormányfő hétfő délelőtt Kecskeméten vesz részt egy új Mercedes-üzem megnyitásán, délután pedig felszólal a parlamentben, majd az ottani szavazásokon lesz jelen.

Magyar Péter a hétvégén egy Reddit-fórumon részletesen beszélt a következő hónapokra tervezett intézkedésekről. Többek között arról, hogy a kormány szigorítaná a gyorshajtókra és az ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket, felülvizsgálná az autópályák ellenőrzési rendszerét, valamint új lakossági energetikai és otthonfelújítási pályázatokat indítana.

Napirenden van:

a diákhitel kamatának csökkentése ,

, a női higiénés termékek, az alapvető élelmiszerek, valamint a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése is.

A miniszterelnök a Redditen beszélt még a nyugdíjas SZÉP-kártyáról, egy új hazaváró programról, a kaszinók adómentességének megszüntetéséről és az online szerencsejáték-piac szabályozásának átalakításáról.

A szociális és közszolgálati területen szintén jelentős változásokat helyezett kilátásba a kabinet. Ősszel vagy legkésőbb 2027 elején 25 százalékos béremelés jöhet a szociális ágazatban, miközben célzott bérrendezést készítenek elő az iskolák nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozóinak. Az egyszülős családok gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak, ugyanakkor ehhez az érintetteknek egyedülálló szülőként kell szerepelniük a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

A tankerületi központok átalakításáról várhatóan ősszel születhet döntés, augusztus végén pedig egy új társadalmi részvételi platform is elindulhat, amelyen mesterséges intelligencia segítené a lakossági javaslatok feldolgozását.

Az egészségügyi kormányzat egyik legfontosabb feladatának a súlyos munkaerőhiány kezelését tekinti, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter legalább 20–25 százalékos béremelésről, új miniszteri biztosok kinevezéséről, a kórházi vezetői megbízások rendezéséről és a várólisták érdemi csökkentéséről beszélt. Megkezdődtek az egyeztetések arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat vegye át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. feladatait. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben közben új hűtési rendszert alakítanak ki, szeptemberben pedig egy korszerű CT-készülék érkezhet az intézménybe.

A közlekedési és gazdasági tárcák több nagy horderejű ügyet is napirendre vettek, így például Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter szerint az állam négy év alatt 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncesszornak egy olyan előfinanszírozási konstrukcióban, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. A balatoni vasút fejlesztésének előkészítése is megkezdődött: a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt kétvágányúvá alakítanák, a pályasebességet pedig 100-ról 160 kilométer per órára emelnék.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eközben arról számolt be, hogy

sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit, miközben májusban és júniusban 4–5 százalékkal bővülhetett a lakossági fogyasztás.

A kabinet az állami intézményrendszer és a korábbi támogatási konstrukciók átvilágítását is folytatja. Átfogó vizsgálat zajlik a közmédia online hírszolgáltatásánál, miközben az M1-en, a rádiókban és a digitális felületeken fokozatosan újraindult a hírszolgáltatás. A kormány felülvizsgálná az agrárkamara választási és tagdíjfizetési rendszerét, továbbá vizsgálja a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét, a rendszerhasználati díjakat és a független benzinkutaknak ígért kompenzációt. Napirenden van a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék vezetésének átalakítása, valamint a sajtó-helyreigazítási szabályok szigorítása is, így hétfőn az alkotmánymódosítás mellett több új kormányzati döntés is érkezhet.

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