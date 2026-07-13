Tisza-kormány: Magyar Péter erős üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben

Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása
Magyar Péter miniszterelnök hétfőn 13 órakor ismerteti a kormány álláspontját az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról hétfői napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök egy szombati Reddit AMA-fórumon megerősítette, hogy támogatja a köztársasági elnök közvetlen választását, és az új alkotmány kidolgozásába a társadalmat is bevonnák. Az online kérdezz-feleleken számos gazdaságpolitikai és szociális intézkedést is felvázolt, köztük új energetikai pályázatot, áfacsökkentést, célzott béremeléseket és a diákhitel kamatának mérséklését. Emellett szabályozási változásokat is előrevetített a közlekedési szankciók szigorításától a bírói kinevezési rendszer átalakításáig. Cikkünket folyamatosan frissítjük a parlamenti eseményekkel és a felszólalás legfontosabb bejelentéseivel.
Új irányt venne a szúnyoggyérítés Magyarországon - megszólalt a miniszter
Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a szúnyogok elleni védekezés továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a jelenlegi gyakorlat helyett hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldásokra van szükség. A tárca egyik kiemelt feladatának tekinti a biológiai szúnyoggyérítésre való országos átállás előkészítését.
Magyar Péter erős üzenetet küldött a legnagyobb magyarországi cégeknek
A gazdasági növekedés csak akkor tekinthető sikeresnek, ha annak eredményeiből a munkavállalók is részesülnek. A kormányfő szerint a beruházásoknak a magyar gazdaság egészét kell szolgálniuk, a hazai kis- és középvállalkozásokat is bevonva a nemzetközi beszállítói láncokba – mondta Magyar Péter miniszterelnök a Mercedes-Benz új kecskeméti üzemének átadásán. Az új kormány kiszámítható partneri kapcsolatot és stabil gazdasági környezetet ígér a befektetőknek, cserébe azonban elvárja a jogszabályok betartását és a magyar munkavállalók megbecsülését.
Beperelte Magyar Pétert a volt államfő, előkerült egy dokumentum is
Áder János volt köztársasági elnök rágalmazás miatt büntetőpert, valamint személyiségi jogi és jó hírnév megsértése miatt polgári pert indít Magyar Péter ellen. A volt államfő Bayer Zsolt műsorában jelentette be, miután Magyar Péter azt állította, Áder 2018-as amerikai hivatalos útjára lányát közpénzből vitte magával. Áder a vádakra reagálva dokumentumokat mutatott, hogy lánya saját költségen utazott.
Orbán Anita is megszólalt az alkotmányozásról
Ma az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról szavaz. A javaslat elfogadása fontos lépés a jogállam helyreállítása, a közélet átláthatóbbá tétele és az elmúlt években kialakult hatalmi monopóliumok lebontása felé – írta Facebook-bejegyzésében a külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes. Szerinte a módosítás megteremti a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának alkotmányos alapját, és lehetőséget ad arra, hogy a demokratikus felhatalmazás alapján megkezdődjön az állami intézményrendszer megújítása, amelyet ő a szavazatával is támogat.
A döntés után minden közjogi szereplő felelőssége, hogy az alkotmányos szabályoknak megfelelően járjon el.
Gulyás Gergely tagadja Magyar Péter állítását
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője valótlannak nevezte Magyar Péter miniszterelnöknek az Alaptörvény tizenhetedik módosításával kapcsolatban megfogalmazott állításait. A kormánypárti politikus hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a miniszterelnöknek sem a személyére, sem a Fidesz-frakció szerepére vonatkozó kijelentései nem felelnek meg a valóságnak – írja az MTI.
Magyar Péter korábban azt állította, hogy a Fidesz „kézi irányításra tért át a Sándor-palotában”, megtiltotta a köztársasági elnöknek az alkotmánymódosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre elkészítette azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene benyújtania. A miniszterelnök szerint ezzel a Fidesz megpróbálja megakadályozni a módosítás hatálybalépését és az általa „orbáni maffiának” nevezett rendszer lebontását.
Gulyás erre úgy reagált, hogy miközben a Tisza szerinte az elmúlt 36 év egyik legsúlyosabb parlamenti döntésére készül, Magyar Péter megalapozatlan vádakkal támadja azokat, akiket a kormány közjogi eszközökkel kíván kizárni a demokratikus versenyből. A Fidesz frakcióvezetője az alkotmánymódosítást „sötét, alkotmányellenes akciónak” minősítette.
Gulyás ugyanakkor egy ponton egyetértett Magyar Péterrel: szerinte azoknak, akik részt vesznek a módosítás elfogadásában, később felelősséget kell vállalniuk döntésükért. A frakcióvezető értelmezése szerint ugyanis a változtatás akadályozná a demokratikus népakarat érvényesülését, ezért annak politikai és közjogi következményei sem maradhatnak el.
Fény derült a titkos kifizetésekre: még a legkisebb állami megbízások is Fidesz-közeli üzletemberhez vándoroltak
Egy közérdekű adatigénylés nyomán derült fény arra, hogy az állami kommunikációs és rendezvényszervező szervek milyen ötmillió forint alatti, így alapvetően nem nyilvános szerződéseket kötöttek az elmúlt években. A megszerzett adatokból egyrészt láthatóvá vált Balásy Gyula cégeinek egy eddig ismeretlen, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnoksághoz kapcsolódó megbízása, másrészt feltűnt a listán egy olyan vállalkozás is, amely a Tisza Párt egykori önkéntesének, Zelcsényi Miklósnak a családjához köthető.
Eddig nem látott közjogi intézményt kap Magyarország – Mi lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata?
A Magyar Péter vezette Tisza-kormány 2026. július 10-én benyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, röviden az NVVH-ról szóló törvényjavaslatot. A javaslat egy, a magyar közjogi rendszerben korábban nem ismert hibrid intézményt hozna létre, amely egyszerre kapna közvagyonvédelmi, közigazgatási, nyomozati, vádképviseleti és polgári jogi igényérvényesítési jogosítványokat. A hivatalos indokolás szerint az NVVH feladata a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, azonosítása és visszaszerzése, valamint a hasonló visszaélések jövőbeni megelőzése lenne. A konstrukcióban azonosíthatók fontos és előremutató garanciális elemek, ugyanakkor a rendkívül széles hatáskörök miatt érdemi jogállami kockázatok is felmerülnek.
Elhagyta az országot Orbán Viktor – már az USA-ban tartózkodik a Fidesz-elnök
Orbán Viktor korábbi miniszterelnök az Egyesült Államokba utazott, hogy a helyszínen tekintse meg a labdarúgó-világbajnokság elődöntőit és döntőjét. A mérkőzések mellett az utazás arra is lehetőséget teremthet, hogy a politikus hosszú idő után ismét személyesen találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – számolt be az Index.
Kiszivárogtak a titkos kormányhatározatok: elképesztő milliárdokat osztott szét az Orbán-kormány
Több mint félmilliárd forint közpénzt költött el az előző, Orbán Viktor vezette kormány a Jeruzsálemi Magyar Akadémia titkos létrehozására a választások előtt. Egy bírósági úton kikényszerített adatigénylés nyomán nemcsak a rejtélyes intézmény finanszírozásának részletei derültek ki, hanem az is, hogy a kabinet az elmúlt években mintegy 160 milliárd forintot osztott szét a nyilvánosság kizárásával, nem nyilvános határozatokkal különböző kormányközeli szervezeteknek - tudósított az Átlátszó.
Vitézy Dávid a GYSEV-adatainál is transzparenciát ígért
Júliustól a GYSEV is havonta közzéteszi a menetrendszerűségi mutatóit, valamint a vasúti pályák állapotáról szóló jelentéseit. Az intézkedés célja az utastájékoztatás színvonalának emelése és az átláthatóság fokozása, kapcsolódva a közelmúltban újraindított hazai vasúti adatszolgáltatásokhoz - közölte a Vitézy Dávid.
A rendszeresen publikált teljesítmény- és minőségi jelentésekből az utazóközönség pontos és összehasonlítható képet kaphat a vonatok pontosságáról, az aktuális sebességkorlátozásokról, valamint a vasúthálózat általános állapotáról.
A GYSEV történetében korábban nem volt példa ilyen jellegű, nyilvános adatszolgáltatásra.
A lépés egy szélesebb körű tájékoztatási folyamat része, amelynek során az elmúlt hónapokban több, korábban leállított vasúti információs szolgáltatást is visszaállítottak. Ennek keretében ismét bárki számára elérhetővé vált a vonatok mozgását mutató EMIG rendszer, valamint a valós idejű adatokat biztosító Vonatinfó, amely már a MÁV mobilalkalmazásban is használható. Emellett a MÁV honlapján újra elérhetők a korábbi módszertan alapján készülő, részletes havi menetrendszerűségi jelentések is.
Magyar Péter világosan üzent Sulyok Tamásnak: ha ezt meglépi, azonnal indul az eljárás
Az Országgyűlés ma szavaz az Alaptörvény 17. módosításáról, amelynek célja a korábbi politikai és gazdasági berendezkedés felszámolása. Magyar Péter közleménye szerint a Fidesz megpróbálja megakadályozni a jogszabály hatálybalépését, ám ha Sulyok Tamás köztársasági elnök enged a nyomásnak, és nem írja alá a saját távozását is megalapozó dokumentumot, a parlament megfosztási eljárást indít ellene - közölte a Péter Magyar.
Balásy Gyuláéknál indult rendőrségi nyomozás miatt borul az augusztus 20-i tűzijáték
Mindössze néhány hete maradt az államnak arra, hogy új szervezőt találjon az augusztus 20-i ünnepségsorozat és a tűzijáték lebonyolítására. A rendkívüli sürgősséggel indított közbeszerzési eljárásra azért van szükség, mert az eredeti nyertes, a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport szerződéseit a folyamatban lévő nyomozások és a zárolt bankszámlák miatt fel kellett mondani – számolt be a HVG.
Kiperelték a titkolt adatokat: egymilliós éjszakánkénti számlát is fizettünk Nagy Márton külföldi luxusútjai után
Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter kilenc hónap alatt 12 külföldi kiküldetésen vett részt, és rendszeresen ötcsillagos luxusszállodákban szállt meg. A minisztérium eredetileg megtagadta az adatok kiadását a 24.hu-nak, de a bíróság kimondta, hogy egy kormánytag hivatalos útjainak szállodaköltségei közérdekű adatnak minősülnek.
Tisza-kormány: sorsdöntő szavazás jön a parlamentben, nagy bejelentésekre készül Magyar Péter
Mozgalmas hétvégét zárt a Tisza-kormány, hétfőn pedig az Országgyűlés elé kerül az Alaptörvény 17. módosítása, amely a köztársasági elnök jogállását és Sulyok Tamás távozását eredményezheti. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte,
hogy amennyiben az államfő nem írja alá az elfogadott módosítást, öt napon belül kezdeményezhetik a megfosztási eljárást.
A kormányfő hétfő délelőtt Kecskeméten vesz részt egy új Mercedes-üzem megnyitásán, délután pedig felszólal a parlamentben, majd az ottani szavazásokon lesz jelen.
Magyar Péter a hétvégén egy Reddit-fórumon részletesen beszélt a következő hónapokra tervezett intézkedésekről. Többek között arról, hogy a kormány szigorítaná a gyorshajtókra és az ittas vezetőkre kiszabható büntetéseket, felülvizsgálná az autópályák ellenőrzési rendszerét, valamint új lakossági energetikai és otthonfelújítási pályázatokat indítana.
Napirenden van:
- a diákhitel kamatának csökkentése,
- a női higiénés termékek, az alapvető élelmiszerek, valamint a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése is.
A miniszterelnök a Redditen beszélt még a nyugdíjas SZÉP-kártyáról, egy új hazaváró programról, a kaszinók adómentességének megszüntetéséről és az online szerencsejáték-piac szabályozásának átalakításáról.
A szociális és közszolgálati területen szintén jelentős változásokat helyezett kilátásba a kabinet. Ősszel vagy legkésőbb 2027 elején 25 százalékos béremelés jöhet a szociális ágazatban, miközben célzott bérrendezést készítenek elő az iskolák nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozóinak. Az egyszülős családok gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kaphatnak, ugyanakkor ehhez az érintetteknek egyedülálló szülőként kell szerepelniük a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.
A tankerületi központok átalakításáról várhatóan ősszel születhet döntés, augusztus végén pedig egy új társadalmi részvételi platform is elindulhat, amelyen mesterséges intelligencia segítené a lakossági javaslatok feldolgozását.
Az egészségügyi kormányzat egyik legfontosabb feladatának a súlyos munkaerőhiány kezelését tekinti, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter legalább 20–25 százalékos béremelésről, új miniszteri biztosok kinevezéséről, a kórházi vezetői megbízások rendezéséről és a várólisták érdemi csökkentéséről beszélt. Megkezdődtek az egyeztetések arról is, hogy az Országos Mentőszolgálat vegye át a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. feladatait. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben közben új hűtési rendszert alakítanak ki, szeptemberben pedig egy korszerű CT-készülék érkezhet az intézménybe.
A közlekedési és gazdasági tárcák több nagy horderejű ügyet is napirendre vettek, így például Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter szerint az állam négy év alatt 1024 milliárd forintot fizetett ki az autópálya-koncesszornak egy olyan előfinanszírozási konstrukcióban, amely miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított. A balatoni vasút fejlesztésének előkészítése is megkezdődött: a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakaszt kétvágányúvá alakítanák, a pályasebességet pedig 100-ról 160 kilométer per órára emelnék.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter eközben arról számolt be, hogy
sikerült visszatölteni az ország stratégiai kőolajkészleteit, miközben májusban és júniusban 4–5 százalékkal bővülhetett a lakossági fogyasztás.
A kabinet az állami intézményrendszer és a korábbi támogatási konstrukciók átvilágítását is folytatja. Átfogó vizsgálat zajlik a közmédia online hírszolgáltatásánál, miközben az M1-en, a rádiókban és a digitális felületeken fokozatosan újraindult a hírszolgáltatás. A kormány felülvizsgálná az agrárkamara választási és tagdíjfizetési rendszerét, továbbá vizsgálja a Bosnyák téri irodakomplexum ügyét, a rendszerhasználati díjakat és a független benzinkutaknak ígért kompenzációt. Napirenden van a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék vezetésének átalakítása, valamint a sajtó-helyreigazítási szabályok szigorítása is, így hétfőn az alkotmánymódosítás mellett több új kormányzati döntés is érkezhet.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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