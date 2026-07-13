Török Gábor: hiába az alkotmányos válság fenyegetése, ma vége lett Orbán Viktor politikai mítoszának

Az Országgyűlés hétfőn kezdett tárgyalni az alaptörvény 17. módosításáról, és a kétharmados tiszás többség könnyen elmozdíthatja Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Sulyok előzetes alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezését mérlegeli, miközben Magyar Péter miniszterelnök gyávasággal és a Fidesz érdekeinek kiszolgálásával vádolta, valamint megfosztási eljárást helyezett kilátásba.
A konfliktust Török Gábor politikai elemző is értékelte, aki szerint a módosítás valóban példátlan precedenst teremthet, ugyanakkor a politikai üzenetek hitelessége legalább ilyen fontos kérdéssé vált.
Török Gábor azt írta, a politikában minden üzenetet hordoz, így maga a politikus és annak életvitele is.
Értékelése szerint ha valaki azt állítja, hogy országában véget ért a demokrácia, akkor ugyanazon a napon nem utazhat el a labdarúgó-világbajnokságra, mert ezzel saját mondanivalóját teszi hiteltelenné – utalt ezzel Orbán Viktor leváltott miniszterelnökre, aki a Facebookon egy a magyar demokráciát temető bejegyzést tett közzé az Egyesült Államokba tartva.
Úgy vélte, a tizenhetedik alkotmánymódosításnak
az államfő eltávolítására irányuló, egymondatos politikai döntése valóban eddig példátlan precedenst teremt, és akár alkotmányos válsággal is fenyeget.
Török szerint azonban ezen a napon inkább Orbán Viktor politikai mítosza ért véget, mintsem a magyar demokrácia.
Sulyok Tamás hétfőn közleményben utasította vissza Magyar Péter napirendi felszólalásában megfogalmazott állításait, amelyekben felkérdezte a köztársasági elnököt, hogy például miért nem szólalt fel a gyermekvédelmi intézményekben tapasztalt botrányok ügyében, miért nem bírálta a gyülekezési törvény korlátozását, miért nem képviselte a fenyegetett magyar embereket ezekben az ügyekben.
Sulyok ezeket valótlannak és az államfői tisztséghez méltatlannak nevezett. A köztársasági elnök szerint a miniszterelnök kijelentései a közvélemény befolyásolását, valamint független döntésének korlátozását szolgálták. Magyar ezzel szemben egy Facebook-kommentben is arra szólította fel Sulyokot, hogy jelenjen meg az Országgyűlésben, vállaljon nyílt alkotmányjogi vitát, és ne késleltesse a döntést, mert szerinte heteken belül új államfője lehet Magyarországnak.
A tiszás kétharmaddal rendelkező parlament hétfőn szavazhat is az alkotmánymódosításról, amely Sulyok elmozdítása mellett tizenkét éves mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselők számára. Magyar Péter szerint az államfő a módosítást kizárólag közjogi érvényességi szempontból vizsgálhatja, annak tartalmát nem mérlegelheti. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a javaslatot,
Sulyoknak öt napja lesz annak aláírására, az aláírás megtagadása esetén pedig megfosztási eljárás indulhat ellene.
A miniszterelnök azt állította, hogy a Fidesz a választási vereség után az Alkotmánybíróság és a Sándor-palota segítségével próbálja késleltetni a hatalomváltást, miközben a volt kormánypárt már tüntetést is szervezett a módosítás ellen.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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