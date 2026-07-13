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Török Gábor: hiába az alkotmányos válság fenyegetése, ma vége lett Orbán Viktor politikai mítoszának
Gazdaság

Török Gábor: hiába az alkotmányos válság fenyegetése, ma vége lett Orbán Viktor politikai mítoszának

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Az Országgyűlés hétfőn megkezdte az alaptörvény 17. módosításának tárgyalását a végszavazás előtt, amely Sulyok Tamás köztársasági elnök elmozdítását és tizenkét éves mandátumkorlát bevezetését célozza az országgyűlési képviselők számára. Sulyok visszautasította a politikai nyomást, és előzetes alkotmánybírósági normakontrollt mérlegelt, míg Magyar Péter miniszterelnök gyávasággal vádolta, és megfosztási eljárást helyezett kilátásba az aláírás megtagadása esetén. Török Gábor politikai elemző szerint a módosítás példátlan precedenst teremt és alkotmányos válsággal fenyegethet, ugyanakkor Orbán Viktor hitelességét is megkérdőjelezte, aki a magyar demokrácia végét hirdette, miközben a labdarúgó-világbajnokságra utazott. A kétharmados tiszás többséggel rendelkező parlament akár már hétfőn szavazhat a javaslatról.

Az Országgyűlés hétfőn kezdett tárgyalni az alaptörvény 17. módosításáról, és a kétharmados tiszás többség könnyen elmozdíthatja Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Sulyok előzetes alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezését mérlegeli, miközben Magyar Péter miniszterelnök gyávasággal és a Fidesz érdekeinek kiszolgálásával vádolta, valamint megfosztási eljárást helyezett kilátásba.

A konfliktust Török Gábor politikai elemző is értékelte, aki szerint a módosítás valóban példátlan precedenst teremthet, ugyanakkor a politikai üzenetek hitelessége legalább ilyen fontos kérdéssé vált.

Török Gábor azt írta, a politikában minden üzenetet hordoz, így maga a politikus és annak életvitele is.

Értékelése szerint ha valaki azt állítja, hogy országában véget ért a demokrácia, akkor ugyanazon a napon nem utazhat el a labdarúgó-világbajnokságra, mert ezzel saját mondanivalóját teszi hiteltelenné – utalt ezzel Orbán Viktor leváltott miniszterelnökre, aki a Facebookon egy a magyar demokráciát temető bejegyzést tett közzé az Egyesült Államokba tartva.

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az államfő eltávolítására irányuló, egymondatos politikai döntése valóban eddig példátlan precedenst teremt, és akár alkotmányos válsággal is fenyeget.

Török szerint azonban ezen a napon inkább Orbán Viktor politikai mítosza ért véget, mintsem a magyar demokrácia.

Sulyok Tamás hétfőn közleményben utasította vissza Magyar Péter napirendi felszólalásában megfogalmazott állításait, amelyekben felkérdezte a köztársasági elnököt, hogy például miért nem szólalt fel a gyermekvédelmi intézményekben tapasztalt botrányok ügyében, miért nem bírálta a gyülekezési törvény korlátozását, miért nem képviselte a fenyegetett magyar embereket ezekben az ügyekben.

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Sulyok ezeket valótlannak és az államfői tisztséghez méltatlannak nevezett. A köztársasági elnök szerint a miniszterelnök kijelentései a közvélemény befolyásolását, valamint független döntésének korlátozását szolgálták. Magyar ezzel szemben egy Facebook-kommentben is arra szólította fel Sulyokot, hogy jelenjen meg az Országgyűlésben, vállaljon nyílt alkotmányjogi vitát, és ne késleltesse a döntést, mert szerinte heteken belül új államfője lehet Magyarországnak.

A tiszás kétharmaddal rendelkező parlament hétfőn szavazhat is az alkotmánymódosításról, amely Sulyok elmozdítása mellett tizenkét éves mandátumkorlátot vezetne be az országgyűlési képviselők számára. Magyar Péter szerint az államfő a módosítást kizárólag közjogi érvényességi szempontból vizsgálhatja, annak tartalmát nem mérlegelheti. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a javaslatot,

Sulyoknak öt napja lesz annak aláírására, az aláírás megtagadása esetén pedig megfosztási eljárás indulhat ellene.

A miniszterelnök azt állította, hogy a Fidesz a választási vereség után az Alkotmánybíróság és a Sándor-palota segítségével próbálja késleltetni a hatalomváltást, miközben a volt kormánypárt már tüntetést is szervezett a módosítás ellen.

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