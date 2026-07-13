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Úgy fest, megmenekül az államcsődtől a bajba jutott ország
Gazdaság

Úgy fest, megmenekül az államcsődtől a bajba jutott ország

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Adósságrendezésének egyik utolsó eleme zárult le hétfőn, így megúszta az államcsődöt Ghána. A nyugat-afrikai ország 2022 decemberében vált fizetésképtelenné, az S&P pedig márciusban jelezte, hogy az elvi megállapodások az átstrukturálásra váró adósság közel 97 százalékát lefedik.

A kötvénytulajdonosok hétfőn 253,2 millió dollár értékű, Ghánához köthető kötvényt cseréltek 155 millió dollárnyi új kötvényre, ezzel lezárva a nyugat-afrikai ország átfogó adósságrendezésének egyik utolsó fennmaradó elemét – számolt be a Reuters.

A csere a Saderea Designated Activity Company által 2014-ben kibocsátott kötvényeket érintette. Ez az ír székhelyű, különleges célú gazdasági társaság Ghána egészségügyi ágazatának finanszírozását segítette. A megállapodás azt követően lépett életbe, hogy az összes kötvénytulajdonos jóváhagyta a feltételeket.

A régi kötvényeket teljes egészében törölték, ezek helyébe egy 116 millió dollár értékű, 2035-ös lejáratú, valamint egy 39 millió dollár értékű, 2037-es lejáratú kötvény lépett.

A 2035-ös papírok kamata alacsony szintről indulva fokozatosan emelkedik majd, míg a 2037-es kötvények fix 1,5 százalékos kamatot fizetnek.

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Mivel minden kötvénytulajdonos elfogadta a cserét, nincs szükség az eredeti konstrukcióba beépített biztonsági mechanizmusokra, például a tartási időszakokra és a készpénzes kifizetésekre vonatkozó rendelkezésekre. A tranzakció a június 23-i bejelentést követően vált véglegessé, amikor a kötvények több mint kétharmadát birtokló hitelezők elfogadták a feltételeket, elérve azt a küszöbértéket, amely a megállapodást az összes kötvénytulajdonosra nézve kötelezővé tette.

Ezzel a lépéssel Ghána közel került adósságrendezésének lezárásához, megúszta az államcsődöt, miután az S&P hitelminősítő márciusban közölte, hogy az elvi megállapodások az átstrukturálásra váró adósság közel 97 százalékát lefedik.

Az ország 2022 decemberében vált fizetésképtelenné, miután a globális kamatemelkedés, a világjárványt követő infláció, valamint a túlköltekezés és az elhibázott kormányzati lépések mély gazdasági válságba sodorták az országot.

Forrás: Reuters

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