Új irányt venne a szúnyoggyérítés Magyarországon - megszólalt a miniszter

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a szúnyogok elleni védekezés továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a jelenlegi gyakorlat helyett hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldásokra van szükség. A tárca egyik kiemelt feladatának tekinti a biológiai szúnyoggyérítésre való országos átállás előkészítését.

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A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás és a globális kereskedelem következtében egyre nagyobb kihívást jelent az invazív szúnyogfajok terjedése Európában, így Magyarországon is. Ezek a fajok olyan betegségeket terjeszthetnek, amelyek a háziállatokra, a társállatokra és az emberekre egyaránt veszélyt jelenthetnek. Emellett a jövőben a vízmegtartási programok bővülésével a természetes szaporodóhelyek száma is növekedhet.

A miniszter szerint Magyarországon jelenleg még

túlnyomórészt kémiai úton végzik a szúnyoggyérítést, amely nemcsak a környezetet terheli, hanem hatékonysága is korlátozott.

A korábban használt hatóanyag esetében ezer elpusztított rovarból átlagosan mindössze egy volt szúnyog, míg a jelenleg alkalmazott szerek esetében száz elpusztított rovarból csupán egy tartozik a célzott fajhoz.

Biológiai megoldás

A minisztérium célja a célzott biológiai szúnyoglárva-irtás szélesebb körű alkalmazása. Nyugat-Európában a szúnyoggyérítés mintegy 98 százaléka már ilyen módszerrel történik, míg Magyarországon ennek aránya jelenleg sajnos majdnem fordított.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium tervei között szerepel

a biológiai szúnyoggyérítés országos rendszerének megszervezése,

valamint a lakosság aktív bevonása és folyamatos tájékoztatása.

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