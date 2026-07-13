NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Új irányt venne a szúnyoggyérítés Magyarországon - megszólalt a miniszter
Gazdaság

Új irányt venne a szúnyoggyérítés Magyarországon - megszólalt a miniszter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter szerint a szúnyogok elleni védekezés továbbra is elengedhetetlen, ugyanakkor a jelenlegi gyakorlat helyett hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldásokra van szükség. A tárca egyik kiemelt feladatának tekinti a biológiai szúnyoggyérítésre való országos átállás előkészítését.
Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás és a globális kereskedelem következtében egyre nagyobb kihívást jelent az invazív szúnyogfajok terjedése Európában, így Magyarországon is. Ezek a fajok olyan betegségeket terjeszthetnek, amelyek a háziállatokra, a társállatokra és az emberekre egyaránt veszélyt jelenthetnek. Emellett a jövőben a vízmegtartási programok bővülésével a természetes szaporodóhelyek száma is növekedhet.

A miniszter szerint Magyarországon jelenleg még

túlnyomórészt kémiai úton végzik a szúnyoggyérítést, amely nemcsak a környezetet terheli, hanem hatékonysága is korlátozott.

A korábban használt hatóanyag esetében ezer elpusztított rovarból átlagosan mindössze egy volt szúnyog, míg a jelenleg alkalmazott szerek esetében száz elpusztított rovarból csupán egy tartozik a célzott fajhoz.

Még több Gazdaság

Hamarosan bejelentést tesz Magyar Péter a Parlamentben – indul az „abszolút országház” újabb felvonása

Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára

Tisza-kormány: Magyar Péter erős üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben

Biológiai megoldás

A minisztérium célja a célzott biológiai szúnyoglárva-irtás szélesebb körű alkalmazása. Nyugat-Európában a szúnyoggyérítés mintegy 98 százaléka már ilyen módszerrel történik, míg Magyarországon ennek aránya jelenleg sajnos majdnem fordított.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium tervei között szerepel

a biológiai szúnyoggyérítés országos rendszerének megszervezése,

valamint a lakosság aktív bevonása és folyamatos tájékoztatása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: lezárták a reptereket
Tisza-kormány: Magyar Péter erős üzenetet küldött, áll a bál Sulyok Tamás miatt a parlamentben
Dél-Korea segítséget kért Észak-Koreától
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility