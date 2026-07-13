Új párt veheti át a teljesen kiszoruló Fidesz helyét – alapjaiban rendeződhet át a magyar politikai térkép

A Tisza Párt elmozdíthatja Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miközben a Fidesz támogatottsága 23–24 százalékra esett, és elsődleges célja már a további zuhanás megállítása – többek között ezeknek mondta Róna Dániel a Telexnek. A 21 Kutatóközpont elemzője Orbán Viktor helyzetét csapdának nevezte, amelyből sem a visszavonulás, sem a bocsánatkérés nem jelent kiutat, így fokozatos marginalizálódására számít. A Tisza politikailag tudatos lépéseként értékelte a képviselői mandátumok tizenkét éves maximálását is, amely a Fidesz parlamenti jelenlétét gyengítheti. Hosszabb távon a Mi Hazánk próbálhatja átvenni a gyengülő Fidesz szerepét, tudatosan nyitva a csalódott fideszes szavazók felé.

Az áprilisi választási eredményeket legpontosabb megjósoló 21 Kutatóközpont elemzője, Róna Dániel szerint a Tisza Párt jó eséllyel elmozdíthatja Sulyok Tamást a köztársasági elnöki posztról, miközben a Fidesz politikai mozgástere jelentősen beszűkült. A Telexnek a szakértő arról beszélt, úgy látja, az államfő leváltása szinte elkerülhetetlen, legfeljebb annak időzítése kérdéses:

ha Sulyok az Alkotmánybírósághoz fordul, a Tisza megfosztási eljárást indíthat, és ideiglenesen Forsthoffer Ágnes házelnök veheti át az államfői feladatokat.

A Tisza egyelőre nem vállalta a közvetlen köztársaságielnök-választás kockázatát, hanem parlamenti többségére támaszkodik. Róna szerint politikailag ugyancsak tudatos lépés a képviselői mandátumok tizenkét évben való maximálása, amely megnehezítené, hogy a Fidesz parlamenti helyekkel jutalmazza a lojalitást, és több régi politikust is kiszoríthatna az Országgyűlésből.

A Fidesz támogatottsága az elemző szerint 23–24 százalékra esett, így a párt elsődleges célja már a további zuhanás megállítása.

A „Stop önkény” tüntetést Róna kommunikációs öngólnak nevezte, Orbán Viktor helyzetét pedig csapdának tartja:

sem a visszavonulás, sem a bocsánatkérés nem kínál valódi kiutat, ezért a volt miniszterelnök fokozatos marginalizálódására számít.

A szakértő szerint a parlamentben nincs könnyű helyzetben a Fidesz, ahol azokat az eszközöket veszik elő, mint a korábbi ellenzékük. Róna szerint a kivonulás a parlamentből Magyar Pétert nem zavarná.

Ugyanúgy pofozógépek lesznek, ugyanúgy fog rájuk hivatkozni, és jelentős lesz a valóságtartalma a beszédeinek. A retorikai erő nem lesz kicsi. Nem látom a Fidesz szempontjából a varázstrükköt, ami kirángatná őket ebből a gödörből.

A gyengülő Fidesz helyét hosszabb távon a Mi Hazánk próbálhatja elfoglalni. Toroczkai László pártja tudatosan nyit a csalódott fideszes szavazók felé, miközben alacsonyabb az elutasítottsága, és mérsékeltebb témákkal is képes új rétegeket megszólítani. Róna szerint néhány éven belül akár hasonló méretűvé válhat a két párt, de az sem kizárt, hogy bizonyos ügyekben – például egy közös köztársaságielnök-jelölt mögött – együttműködjenek.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) beszédet mond a Fidesz-KDNP eredményváró rendezvényén az országgyűlési választást követően a Bálna Honvédelmi Központban 2026. április 12-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos