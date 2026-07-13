Újra fellángolt a vita a hazai palagázról: a civilek moratóriumot követelnek, a szakértők megosztottak

Civil ellenállás

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) nyilvántartása szerint

Magyarország földtani nem konvencionális földgázvagyona közel 4 milliárd köbméter, amelyből mintegy 1,6 milliárd köbmétert tartanak kitermelhetőnek.

A koncessziós pályázatok benyújtási határideje májusban lejárt, eredményt azonban egyelőre nem hirdettek. Ezzel párhuzamosan több mint ötven civil szervezet indította el a STOP PALAGÁZ! kezdeményezést, amely azt szeretné elérni, hogy a kormány ne kössön új koncessziós szerződéseket nem hagyományos földgáz kitermelésére addig, amíg nem készül független környezeti hatásvizsgálat és nem zajlik széles körű társadalmi egyeztetés.

A cikk ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a hazai közbeszédben palagázként emlegetett készletek valójában döntően nem klasszikus palakőzetben találhatók. Magyarországon elsősorban úgynevezett tight gas, vagyis rossz áteresztőképességű homokkőben rekedt földgáz fordul elő, amelynek kitermelése technológiailag eltér az amerikai palagáz-forradalomból ismert projektektől.

Nem minden hazai gáz éri meg

Takácsné Tóth Borbála, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) főmunkatársa szerint a hazai kitermelés növelése erősítheti az ellátásbiztonságot,

de nem minden áron.

Úgy véli, nem célszerű támogatni azokat a projekteket, amelyek gyenge minőségű gázt csak magas költséggel és jelentős környezeti kockázatok mellett tudnak kitermelni. A Makói-árok mélyebb készleteinek feltárásával korábban több nagy nemzetközi vállalat is próbálkozott, de nem ért el üzletileg sikeres eredményt.

A szakértő szerint a hazai kitermelés önmagában nem oldja meg az importfüggőség problémáját. Magyarország éves gázfogyasztása jelenleg mintegy 8,3 milliárd köbméter, amelynek körülbelül ötödét fedezi a hazai termelés.

A vízhasználat és a szennyezés a fő probléma

A környezetvédő szervezetek legfontosabb kifogásai a rétegrepesztés vízigényéhez, vegyszerhasználatához, a felszíni területfoglaláshoz és az élőhelyek feldarabolásához kapcsolódnak.

A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint különösen érzékeny területeket érinthetnek az új koncessziók, többek között a Homokhátságot, a Hortobágyot, a Tisza-tó térségét, valamint zalai erdőket és Natura 2000-es területeket. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a nagy számú kút, út és vezeték kiépítése növelheti a zaj-, por- és teherforgalmat, valamint

kockázatot jelenthet a helyi vízkészletekre és mezőgazdasági területekre.

Holoda Attila energetikai szakértő ugyanakkor azt hangsúlyozta a cikkben, hogy az európai rétegrepesztések léptéke és vízigénye jóval kisebb az Egyesült Államokban alkalmazott technológiákénál. Szerinte a több ezer méter mélységben zajló kitermelés megfelelő műszaki és hatósági ellenőrzés mellett nem veszélyezteti a felszín közeli ivó- vagy gyógyvízbázisokat.

Vita a földrengésekről és a fáklyázásról

A rétegrepesztéshez kapcsolódó földrengéskockázat szintén vitatott kérdés. A nagyobb rengéseket a nemzetközi tapasztalatok gyakran nem közvetlenül a repesztéshez, hanem a kitermelés során keletkező víz mély rétegekbe történő visszasajtolásához kötik.

A metánkibocsátás és a fáklyázás ugyanakkor egyértelműbb környezeti probléma. A cikk szerint a Corvinus-projekt nyékpusztai létesítménye 2024-ben 36,5 millió köbméter metánt égetett el, ami a hazai energetikai fáklyázás 62 százalékát jelentette.

Az uniós szabályozás 2026 februárjától már csak vészhelyzetben vagy üzemzavar esetén engedi meg a rutinszerű fáklyázást. Az iparági szereplők szerint az új infrastruktúrák kiépítésével a korábban elégetett gáz egyre nagyobb része visszavezethető a rendszerbe és hasznosítható.

Függetlenséget hozhat, de nem old meg mindent

Holoda Attila szerint minden itthon kitermelt gáz csökkenti Magyarország importkitettségét, ezért a hazai termelés fenntartása stratégiai érdek. Minél alacsonyabb a teljes fogyasztás, annál nagyobb súlyt képviselhet benne a hazai kitermelés.

Ürge-Vorsatz Diána klímakutató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az új fosszilis beruházások évtizedekre meghatározhatják az energiarendszert, és

később befagyott eszközökké válhatnak, ha Magyarország komolyan veszi a klímacélokat.

Szerinte a források egy részét inkább geotermikus fejlesztésekre, energiahatékonyságra és villamosenergia-tárolásra kellene fordítani.

A vita lényege így nem pusztán az, hogy van-e kitermelhető gáz a magyar föld alatt, hanem az, hogy annak gazdasági és ellátásbiztonsági értéke arányban áll-e a környezeti kockázatokkal és a hosszú távú klímapolitikai költségekkel.

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