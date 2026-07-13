Vége a régi "olcsó" Horvátországnak

Az érdekképviseletek szerint az uniós csatlakozás óta a horvát árak fokozatosan felzárkóztak a többi európai úti cél árszínvonalához. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke kifejtette, hogy bár bizonyos termékek drágábbak, mások viszont olcsóbbak lettek, az árak összességében továbbra is versenyképesek maradtak.

Az isztriai kempingekben, amelyek rendkívül népszerűek a látogatók körében, a turisták jellemzően a helyi üzletekben és éttermekben költik el a pénzüket ahelyett, hogy otthonról hozott élelmiszert fogyasztanának. Az első félévben ugyanis a kiskereskedelmi tranzakciók száma lényegében megegyezett a tavalyi szinttel, míg a vendéglátóhelyek forgalma érezhetően növekedett.

Az Isztrián működő vendéglátóhelyek által kibocsátott számlák összértéke megközelítette az 564 millió eurót, ami 15 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kiállított nyugták száma csaknem 6 százalékkal emelkedett, vagyis a fogyasztás növekedési üteme meghaladta az inflációt.

Ugyanakkor nem minden vendéglátóhely érzékeli ezt a fellendülést. A belvárosi éttermek és kávézók egy része arról számolt be, hogy a forgalmuk a tavalyi szinten stagnált, különösen a rendkívüli kánikula idején. A szektorban ráadásul egyre élesebb a verseny, mivel az elmúlt években számos új vendéglátóhely nyílt, így az összesített költések növekedése ellenére az egy egységre jutó árbevétel akár vissza is eshet, hiszen a vendégek több hely között oszlanak meg.

Az iparági szakértők rámutattak, hogy az árak megítélése nagymértékben függ az egyéni tapasztalatoktól, így az első alkalommal idelátogatók ritkán panaszkodnak a költségekre, miközben

a visszatérő vendégek sokkal élesebben érzékelik a drágulást.

A legfrissebb statisztikák alapján a külföldi turisták 2026 első negyedévében 945,2 millió eurós bevételt generáltak, ami 9,2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, miközben egyetlen évtized alatt a külföldi turizmusból származó bevételek több mint a kétszeresükre nőttek.

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