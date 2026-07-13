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Vége a régi
Gazdaság

Vége a régi "olcsó" Horvátországnak

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A külföldi turisták továbbra is egyre többet költenek Horvátországban, annak ellenére (vagy éppen azért), hogy az ország már régóta nem számít olcsó úti célnak. Az árak emelkedése ugyanakkor sokak szerint nem számít egyedi horvát sajátosságnak, hiszen a látogatók gyakran hasonlítják a helyi árszínvonalat a görögországihoz vagy a spanyolországihoz, és a tapasztalatok alapján többnyire elfogadhatónak tartják azt - írta a Croatia Week.

Az érdekképviseletek szerint az uniós csatlakozás óta a horvát árak fokozatosan felzárkóztak a többi európai úti cél árszínvonalához. Joze Tomaš, a Horvát Gazdasági Kamara spliti regionális elnöke kifejtette, hogy bár bizonyos termékek drágábbak, mások viszont olcsóbbak lettek, az árak összességében továbbra is versenyképesek maradtak.

Az isztriai kempingekben, amelyek rendkívül népszerűek a látogatók körében, a turisták jellemzően a helyi üzletekben és éttermekben költik el a pénzüket ahelyett, hogy otthonról hozott élelmiszert fogyasztanának. Az első félévben ugyanis a kiskereskedelmi tranzakciók száma lényegében megegyezett a tavalyi szinttel, míg a vendéglátóhelyek forgalma érezhetően növekedett.

Az Isztrián működő vendéglátóhelyek által kibocsátott számlák összértéke megközelítette az 564 millió eurót, ami 15 százalékos bővülést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kiállított nyugták száma csaknem 6 százalékkal emelkedett, vagyis a fogyasztás növekedési üteme meghaladta az inflációt.

Ugyanakkor nem minden vendéglátóhely érzékeli ezt a fellendülést. A belvárosi éttermek és kávézók egy része arról számolt be, hogy a forgalmuk a tavalyi szinten stagnált, különösen a rendkívüli kánikula idején. A szektorban ráadásul egyre élesebb a verseny, mivel az elmúlt években számos új vendéglátóhely nyílt, így az összesített költések növekedése ellenére az egy egységre jutó árbevétel akár vissza is eshet, hiszen a vendégek több hely között oszlanak meg.

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Az iparági szakértők rámutattak, hogy az árak megítélése nagymértékben függ az egyéni tapasztalatoktól, így az első alkalommal idelátogatók ritkán panaszkodnak a költségekre, miközben

a visszatérő vendégek sokkal élesebben érzékelik a drágulást.

A legfrissebb statisztikák alapján a külföldi turisták 2026 első negyedévében 945,2 millió eurós bevételt generáltak, ami 9,2 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi időszakhoz képest, miközben egyetlen évtized alatt a külföldi turizmusból származó bevételek több mint a kétszeresükre nőttek.

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