Vigyázat, nagyon rossz hír érkezett a magyar időjárásról

Az elmúlt időszak elszórt, gyenge záporai nem tudták mérsékelni a tavasz óta halmozódó csapadékhiányt.

Április közepe óta az ország területének csaknem felén rendkívül kevés eső esett,

aminek következtében a talaj felső egyméteres rétege szinte országszerte kritikusan kiszáradt. A nedvességhiány a sokéves átlaghoz képest is drasztikus, a lehullott csapadék mennyisége a szokásosnak a felét, helyenként a harmadát sem éri el. Csupán elvétve – főként a délnyugati és északkeleti területeken – találni kissé nedvesebb foltokat, az ország túlnyomó részén viszont közepes vagy súlyos mezőgazdasági aszály pusztít.

A szélsőséges időjárás komoly nyomokat hagy a növénykultúrákon. A kalászosok betakarítása már a végéhez közeledik, a realizált termésátlagok azonban alacsonyak. A napraforgó és a kukorica esetében még aggasztóbb a helyzet, mivel az öntözetlen táblák állapota többnyire rendkívül gyenge. Bár a Dunántúl déli részén és Miskolc térségében a növények még viszonylag jól bírják a szárazságot, máshol a június végi negyvenfokos hőség és az elhúzódó vízhiány miatt a levelek összesodródtak, a zöldtömeg pedig elmarad a két évvel ezelőtti, szintén katasztrofális év szintjétől. Az átlagosnál melegebb időjárás és az aszály együttes hatására a vegetáció fejlődése a megszokottnál sokkal gyorsabb, ami számos térségben kényszerérést indított el.

Az előrejelzések szerint a hétvégéig nem várható számottevő javulás, sőt a levegő tovább melegszik.

Keddtől csütörtökig legfeljebb elszórtan, főként a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő záporok, ám ezek nem hoznak országos, áztató esőt, így a szárazság tovább fokozódik. A nappali csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul, míg a hajnali órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. A várva várt fordulatot egy hétvégén érkező frontrendszer hozhatja el, amely végre növeli a csapadékhajlamot, a jövő hét elejére pedig 6-8 fokos lehűlést eredményezhet.

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