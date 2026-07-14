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A legmagasabb riasztási fokozatban küzdenek a lángokkal Magyarországon
Gazdaság

A legmagasabb riasztási fokozatban küzdenek a lángokkal Magyarországon

MTI
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Nagy területen gyulladt ki a gaz, az avar és a tarló Törökbálint és Kamaraerdő között kedden délután, az oltást több település tűzoltósága segíti - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint jelenleg drónokkal mérik fel, mekkora terület lángol.

A tüzet a legmagasabb riasztási fokozatban érdi, szigetszentmiklósi, szentendrei, törökbálinti, fővárosi hivatásos, valamint budaörsi, fóti önkéntes tűzoltók oltják,

De a helyszínre vonult a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, illetve a Pest Megyei Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is - írták.

Az egységek több oldalról is próbálják megfékezni a lángokat, amelyek egy helyen szürkemarhákat, valamint egy távközlési szolgáltató telephelyét is veszélyeztetik.

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