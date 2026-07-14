Aláírták a megállapodást: új energiatárolói korszak kezdődik az EU-ban

Az Európai Unió történetének első, energiatárolásról szóló háromoldalú megállapodását írták alá az energiaügyi miniszterek, az Európai Bizottság és az iparági szereplők. A cél, hogy a jelenlegi 55 gigawattos energiatárolói kapacitást 2030-ra 200 gigawattra növeljék.

A megállapodás arra az égető problémára keres választ, hogy miként tárolható a nap- és szélenergia egyre nagyobb, de időszakosan jelentkező feleslege. Miközben a megújuló energiaforrások aránya 2020 és 2024 között 23-ról 25,2 százalékra nőtt, a tárolókapacitás túl szűkös ahhoz, hogy ezt a növekedést lekövesse.

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A tárolókapacitás hiánya már most is érezteti hatását. 2026 elején rekordmértékű negatív árampiaci árak alakultak ki, mivel a nap- és szélenergia-termelés meghaladta a hálózat befogadóképességét. Az első negyedévben az uniós másnapi villamosenergia-piacokon összesen 1223 órában mértek negatív árat – ez nagyjából a duplája a korábbi értékeknek –, ami a legsúlyosabban Németországot és Spanyolországot érintette.

Az egyes tagállamok maguk döntenek a kiépítendő kapacitásokról, a 22 aláíró ország közül eddig 17 nyújtott be konkrét vállalást. Ezek nagyságrendje ugyanakkor jelentősen eltér, hiszen míg Ausztria 5000, Lengyelország 11 000, Portugália 500, Szlovákia pedig 376 megawattot vállalt, addig Németország, Hollandia, Görögország, Finnország és Dánia csak az év végéig csatlakozik a kezdeményezéshez. Walburga Hemetsberger, a SolarPowerEurope vezérigazgatója szerint

ez egy jó irányba tett első lépés, ám az igazi próbatételt a gyakorlati megvalósítás jelenti majd, amihez elengedhetetlen az engedélyezési eljárások és a hálózati csatlakozás felgyorsítása, valamint a kiszámítható szabályozás.

Bár a legtöbb tagállam a megállapodást mérföldkőnek tartja, a szakmai szervezetek szerint a vállalások még mindig nem elegendők. A mostani ígéretek teljesítésével 2028-ra mintegy 65 gigawattra nőhet az uniós energiatárolói kapacitás, ami továbbra is messze elmarad a 2030-ra szükségesnek tartott 200 gigawattos szinttől. A SolarPower Europe szerint ugyanakkor a tárolók elterjedése évente akár 55 milliárd euróval csökkenthetné az európai villamosenergia-rendszer működési költségeit, miközben mérsékelné a földgázimportot és az áramárakat.

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