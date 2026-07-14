Azonnali útvonal-változtatást kérnek a légitársaságoktól a kiújuló konfliktus miatt

Az EASA határozata alapján a légitársaságoknak

el kell kerülniük Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Ománi-öböl feletti repülési útvonalakat.

A hatóság emellett arra kéri a járatüzemeltetőket, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, ha Izrael, Jordánia, Omán vagy Szaúd-Arábia felett repülnek át.

Az ügynökség alig egy héttel ezelőtt vonta vissza a korábbi, hasonló tartalmú felhívását, mivel a regionális feszültség átmenetileg enyhült a Washington és Teherán között a múlt hónapban köttetett ideiglenes tűzszünetnek köszönhetően. A konfliktus újbóli kiéleződése miatt azonban ismét szükségessé vált a biztonsági óvintézkedések életbe léptetése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images