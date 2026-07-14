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Azonnali útvonal-változtatást kérnek a légitársaságoktól a kiújuló konfliktus miatt
Gazdaság

Azonnali útvonal-változtatást kérnek a légitársaságoktól a kiújuló konfliktus miatt

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Az amerikai–iráni háború újbóli fellángolása miatt az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) kedden ismét hatályba léptette és megszigorította a közel-keleti légtér használatára vonatkozó figyelmeztetését. A július 29-ig érvényes intézkedés több térségbeli ország légterének elkerülésére, valamint fokozott óvatosságra inti a légitársaságokat - írta a Budflyer.

Az EASA határozata alapján a légitársaságoknak

el kell kerülniük Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az Ománi-öböl feletti repülési útvonalakat.

A hatóság emellett arra kéri a járatüzemeltetőket, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, ha Izrael, Jordánia, Omán vagy Szaúd-Arábia felett repülnek át.

Az ügynökség alig egy héttel ezelőtt vonta vissza a korábbi, hasonló tartalmú felhívását, mivel a regionális feszültség átmenetileg enyhült a Washington és Teherán között a múlt hónapban köttetett ideiglenes tűzszünetnek köszönhetően. A konfliktus újbóli kiéleződése miatt azonban ismét szükségessé vált a biztonsági óvintézkedések életbe léptetése.

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