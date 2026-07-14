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Csak jelképes gesztus a betegeknek a támogatott gyógyszerek áfamentessége
Gazdaság

Csak jelképes gesztus a betegeknek a támogatott gyógyszerek áfamentessége

Portfolio
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A választási kampányban ígérte meg a Tisza Párt a támogatott gyógyszerek jelenlegi 5 százalékos áfájának eltörlését, ez azonban a betegek számára legfeljebb néhány száz forintos könnyítést jelent – írja a Népszava. A lap cikke szerint az intézkedéssel 7 milliárd forintot húznának ki a költségvetésből.

Az Európai Unió szabályai már 2022 óta lehetővé teszik a nulla százalékos áfa bevezetését, vagyis

már az előző kormány is dönthetett volna a könnyítésről.

A vita most arról megy, hogy a lépés csak a támogatott készítményeket érintse vagy minden gyógyszert. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint csak a receptre felírt gyógyszerek áfájának eltörlése jöhet szóba, miközben Takács Péter volt egészségügyi államtitkár azt kéri számon, hogy a kampányban Magyar Péter nulla százalékos gyógyszeráfáról beszélt, amibe a vény nélkül kapható készítmények is beletartoznak.

A Népszava által megkérdezett szakemberek szerint a támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése 7 milliárd forintot venne ki a költségvetésből, de aránytalanul kis haszonnal járna a betegek számára. A legtöbb receptköteles gyógyszernél ugyanis a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza. Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért annak csökkenéséből nem kizárólag a beteg részesül: jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadását is mérsékli.

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Becslések szerint, ha kiterjesztenék az áfamentességet a nem vényköteles gyógyszerekre is, az jóval nagyobb, 24-27 milliárd forintos bevételkiesést jelentene a költségvetés számára.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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