Csak jelképes gesztus a betegeknek a támogatott gyógyszerek áfamentessége

Az Európai Unió szabályai már 2022 óta lehetővé teszik a nulla százalékos áfa bevezetését, vagyis

már az előző kormány is dönthetett volna a könnyítésről.

A vita most arról megy, hogy a lépés csak a támogatott készítményeket érintse vagy minden gyógyszert. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint csak a receptre felírt gyógyszerek áfájának eltörlése jöhet szóba, miközben Takács Péter volt egészségügyi államtitkár azt kéri számon, hogy a kampányban Magyar Péter nulla százalékos gyógyszeráfáról beszélt, amibe a vény nélkül kapható készítmények is beletartoznak.

A Népszava által megkérdezett szakemberek szerint a támogatott gyógyszerek áfájának eltörlése 7 milliárd forintot venne ki a költségvetésből, de aránytalanul kis haszonnal járna a betegek számára. A legtöbb receptköteles gyógyszernél ugyanis a beteg csak a térítési díjat fizeti ki, a gyógyszer árának fennmaradó részét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozza. Az áfa ugyanakkor a teljes fogyasztói árra rakódik rá, ezért annak csökkenéséből nem kizárólag a beteg részesül: jelentős része a NEAK gyógyszertámogatási kiadását is mérsékli.

Becslések szerint, ha kiterjesztenék az áfamentességet a nem vényköteles gyógyszerekre is, az jóval nagyobb, 24-27 milliárd forintos bevételkiesést jelentene a költségvetés számára.

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