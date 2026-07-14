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Döntött a kormány: lecserélik a MÁV vezetését
Gazdaság

Döntött a kormány: lecserélik a MÁV vezetését

Portfolio
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Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután a testület öt tagja lemondott, az elnököt és egy további tagot pedig felmentettek tisztségéből. Az állami vasúttársaság új vezetésének kinevezéséről rövidesen intézkednek - közölte mindezt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A személyi változások részeként benyújtotta lemondását Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter és Wáberer György. Vitézy Dávid ezzel egy időben

hivatalosan is felmentette tisztségéből Lepsényi Istvánt, az igazgatóság eddigi elnökét, valamint Parragh László igazgatósági tagot.

A döntés hátterében az áll, hogy a kormány kiemelt prioritásként kezeli a hazai vasúti közlekedés megújítását és modernizációját. Ennek megvalósítása érdekében a Közlekedési és Beruházási Minisztérium a közeljövőben gondoskodik az új igazgatóság felállításáról és az új tagok kinevezéséről.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, cseréket jelentett be a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában kedden Kármán András pénzügyminiszter is, aki átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony működést vár a cégtől.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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