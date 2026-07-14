Egymásnak feszült a Közel-Kelet két erős hatalma: már készülnek a vészforgatókönyvek

Egyre jobban aggódnak az üzleti szereplők a Közel-Keleten, miután egyre élesebb rivalizálás rajzolódik ki Abu-Dzabi és Rijád között. A viszály lényege, hogy mindkét hatalom igyekszik rohamtempóban függetleníteni a gazdaságát az olajtól, hogy ezzel csökkentsék a gazdasági függőségüket. A változás reményében jelentős gazdaságszerkezeti módosítások zajlanak, kifejezetten a versenyképesnek talált szektorok erősítésével. A problémát az okozza, hogy a hasonló adottságok és felépítés miatt mindkét (valamint a térségben a többi monarchia) hasonlóan gondolkodik: befektetési és pénzügyi központokat akarnak létrehozni, erősen támaszkodnak a logisztikai szerepkörre, támogatják a turizmust és a high-tech szektor gyártókapacitásaiért versenyeznek.

A rivalizálás mára addig fajult, hogy az üzleti szereplők egyre komolyabban tartanak attól, hogy választaniuk kell a két ország közül.

Lapértesülések szerint a globális befektetési bankok közül néhány már azon dolgozik, hogy miképpen tudná fenntartani a jelenlétét mindkét országban törvényesen. Ennek része, hogy alaposan megvizsgálják a helyi jogszabályokat, hogy milyen következményekkel kellene szembenézniük, amennyiben nem felelnek meg a kormányok újonnan hozott intézkedéseinek. Jelenleg a piac számára az Emírségek legnagyobb városa, Dubaj számít az egyik legfontosabb központ számára, de a szomszédos Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád erőteljesen dolgozik a térségi vezető szerep átvételén.

A két hatalom közötti feszültség addig eszkalálódott, hogy

az EAE 2026 májusában hivatalosan is elhagyta a Szaúd-Arábia vezetésével fémjelzett olajkartellt, az OPEC-et.

Abu-Dzabi azóta növelte az olajkitermelését, ez korábban a szövetség egyik jellemző korlátozó lépése volt: alacsonyabban tartani a termelést az árak felpörgetése érdekében. A legújabb beszámolók szerint a két ország szárazföldi határain érezhető a feszültség, a teherjárművek akár egy hetet is kénytelenek várakozni, mire átengedik őket az átkelőn. Az üzleti szféra félelmeit az táplálja, hogy szigorú intézkedéseket hozhatnak a helyi kormányok arra vonatkozóan, hogy az egyes cég a másik országban milyen tevékenységeket végez – például tőkealapokba fektet. Korábban 2017-ben az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia más országokkal közösen blokádot hirdetett a szintén térségi Katar ellen. A kis országot hivatalosan a terroristaszervezetek támogatása és más országok belpolitikájába beavatkozás miatt szankcionálták, ám a legtöbb szakértő szerint a Közel-Kelet leggazdagabb országa a gazdasági és geopolitikai erejével vívta a – hivatalosan – szövetséges államok haragját.

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