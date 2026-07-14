Egymásnak feszült a Közel-Kelet két erős hatalma: már készülnek a vészforgatókönyvek

Egyre jobban aggódnak az üzleti szereplők a Közel-Keleten, miután egyre élesebb rivalizálás rajzolódik ki Abu-Dzabi és Rijád között. A viszály lényege, hogy mindkét hatalom igyekszik rohamtempóban függetleníteni a gazdaságát az olajtól, hogy ezzel csökkentsék a gazdasági függőségüket. A változás reményében jelentős gazdaságszerkezeti módosítások zajlanak, kifejezetten a versenyképesnek talált szektorok erősítésével. A problémát az okozza, hogy a hasonló adottságok és felépítés miatt mindkét (valamint a térségben a többi monarchia) hasonlóan gondolkodik: befektetési és pénzügyi központokat akarnak létrehozni, erősen támaszkodnak a logisztikai szerepkörre, támogatják a turizmust és a high-tech szektor gyártókapacitásaiért versenyeznek.
A rivalizálás mára addig fajult, hogy az üzleti szereplők egyre komolyabban tartanak attól, hogy választaniuk kell a két ország közül.
Lapértesülések szerint a globális befektetési bankok közül néhány már azon dolgozik, hogy miképpen tudná fenntartani a jelenlétét mindkét országban törvényesen. Ennek része, hogy alaposan megvizsgálják a helyi jogszabályokat, hogy milyen következményekkel kellene szembenézniük, amennyiben nem felelnek meg a kormányok újonnan hozott intézkedéseinek. Jelenleg a piac számára az Emírségek legnagyobb városa, Dubaj számít az egyik legfontosabb központ számára, de a szomszédos Szaúd-Arábia fővárosa, Rijád erőteljesen dolgozik a térségi vezető szerep átvételén.
A két hatalom közötti feszültség addig eszkalálódott, hogy
az EAE 2026 májusában hivatalosan is elhagyta a Szaúd-Arábia vezetésével fémjelzett olajkartellt, az OPEC-et.
Abu-Dzabi azóta növelte az olajkitermelését, ez korábban a szövetség egyik jellemző korlátozó lépése volt: alacsonyabban tartani a termelést az árak felpörgetése érdekében. A legújabb beszámolók szerint a két ország szárazföldi határain érezhető a feszültség, a teherjárművek akár egy hetet is kénytelenek várakozni, mire átengedik őket az átkelőn. Az üzleti szféra félelmeit az táplálja, hogy szigorú intézkedéseket hozhatnak a helyi kormányok arra vonatkozóan, hogy az egyes cég a másik országban milyen tevékenységeket végez – például tőkealapokba fektet. Korábban 2017-ben az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia más országokkal közösen blokádot hirdetett a szintén térségi Katar ellen. A kis országot hivatalosan a terroristaszervezetek támogatása és más országok belpolitikájába beavatkozás miatt szankcionálták, ám a legtöbb szakértő szerint a Közel-Kelet leggazdagabb országa a gazdasági és geopolitikai erejével vívta a – hivatalosan – szövetséges államok haragját.
Címlapkép forrása: Andrew Redington/Getty Images
Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában
659 millió eurós állami támogatással.
Kilőtt az olaj, így változik holnap a benzin ára!
Megjöttek a friss adatok.
Csaknem 100 millió euróért adta el az MNB-botrányban érintett ingatlancég zágrábi bevásárlóközpontját
A tranzakció az elmúlt évek egyik legnagyobb kereskedelmiingatlan-piaci ügylete lehet Horvátországban.
Csak jelképes gesztus a betegeknek a támogatott gyógyszerek áfamentessége
Mit ígért pontosan a kormány?
Kiderült, tényleg gyilkos volt a júniusi nagy hőhullám
Szomorú adatok.
Felgyorsítanák az AI-boomot a gyorsabb gazdasági növekedés érdekében
Megemelte a GDP-előrejelzését Dél-Korea.
Máris összejött a kitörés ennél a magyar részvénynél - Nézzük, meddig mehet még!
Megnyílhat a tér felfelé.
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.
Történelmi helyzetben a jegybank: minden adott az euróbevezetéshez?
Sok múlhat a devizatartalékon.