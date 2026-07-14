NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Elérte a krízis a hatalmas iparvállalatot: különleges lépésre kényszerültek a rendkívüli időjárás miatt
Gazdaság

Elérte a krízis a hatalmas iparvállalatot: különleges lépésre kényszerültek a rendkívüli időjárás miatt

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Thyssenkrupp Steel a Rajna rendkívül alacsony vízállása miatt felfüggesztette a nyersanyagok saját hajókkal történő szállítását a nyugat-németországi Duisburgba.

A társaság naponta mintegy 50 ezer tonna vasércet és szenet szállít a Rajnán felfelé a rotterdami kikötőből a körülbelül 240 kilométerre fekvő duisburgi acélművébe. Az aszály és a hőhullám okozta alacsony vízszint miatt azonban a teherhajók nem tudnak teljes rakománnyal közlekedni, ami jelentősen megnöveli a fuvarozási költségeket, amint arról a nyersanyag-kereskedők már hétfőn beszámoltak.

A vállalat szóvivője elmondta, hogy a tartósan fennálló és egyre súlyosbodó alacsony vízállás mostanra a duisburgi üzem nyersanyagellátását is érinti,

ezért a saját uszályos szállítást átmenetileg felfüggesztették.

A Thyssenkrupp Steel ehelyett kisebb merülésű, bérelt hajókat vet be, így a partnerek kiszolgálása egyelőre nincs veszélyben.

Még több Gazdaság

Nehéz helyzetben tarolt a Samsung, lenyomta az Apple-t

Egy kis dán szigetre figyel most egész Európa, ahol eldőlhet a kontinens energiajövője

Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek

A külső hajókapacitás bérlése ugyanakkor növeli a logisztikai költségeket, bár pontos összeget nem közölt a cég.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility