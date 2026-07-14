Elérte a krízis a hatalmas iparvállalatot: különleges lépésre kényszerültek a rendkívüli időjárás miatt

A Thyssenkrupp Steel a Rajna rendkívül alacsony vízállása miatt felfüggesztette a nyersanyagok saját hajókkal történő szállítását a nyugat-németországi Duisburgba.

A társaság naponta mintegy 50 ezer tonna vasércet és szenet szállít a Rajnán felfelé a rotterdami kikötőből a körülbelül 240 kilométerre fekvő duisburgi acélművébe. Az aszály és a hőhullám okozta alacsony vízszint miatt azonban a teherhajók nem tudnak teljes rakománnyal közlekedni, ami jelentősen megnöveli a fuvarozási költségeket, amint arról a nyersanyag-kereskedők már hétfőn beszámoltak.

A vállalat szóvivője elmondta, hogy a tartósan fennálló és egyre súlyosbodó alacsony vízállás mostanra a duisburgi üzem nyersanyagellátását is érinti,

ezért a saját uszályos szállítást átmenetileg felfüggesztették.

A Thyssenkrupp Steel ehelyett kisebb merülésű, bérelt hajókat vet be, így a partnerek kiszolgálása egyelőre nincs veszélyben.

A külső hajókapacitás bérlése ugyanakkor növeli a logisztikai költségeket, bár pontos összeget nem közölt a cég.

Forrás: Reuters

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