Felgyorsítanák az AI-boomot a gyorsabb gazdasági növekedés érdekében

A dél-koreai kormány a januárban várt 2 százalékról 3 százalékra javította fel az ország idei GDP-növekedésével kapcsolatos előrejelzését kedden.

Amennyiben sikerül elérni a 3 százalékot, akkor

öt éven belül a legnagyobb gazdasági növekedés lenne és jócskán meghaladná a tavalyi 1,1 százalékos bővülést.

A kormány bejelentette azt is, hogy a 3 százalékos cél elérése érdekében felgyorsítja a múlt hónapban bejelentett három "megaprojekt" megvalósítását, ami a félvezetőipar, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia területét érintő beruházásokat jelenti.

A gazdasági és pénzügyminisztérium szerint az export marad a gazdasági növekedés fő hajtóereje idén is. A minisztérium a kivitel jelentős fellendülésére számít a chipek iránti továbbra is erős keresletnek köszönhetően. Az ország várhatóan rekordnagyságú, 290 milliárd dolláros folyó fizetési mérleg többletet ér el az idén, jócskán fölülmúlva az eddig becsült 135 milliárd dollárt.

A kormány módosította idei infláció előrejelzését is, azt 2,1 százalékról 2,6 százalékra változtatta, miután tavaly 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Dél-Koreában.

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